15 apr 2024 18:30

LA POLITICA È UN RING – AL PARLAMENTO GEORGIANO, DURANTE UN DIBATTITO, IL LEADER DELL’OPPOSIZIONE, ALEKO ELISASHVILI, SI È SCAGLIATO CONTRO IL SEGRETARIO DEL PARTITO DI GOVERNO, MAMUKU MDINARADZE: LO HA COLPITO CON UN CAZZOTTO IN PIENO VOLTO. SUBITO DOPO È SCOPPIATA UNA RISSA CHE HA COINVOLTO DECINE DI DEPUTATI – IN AULA SI DISCUTEVA DELLA LEGGE SUGLI “AGENTI STRANIERI”, CONTESTATA PERCHÉ POTREBBE ESSERE USATA DAL GOVERNO PER REPRIMERE I DISSIDENTI, COME ACCADE IN RUSSIA – VIDEO