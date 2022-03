DAGOREPORT - L’INCONTRO ROMANO TRA JACK SULLIVAN E YANG JIECHI HA MESSO IN RILIEVO UN PUNTO FONDAMENTALE: SE LA CINA NON PUÒ PERDERE IL MERCATO OCCIDENTALE, I MANUFATTI DEGLI STATI UNITI NON POSSONO PERDERE LA PRODUZIONE CINESE. E SE DEVE SCEGLIERE, LA CINA È DALLA PARTE USA (RUSSIA VALE APPENA L’80% DELL’ECONOMIA ITALIANA) - MA NON È FACILE METTERE A CUCCIA L’ORSO RUSSO. INTANTO XI JINPING ASSUMERÀ IL RUOLO DI MEDIATORE SOLO SE HA ALTE PROBABILITÀ DI SUCCESSO. SECONDO OSTACOLO: PUTIN NON VUOLE PASSARE PER IL CAGNOLINO DELLA CINA, QUINDI DEVE AVERE IN CAMBIO QUALCOSA PER NON PERDERE LA FACCIA BOTULINATA. E ZELENSKY COMINCIA A CEDERE: "L'UCRAINA SI RENDE CONTO CHE NON È NELLA NATO. NON POSSIAMO ENTRARCI, DOBBIAMO RICONOSCERLO"