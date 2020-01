POLVERE DI 5 STELLE - IL MINISTRO DELLO SPORT VINCENZO SPADAFORA ANNUNCIA VITO COZZOLI NUOVO AD DI SPORT E SALUTE, IL BRACCIO OPERATIVO DEL CONI. TUTTI I PARTITI SONO D’ACCORDO MA DIVERSI PARLAMENTARI M5S STANNO STORCENDO IL NASO. PER EMANUELE DESSI', LA NOMINA DI COZZOLI È L’’ULTIMO COLPO DI CODA DEL SISTEMA DIMAIANO’’

S. Can. per “il Messaggero”

VITO COZZOLI

Vito Cozzoli nuovo ad di Sport e Salute, il braccio operativo del Coni. La nomina è stata comunicata ieri sera dal ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ai parlamentari M5S. L’ex capo di gabinetto di Luigi Di Maio al Mise, e attualmente di Stefano Patuanelli, dovrebbe così prendere il posto del dimissionario Rocco Sabelli. Cozzoli alla fine dovrebbe avere la meglio su Fabio Pigozzi, già presidente della Federazione internazionale di medicina dello sport.

Ma la notizia sta provocando più di un malumore all’interno dei grillini. Specie alla Camera. Tanto che il capogruppo a Montecitorio David Crippa ha chiamato il nuovo reggente grillini Vito Crimi per informarlo della rivolta in corso. Sono diversi i parlamentari che stanno storcendo il naso. La vicenda si inserisce, al di là del merito, nella guerra in atto nel Movimento. Per i ribelli, la nomina di Cozzoli è l’«ultimo colpo di coda del sistema dimaiano», dice il senatore Emanuele Dessì.

