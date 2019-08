LA POLITICA IN VACANZA – DALLA MONTAGNA AMATA DA DE GASPERI AI BALLI CON LE CUBISTE DI MATTEO SALVINI AL PAPEETE, PASSANDO DA MORO IN SPIAGGIA CON GIACCA E CRAVATTA: 70 ANNI DI VACANZE DEI POLITICI – NAPOLITANO E I TUFFI AL MARE CON BERLINGUER, CRAXI E BERLUSCONI, D’ALEMA AL TIMONE DELLA BARCA IKARUS, CIAMPI SUL PATTINO E I TUFFI DI FORMIGONI DALLO YACHT – FOTOGALLERY

Claudio Bozza per www.corriere.it

Dalla montagna sobria di De Gasperi alla spiaggia di Salvini

Il primo presidente del Consiglio dell’era repubblica amava visceralmente le montagne del suo Trentino. Pantaloni alla zuava e bastone al fianco della moglie. Il vicepremier di oggi, Matteo Salvini, sta trascorrendo l’estate in spiaggia a ballare con le cubiste.

Alcide De Gasperi gioca a bocce con il nipote in Trentino

Sandro Pertini, il legame con la Val Gardena

In questa foto del 1982, il presidente della Repubblica Sandro Pertini è ritratto in Val Gardena, dove incontrò Giovanni Spadolini per valutare la formazione del governo.

Aldo Moro in giacca e cravatta a Terracina

aldo moro in giacca e cravatta a terracina

Giorgio Napolitano con Enrico Berlinguer ai tempi del Pci

giorgio napolitano ed enrico berlinguer

Giorgio Napolitano ed Enrico Berlinguer rappresentavano due anime diverse del Pci, ma erano piuttosto amici

enrico berlinguer in barca con la figlia

Enrico Berlinguer in barca con la figlia

Bettino Craxi e il grande amore per il mare

bettino craxi al mare

Il leader socialista ha sempre avuto un grande amore per il mare, preferito di gran lunga alla montagna

Massimo D’Alema al timone di Ikarus

massimo d'alema al timone della ikarus

Massimo D’Alema e la passione per la vela, un legame inscindibile quello tra l’ex premier e le barche. Che però, nell’elettorato di sinistra, gli ha creato più di un grattacapo.

romano prodi sul pattino con la moglie flavia

Romano Prodi sul pattino con la moglie Flavia

L’ex premier Romano Prodi le vacanze le passa il più possibile pedalando in bici. Qui è sul pattino con la moglie Flavia.

Carlo Azeglio Ciampi voga sul pattino

carlo azeglio ciampi voga sul pattino

Bettino Craxi e Silvio Berlusconi facevano le vacanze assieme

bettino craxi al mare con silvio berlusconi

Roberto Formigoni e il lusso degli yacht

roberto formigoni yacht

L’ex governatore della Lombardia Roberto Formigoni si tuffa da un yacht in vacanza. Proprio lo sfrenato amore per il lusso, al termine di un lungo processo lo ha condotto in carcere.

matteo renzi in spiaggia con la figlia ester

Matteo Renzi e il selfie con la figlia

L’ex premier Matteo Renzi frequenta spesso le spiagge della Maremma. Qui si scatta un selfie in spiaggia con la figlia Ester.

Matteo Salvini e i balli a Milano Marittima

Ancora Matteo Salvini che fa linguacce in spiaggia

giuseppe conte al mare con la fidanzata olivia paladino

Il premier Giuseppe Conte al mare con Olivia Paladino

silvio berlusconi con la bandana nel 2004 insieme a tony blair e consort

L’esclusiva del settimanale Oggi che ha pubblicato le prime immagini del premier Giuseppe Conte al mare con la compagna Olivia Paladino.

Silvio Berlusconi con la bandana a Porto Cervo con Blair

Nel 2004 l’allora premier Silvio Berlusconi fece una passeggiata a Porto Cervo con l’omologo inglese Tony Blair e sua moglie Cherie, indossando una bandana dopo un intervento di rinfoltimento della capigliatura.

