POLITICA AVANSPETTACOLO - GIANNI LETTA CHE VA A PALAZZO CHIGI PER INTRATTENERSI CON IL CAPO DI GABINETTO DI DRAGHI (FUNICIELLO) FA RIDERE: OVVIO CHE DRAGHI L’ABBIA CONVOCATO PER CAPIRE COSA BOLLE NEL PENTOLONE DEL BUNGA BUNGA - CONCITA DE GREGORIO: “ORA C'È DA CAPIRE SE GIANNI LETTA LAVORI PER SÉ O PER ALTRI. UNA CERTEZZA RESTA. SE HAI UN PIANO SEGRETO, IL LUOGO DOVE RENDERSI INVISIBILI È UNA PIAZZA”

Concita De Gregorio per la Repubblica

GIANNI LETTA SILVIO BERLUSCONI

Brevi istruzioni sull'uso di Roma, per chi non avendola mai vista neppure su Google Maps la immaginasse simile a Brasilia. La Caput Mundi, nel centro, è dotata di vicoli sovente a senso unico e talvolta a ferro di cavallo, salite impervie in qualche caso interrotte da gradini, perciò inibite alle auto se non sei James Bond, ad ogni passo anfratti, resti di capitelli e colonne sulle quali siedono di solito viandanti dotati di smartphone.

A Roma è perciò impossibile andare in macchina, poniamo, dal Pantheon al Quirinale senza fare almeno qualche passo a piedi - ne bastano quattro per essere fotografati e condivisi. Questo per dire che se Gianni Letta avesse voluto parlare con Draghi (sì, sì: con Funiciello) lo avrebbe chiamato al telefono come fa ogni giorno, se avesse voluto vederlo lo avrebbe videochiamato o convocato con link su piattaforma protetta. Se invece ha deciso di andare in macchina impiegando nel traffico il tempo equivalente ad arrivare a Viterbo è perché non aveva nessun problema con l'eventualità che la cosa si sapesse, e difatti l'agenzia di stampa è uscita subito.

gianni letta

Il fatto poi che ci sia andato prima di raggiungere i leader di centrodestra a Villa Grande (la dimora di B. sull'Appia antica: un altro posto dove per arrivare devi incolonnarti dietro agli autobus, affiancato da ciclisti e gente che corre) e, salutando gli ospiti, non abbia detto "ehilà, sapete che sono appena stato da Draghi?" non depone affatto a suo sfavore, semmai dice della difficoltà di B. di essere informato in tempo reale da quelli che paga per farlo.

maddalena e gianni letta foto di bacco

Occhio: questa settimana sarà decisivo. Ora c'è da capire se Gianni Letta lavori per sé o per altri. Qui abbiamo come sapete una nostra idea, ma non conta. Una certezza resta. Se hai un piano segreto, il luogo dove rendersi invisibili è una piazza.

draghi enrico gianni letta draghi letta