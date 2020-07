POLVERE DI 5 STELLE: NEL MOVIMENTO E’ TUTTI CONTRO TUTTI - DI BATTISTA GONGOLA: “LA FAMIGLIA BENETTON PRESA A SCHIAFFI. GRAZIE A CONTE CHE HA SPOSATO LINEA DURA DEL M5S” – LA CONSIGLIERA REGIONALE ROBERTA LOMBARDI GLI RIFILA UNA LEZIONCINA: “LO STATO SERVE IL BENE COMUNE. METTE ALLA PORTA I POTENTI, COME CON I BENETTON SU AUTOSTRADE, MA NON LI PRENDE A SCHIAFFI, PARLANDO LA LORO STESSA ARROGANZA”. IL TUTTO SEGUITO DALL’HASHTAG #LEPAROLESONOIMPORTANTI - VIDEO

Caro @ale_dibattista lo Stato serve il Bene Comune, non gli interessi privati. Esclude i potenti dalla gestione della Cosa Pubblica. Li mette alla porta, come con i #Benetton su #Autostrade, ma non li prende a #schiaffi, parlando la loro stessa arroganza. #leparolesonoimportanti — Roberta Lombardi (@robertalombardi) July 15, 2020

«Io non ricordo, nel Paese dove tutti gli scandali finiscono a tarallucci e vino, una famiglia di potenti presa a schiaffi come è stata presa ieri notte a schiaffi la famiglia Benetton»

Alessandro Di Battista commenta su Facebook in una diretta fiume – oltre 11 minuti – i quattro «sì» incassati dal governo da Autostrade per l’Italia nel corso del lungo Consiglio dei ministri notturno, in particolare con riferimento alla graduale uscita del gruppo Benetton dalla società e al controllo dei pacchetti di maggioranza da parte dello Stato intervenuto rispetto a «un grumo ben consolidato di interessi privati», come ha sottolineato il premier Conte.

«In questo momento io leggo che lo Stato prende il controllo di una infrastruttura che sappiamo tutti come è stata gestita finora – afferma l’esponente M5s -. Io non ricordo, nel Paese dove tutti gli scandali finiscono a tarallucci e vino, una famiglia di potenti presa a schiaffi come è stata presa ieri notte a schiaffi la famiglia Benetton grazie alla durezza di M5s e di Conte che ha sposato la linea M5s».

«Io sono molto soddisfatto e guardate che non sono obbligato a difendere le scelte del governo – puntualizza – Non volevo il governo col Pd e ho criticato in passato M5S quando l’ho ritenuto opportuno, per esempio sulla questione Descalzi».

