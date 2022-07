MATTEO SALVINI GIANCARLO GIORGETTI

(AGI) - "Abbiamo discusso come si fa nei partiti seri e alla fine abbiamo preso la decisione nell'interesse anche del Paese. Basta vedere come era messo il Senato ieri, insomma, e anche Draghi ne ha preso atto. Noi abbiamo discusso come si fa nei partiti seri e alla fine abbiamo preso la decisione nell'interesse anche del Paese". Lo ha detto Giancarlo Giorgetti ad Agora' Estate RaiTre.

giancarlo giorgetti sorride a mario draghi