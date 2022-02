17 feb 2022 12:47

POI UNO SI CHIEDE COME MAI ABBIANO BOCCIATO IL QUESITO SULLA CANNABIS - SECONDO LA CONSULTA IL REFERENDUM AVREBBE POTUTO SDOGANARE LA COLTIVAZIONE DI COCA E OPPIO SUL BALCONE, E SAPETE COME RIBATTE UNO DEI PROMOTORI, IL SEGRETARIO DEL "FORUM DROGHE" LEONARDO FIORENTINI? "LE PIANTE DI COCA, PER QUESTIONI CLIMATICHE, NON CRESCONO IN ITALIA E NON RISULTANO SEQUESTRI" (AH BEH ALLORA...)