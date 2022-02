9 feb 2022 19:31

POLEMICHE INFETTIVE - BASSETTI A "UN GIORNO DA PECORA" SFANCULA IL "COLLEGA" CRISANTI: "IO NON DISCUTO CON CHI NON STIMO, E LUI NON LO STIMO PERCHÉ PARLA DI COSE CHE NON SA. PER ALCUNI ARGOMENTI È MEGLIO ASCOLTARE CHI VEDE TUTTI I GIORNI I MALATI, NON CHI NON L'HA MAI VISTI SE NON DURANTE IL CORSO DI LAUREA" - POI, NON SAZIO DI TORMENTARCI IN TV, DICE CHE STA FACENDO UN PENSIERINO SULLA POLITICA: "UNA CANDIDATURA? NELLA VITA MAI DIRE MAI, VEDIAMO DOMANI. CI PENSEREMO" - VIDEO