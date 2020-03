3 mar 2020 13:30

POLEMICHE IN QUARANTENA – GIUSEPPE CONTE VUOLE FAR FINTA CHE IL PAESE È COMPATTO E CONVOCA PER OGGI LE OPPOSIZIONI PER AGGIORNARLI SUL DECRETO CHE STANZIA 3,6 MILIARDI PER L’EMERGENZA – MA ANCHE DENTRO LA SUA MAGGIORANZA NON TUTTI SONO CONVINTI CHE BASTERANNO. L’EUROPA DARÀ IL VIA LIBERA ALLA FLESSIBILITÀ, MA QUI SE NON SI FA UN PIANO SERIO DI INVESTIMENTI (IN DEFICIT) RISCHIA DI CROLLARE IL SISTEMA PAESE