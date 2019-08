POLITICA ALL’ULTIMA SPIAGGIA – DI MAIO A PALINURO COPIA SALVINI E SI FA IMMORTALARE MENTRE BRACCIA, ABBRACCIA E FA SELFIE CON I VILLEGGIANTI: “UN PAIO DI GIORNI DI RELAX ANCHE PER ME, GRAZIE PER IL SOSTEGNO CHE CI STATE DANDO. NOI NON MOLLIAMO, SOPRATTUTTO ORA!” – A GIUDICARE DAI SONDAGGI, SONO GLI ELETTORI AD AVERLO MOLLATO - VIDEO

luigi di maio in spiaggia a palinuro 3

Luigi Di Maio, ora che l'alleanza di governo si è rotta e deve raccogliere consensi, tenta di utilizzare le stesse tecniche di Matteo Salvini. Sia mai che qualche punto percentuale possa aumentare la quota alla quale è paralizzato secondo i sondaggi (15%). E così il leader grillino si fa immortalare mentre bacia, abbraccia e fa selfie in spiaggia con i villeggianti di Salerno.

virginia saba e luigi di maio passeggiano a palinuro MATTEO SALVINI BEATO TRA LE DONNE

"Un paio di giorni di relax anche per me, nella bellissima Palinuro. Grazie per l'affetto. Grazie per il sostegno che ci state dando. Vedo tanto entusiasmo negli occhi delle persone. Siete la nostra carica. Noi non molliamo, soprattutto ora!" commenta il vicepremier. Il ministro del Lavoro non solo deve ragionare a un ipotetico asse per rimanere al governo, ma deve anche pensare di portarsi a casa la pelle. I vertici Cinque Stelle sembrano aver già deciso di congedare Di Maio e mettere al suo posto qualcuno, forse, di più efficiente.

