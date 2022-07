POLVERE DI CINQUE STELLE - MATTIA FELTRI: “NEL 2007 ARRIVA BEPPE GRILLO. RADUNA IN UNA PIAZZA DECINE DI MIGLIAIA DI PERSONE E LE INEBRIA CON UN VAFFANCULO. OGGI LUI È STANCO, OFFESO. QUESTI CRETINETTI GLI HANNO ROVINATO LA RIVOLUZIONE. TORNA, IMPONE L'UNICA REGOLA SOPRAVVISSUTA ALL'EVOLUZIONE CASTALE DEL MOVIMENTO: DUE MANDATI E POI A CASA. ELIMINA IN UN COLPO I GERARCHI, IL LEADER È MEZZO ACCOPPATO, TORNERÀ L'ALTRO OFFESO, ALESSANDRO DI BATTISTA. AVRÀ UNA TRUPPA PARLAMENTARE NUOVA DI ZECCA, CIOÈ NUOVI INCAZZATI PER…”

Mattia Feltri per "La Stampa"

beppe grillo

Ricapitoliamo. Nel 2007 arriva Beppe Grillo. Raduna in una piazza decine di migliaia di persone e le inebria con un vaffanculo. Fonda i meet up. I meet up diventano un partito. Ma non è un partito: non ha leader, non ha sede, non ha statuto. Non ha onorevoli, si chiamano cittadini, scelti pressoché a caso nelle frange più incazzate della popolazione.

Devono: abolire la democrazia parlamentare e introdurre la democrazia diretta digitale, abolire la povertà, abolire la disonestà, abolire l'inquinamento, cambiare il clima del pianeta. Allearsi con nessuno. Poi si alleano con la Lega nel governo più populista della storia dell'umanità. Il governo va in crisi. Stavolta allearsi con nessuno. Si alleano col Pd.

giuseppe conte beppe grillo

Poi arriva Draghi. Allearsi con nessuno. Si alleano con tutti nel governo meno populista della storia dell'umanità. Contribuiscono a far cadere Draghi non dandogli la fiducia dicendo che non significa dare la sfiducia. Nel frattempo il partito è diventato un partito: ha un leader, ha una sede, ha uno statuto. Ha gerarchi. La democrazia parlamentare c'è ancora e se la sono palpeggiata in lungo e in largo. La povertà c'è ancora. La disonestà c'è ancora.

BEPPE GRILLO

L'inquinamento c'è ancora. Il clima è quello che è. Grillo è stanco, offeso. Questi cretinetti gli hanno rovinato la rivoluzione. Torna, impone l'unica regola sopravvissuta all'evoluzione castale del Movimento: due mandati e poi a casa. Elimina in un colpo i gerarchi, il leader è mezzo accoppato, tornerà l'altro offeso, Alessandro Di Battista. Avrà una truppa parlamentare nuova di zecca, cioè nuovi incazzati per un partito che non è un partito, abolirà la povertà, la disonestà

