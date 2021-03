POLLO AL KERRY - L'EX SEGRETARIO DI STATO USA, JOHN KERRY, È STATO PIZZICATO A FACCIA SCOPERTA SU UN AEREO DELL’AMERICAN AIRLINES E IL FIGLIO DI TRUMP NON SI E' LASCIATO SCAPPARE L’OCCASIONE PER RANDELLARLO - SU TWITTER FIOCCANO LE STILETTATE, MA IL RAPPRESENTANTE SPECIALE DEGLI USA PER IL CLIMA MINIMIZZA: "TUTTE CAVOLATE…"

DAGONEWS

john kerry 4

Volo della discordia quello che ha visto come passeggero John Kerry, scelto dal neopresidente degli stati uniti Joe Biden come Rappresentante speciale per il clima.

Donald Trump Jr. non si fa certo sfuggire l'occasione d'oro per metterlo alla berlina, pubblicando immediatamente uno scatto che ritrae Kerry, in prima classe sul volo dell'American Airlines, mentre sorride tra libri e documenti, senza mascherina.

Twitter s'infuoca, e i protagonisti principali, anche sui social, restano sempre i due. Il figlio di Trump assicura che "non sta mangiando o bevendo", domandandosi: «Sarà multato per aver infranto la legge e gli sarà vietato di volare come succederebbe ai normali cittadini?».

john kerry 2

Kerry ribatte minimizzando la polemica, anzi, rifilando proprio il termine "malarkey", ovvero balla, cavolata. La foto però parla chiaro, e anche il passato di Kerry sembra non riflettere al meglio gli ideali professati, visto che solo due anni fa aveva utilizzato un jet privato per partecipare ad una premiazione in Islanda.

Nel frattempo, il passeggero (rimasto in anonimo) a bordo del volo incriminato assicura a Fox News che Kerry non sarebbe stato assolutamente richiamato dal personale per indossare la mascherina, mentre Trump Jr. gongola dandogli pubblicamente dell'ipocrita liberale.

L'American Airlines, anche per via delle sue rigide misure di protezione anti-Covid, ha reso noto di stare indagando sulla vicenda.

