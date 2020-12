LA POLITICA NEL CESSO – AL COMUNE DI MILANO MANCAVA SOLO LA COMMISSIONE IN DIRETTA DAL GABINETTO! MENTRE MAGGIORANZA E OPPOSIZIONE SI SCANNAVANO IN COMMISSIONE SUL PIANO “ARIA CLIMA”, IL CONSIGLIERE GRILLINO GIANLUCA CORRADO APPARE A TORSO NUDO IN BAGNO MENTRE SI DEDICA ALLA TOLETTATURA - AVEVANO DETTO CHE AVREBBERO FATTO PULIZIA: DALLE PAROLE AI FATTI. ALMENO LA PULIZIA PERSONALE È REALIZZATA… – VIDEO

IL CONSIGLIERE COMUNALE MILANESE GIANLUCA CORRADO IN DIRETTA DAL BAGNO

DAGONEWS

gianluca corrado in diretta dal gabinetto

Al comune di Milano mancava solo la Commissione in diretta dal…gabinetto! Mentre maggioranza e opposizione si scannavano in Commissione consiliare, sull’utilità delle 900 e oltre pagine del piano “Aria Clima”, con l’assessore Granelli a rispondere alle domande, il consigliere grillino Gianluca Corrado, già candidato sindaco del M5S, appare a torso nudo in bagno mentre si dedica alla tolettatura. Con il non memorabile sfondo di uno scaldabagno elettrico e un pesciotto attaccato al muro.

gianluca corrado in diretta dal gabinetto 2

Avevano detto che avrebbero fatto pulizia: dalle parole ai fatti. Almeno la pulizia personale è realizzata! Chissà se il partito di Beppe Grillo seguirà Beppone Sala alle prossime comunali. Una cosa è certa: Corrado ha tutte le carte in regola per entrare nel gabinetto., il consigliere M5S dimentica la telecamera accesa ed entra in campo mezzo nudo.

gianluca corrado in diretta dal gabinetto 1 GIANLUCA CORRADO gianluca corrado in diretta dal gabinetto 3