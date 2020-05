27 mag 2020 11:43

POLTRONE FLASH! - UNA VOLTA RICONFERMATO, PROFUMO RINGRAZIA IL PD: ASSUNTO IN LEONARDO L’EX DEPUTATO DEM ANDREA MANCIULLI - DOPO LA SUA ESPERIENZA IN PARLAMENTO, MANCIULLI ERA STATO ARRUOLATO IN FINCANTIERI COME LOBBISTA NELL’AMBIENTE MILITARE. MA SI LAMENTAVA DEL SUO STATUS E DELLO STIPENDIO. ORA LAVORERÀ A FIANCO DI ENRICO SAVIO, EX V. DIRETTORE DEL DIS, COME LOBBISTA NELL’AMBITO NATO E DINTORNI