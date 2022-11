29 nov 2022 17:39

PER IL PNRR NON BASTERÀ AVERE RESILIENZA – MATTEO SALVINI LANCIA L’ALLARME SULL’ATTUAZIONE DELLE OPERE DEL RECOVERY FUND: “ULTIMARE TUTTE LE OPERE ENTRO IL 2026 È UN PURO ESERCIZIO DI FANTASIA”. È LUI CHE STREPITA PER RAGIONI POLITICHE O QUESTA VOLTA HA RAGIONE? – ANCHE IL MELONIANO FITTO È SCETTICO, MA PER SAPERE COME STANNO DAVVERO LE COSE, E SE RISCHIAMO DI PERDERE I MILIARDI EUROPEI, BASTA ASPETTARE: I VERTICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA COMMISSIONE UE CHE SI OCCUPANO DI CONTI PUBBLICI STANNO ARRIVANDO A ROMA (E SO CAZZI)