14 feb 2022 17:54

LA POLITICA S'ILLUMINA CON UN CIRINO - RONCONE IN LODE DI POMICINO: "TALVOLTA RUVIDO, PERMALOSISSIMO, APPASSIONATO, CON UNA COMPETENZA STREPITOSA, CINICO AI LIMITI DELLA FEROCIA. SI AGGIRA SULLE MACERIE DI QUESTA REPUBBLICA, PIENA DI IMPROVVISATI E IMPOSTORI, CON MOLTI SCAPPATI DI CASA. QUANDO PARLA LUI HAI LA SENSAZIONE NON SIA UN EX NOTABILE DC, MA UN INCROCIO TRA CHURCHILL E DE GAULLE. LO SENTI SPIEGARE UN PO’ DI SINTASSI POLITICA A QUESTI RAGAZZI CHE PENSANO DI FARLA METTENDOSI UNA POCHETTE NEL TASCHINO…"