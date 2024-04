2 apr 2024 18:14

UNA POLTRONA PER DUE (O FORSE TRE) ALLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO – LA SUCCESSIONE A BIAGIO MAZZOTTA, L'ATTUALE CAPO DEI CONTI PUBBLICI, INDICATO DA GIORGETTI COME CAPRO ESPIATORIO PER IL BUCO DEL SUPERBONUS, AGITA IL GOVERNO – IL MINISTRO DELL'ECONOMIA SPONSORIZZA DARIA PERROTTA, 47 ANNI, CAPO DEL SERVIZIO LEGISLATIVO DEL MEF (MA FORSE È TROPPO “ACERBA” PER IL RUOLO) – IN PRIMA FILA IL PIÙ “SOLIDO” LUIGI FEDERICO SIGNORINI, DG DI BANKITALIA – MA NON È ESCLUSA UNA TERZA SCELTA, NEL SEGNO DELLA CONTINUITÀ…