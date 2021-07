26 lug 2021 20:20

POLVERE DI 5 STELLE FLASH! – FICO AL SUO SEGUACE D’INCA’: NON FARE CASINI, STAI CON DI MAIO – IL 30 LUGLIO SI AVVICINA PER CONTE: SI VOTA LA FIDUCIA SULLA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA E L’AVVOCATO DI ALPA, STRETTO TRA L’ELEVATO GRILLO E IL SOPRAELEVATO TRAVAGLIO, PIAGNUCOLA ALLA CARTABIA “RITOCCHI” SUL PROBLEMA DELLA MAFIA PER SPACCIARLI POI ALL’ALA DURA E GRULLA DEL MOVIMENTO COME UNA ‘’VITTORIA’’ E FINALMENTE ATTOVAGLIARSI BEATO NEL GOVERNO DRAGHI…