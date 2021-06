POI DICI CHE FARE IL SINDACO E' SOLO ROTTURA DI COJONI - UN BIMBO SI SCHIACCIA LE DITA ALL'ASILO E VIENE INDAGATA LA SINDACA DI CREMA, STEFANIA BONALDI - SECONDO L’ACCUSA AVREBBE DOVUTO IMPEDIRE CHE LA PORTA SI CHIUDESSE AUTOMATICAMENTE! - IL SINDACO DI BERGAMO GIORGIO GORI SI INCAZZA: "MA SI PUO’ ANDARE AVANTI COSÌ?" (AVETE CAPITO PERCHE' NON C'E' PIU' NESSUNO CHE VUOLE FARE IL SINDACO...)

Un bimbo della scuola dell’infanzia si schiaccia due dita in una porta, mentre è all’asilo, a Crema. Nella di irreversibile, per fortuna, il piccolo deve essere curato per alcuni mesi, ma l’incidente non avrà ripercussioni gravi. Ma per questa vicenda parte un’inchiesta. E la sindaca si trova a essere indagata. La questione ha riaperto il dibattito sulla legge sulla responsabilità dei sindaci.

Tra i primi a mostrare solidarietà a Stefania Bonaldi il primo cittadino di Bergamo: “Avviso di garanzia a Stefania Bonaldi, sindaca di Crema, perché un bambino dell’asilo si è chiuso due dita nel cardine di una porta tagliafuoco, senza conseguenze permanenti. L’accusa: avrebbe dovuto impedire che la porta si chiudesse automaticamente. Ma si può andare avanti così?”, scrive su Twitter Giorgio Gori.

