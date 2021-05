POLVERINI SIETE E POLVERINI RITORNERETE - LA DEPUTATA “RESPONSABILE” TORNA IN “FORZA ITALIA”, DA CUI ERA USCITA A GENNAIO PER SALVARE GIUSEPPE CONTE. L’ANNUNCIO DEL CAPOGRUPPO AZZURRO ALLA CAMERA ROBERTO OCCHIUTO: “RIABBRACCIAMO UN’AMICA E UNA COLLEGA DI GRANDE VALORE. BENTORNATA…”

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - Renata Polverini torna in Forza Italia da cui era uscita il 21 gennaio scorso per aderire al gruppo Centro democratico-italiani in Europa (poi abbandonato il 25 febbraio per restare al misto). L'annuncio lo dà su Twitter Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.; "Renata Polverini da oggi torna a far parte del gruppo di Forza Italia alla Camera e del nostro partito. Riabbracciamo un'amica e una collega di grande valore ed esperienza. Siamo pronti ad affrontare le nuove sfide con una freccia in più al nostro arco. Bentornata Renata", conclude. (ANSA).

