Estratto dell’articolo di Lucio Baccaro* per “il Fatto quotidiano”

*Direttore del Max Planck Institute

ABBRACCIO MATTEO SALVINI E GIORGIA MELONI A MESSINA

[…] Gli elettorati di questi due partiti (FDI e Lega, ndR) hanno preferenze e attitudini quasi perfettamente sovrapponibili. Questo crea problemi alla Lega, che non ha più temi suoi propri, che domina in maniera esclusiva. Il gruppo più numeroso tra coloro che dichiarano di voler votare per FdI alle prossime elezioni (quasi il 40%) è costituito da individui che nel 2018 avevano votato Lega.

[…] Il partito di Meloni ha un chiaro vantaggio tra i lavoratori autonomi e gli imprenditori, che sono fortemente sovrarappresentati tra i suoi elettori. Tra questi stessi gruppi tenta di far breccia anche la Lega con proposte come la flat tax e la limitazione dei pagamenti digitali, ma con risultati molto meno lusinghieri. Alla Lega rimane come tratto distintivo un certo radicamento territoriale al Nord, l'area elettorale di Luca Zaia e degli altri "governatori".

Nonostante i recenti tentativi soprattutto di Meloni, ma anche di Salvini, di accreditarsi come interlocutore responsabile in sede europea, l'elettorato di entrambi i partiti è fortemente critico nei confronti della Ue e soprattutto dell'euro: circa il 50% pensa che l'appartenenza alla moneta unica abbia danneggiato l'Italia, contro una media generale del 34% e del 7% tra gli elettori del Pd.

[…] In sintesi, il profilo dell'elettore del blocco FdI-Lega è speculare rispetto a quello dell'elettore Pd: se quest' ultimo è fieramente pro-Europa, pro-Euro e a favore dell'immigrazione, il primo ha caratteristiche diametralmente opposte. Le differenze sull'asse economico-sociale sono meno accentuate. […]

