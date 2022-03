POLITICA DA TAVERNA - LA VICEPRESIDENTE DEL SENATO, PAOLA TAVERNA, OSPITE DELLA FAGNANI A "BELVE", PRENDE A BOTTIGLIATE IL FILO-RUSSO PETROCELLI: “DOVREBBE FARE UNA PROFONDA RIFLESSIONE SUL SUO VOTO E ANCHE SUL SUO RUOLO”. È LA STESSA CHE A NOVEMBRE NE ELOGIAVA "L'EQUILIBRIO" NEL SUO RUOLO ISTITUZIONALE? - POI INFILZA TONINELLI CON IL TACCO: “NON DEVE FARE DIRETTE FACEBOOK, MEGLIO SE SI REGISTRA, COSÌ SI RIASCOLTA” - GLI INSULTI AL PD NEL PASSATO? “C’È UNA SOLA COSA CHE NON RIPETEREI…” - VIDEO

.@PaolaTavernaM5S che oggi invita @vitopetrocelli a “riflettere” sul voto contro l’invio di armi all’Ucraina e sul suo ruolo di presidente della Commissione Esteri è la stessa che a fine novembre gli assicurava “pieno sostegno” elogiandone “l’equilibrio” nel ruolo istituzionale”? — Gabriele Carrer (@GabrieleCarrer) March 4, 2022

Torna Belve, il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani, il venerdì alle 22.55 su Raidue, con un ciclo di dieci puntate dedicate a donne (e uomini) indomabili, ambiziosi, non necessariamente da amare, ma che non si potrà fare a meno di ascoltare. Intervistate con lo stile diretto, graffiante e senza fronzoli della giornalista che fa emergere luci ed ombre delle sue ospiti

La Senatrice Paola Taverna, Vicepresidente del Senato rilascia un’intervista inedita a BELVE. Con un divertente, appassionato e a volte teso botta e risposta con Francesca Fagnani, la Senatrice Taverna dichiara la sua delusione per il voto di Vito Petrocelli, unico grillino a votare contro la risoluzione che autorizza il Governo a inviare armi all’Ucraina.

In un faccia a faccia, incalzato dalle domande della Fagnani che le chiede di esprime una posizione netta, insomma, un sì o un no, la Taverna afferma: “E’ una decisione personale del Senatore perché il voto del Movimento Cinque Stelle è stato un voto sofferto e compatto.

La giornalista ribatte con decisione: “Insomma riveste una carica importante anche a vostro nome. Un passo indietro secondo lei non lo dovrebbe fare? La Senatrice conclude allora risoluta: “Credo che abbia bisogno di riflettere lui per primo su quel voto e sul suo ruolo”.

Quando la Fagnani chiede alla Taverna: “Toninelli durante una diretta Facebook, ha detto che l’Ucraina era in Europa, non si è sentita in imbarazzo per lui?” La Senatrice dapprima difende il collega, poi, come per liberarsi da un peso, afferma divertita: “Toninelli non deve fare dirette Facebook, meglio che si registra, così si riascolta e si rende conto di aver detto una cosa non vera”

La Taverna inoltre rivela aspetti di sé poco o per nulla noti, che faranno di sicuro discutere, per esempio la sua tendenza a “scoattare”, cioè a tornare coatta in alcuni momenti. Sollecitata dalla Fagnani, coglie poi l’occasione e recita un paio di quei sonetti che l’hanno resa celebra. Sviscera, inoltre, il dolore grande che ancora prova per lo sfratto della mamma, e confessa che quando è innamorata tende ad accudire il proprio uomo: “Sono un po’ geisha, mi piace essere accudente”.

Confessa inoltre un aspetto finora completamente inedito. Raccontando del padre morto quando lei era appena sedicenne e verso il quale ha provato rabbia e delusione, dice: “io ho fatto dieci anni di un cammino neocatecumenale. È una cosa che non si sa, è stato il mio personale percorso intimo, che mi ha messo in pace anche con la perdita di mio padre”.

