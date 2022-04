27 apr 2022 13:20

I POLACCHI HANNO PAURA (E FANNO BENE!) - SECONDO UN SONDAGGIO IL 77% DELLA POPOLAZIONE DELLA POLONIA TEME CHE LA GUERRA IN UCRAINA SIA UN PERICOLO PER IL PROPRIO PAESE. IL 50% SI SENTE PERSONALMENTE MINACCIATO - INTANTO IL PREMIER MORAWIECKI FA IL DURO CON PUTIN: “IL BLOCCO DELLE FORNITURE DI GAS? AFFRONTEREMO QUESTO RICATTO SENZA CHE I POLACCHI SE NE ACCORGANO”. VARSAVIA SI È PREPARATA PER TEMPO, HA SCORTE SUFFICIENTI PER UN MESE E MEZZO. E DAL PRIMO MAGGIO DIVENTERÀ OPERATIVO IL GASDOTTO CHE LA COLLEGA ALLA LITUANIA…