POMPEI O COLOSSEO? L'ERRORE SULLA PAGINA FACEBOOK DI SANGIULIANO CHE SI CONFERMA "MINISTRO DELLE GAFFE" - IN SEGUITO A UN EPISODIO DI VANDALISMO AVVENUTO AL PARCO DI POMPEI, IL MITOLOGICO “JENNY” CONDIVIDE UN POST SUI SOCIAL MA CON UN ERRORE: RINGRAZIAVA PER LA PRONTEZZA IL PERSONALE DEL COLOSSEO INVECE CHE QUELLO DEL PARCO DI POMPEI – DAI LIBRI DEL PREMIO STREGA NON LETTI A "TIMES SQUARE A LONDRA"; DA COLOMBO A DANTE: TUTTI GLI SCIVOLONI DEL MINISTRO: VIDEO

gennaro sangiuliano

Il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano è in questi giorni al centro di polemiche per un errore commesso su un post condiviso nei suoi profili social. Al Parco Archeologico di Pompei, infatti, era stata trovata una scritta vandalica su un monumento funebre e gli addetti si erano subito mobilitati per rimuoverla in breve tempo. Il Ministro Sangiuliano, però, per errore avrebbe pubblicato un post in cui ringraziava per la prontezza il personale del Colosseo invece che quello del Parco di Pompei.

(...)

L’errore sul post social del Ministro Sangiuliano

Il Ministro Sangiuliano è sempre stato in prima linea nel condannare atti di vandalismo che hanno coinvolto monumenti italiani. Grazie a una legge da lui proposta e approvata a inizio 2024 riguardo i “Reati a danno di beni culturali” chi commette attività vandaliche ora è tenuto a ripagare i lavori di ripristino.

gennaro sangiuliano pompei

Per quanto riguarda la firma blu trovata nel monumento funebre al sito di Pompei e prontamente rimossa, il Ministro ci ha tenuto a ringraziare pubblicamente tramite social gli addetti del Parco per il lavoro svolto. Nel farlo, però, Sangiuliano purtroppo ha commesso un errore. Il suo post condiviso nel profilo ufficiale Facebook ora riporta: “Grazie ai lavoratori del Parco archeologico di Pompei per aver ripulito rapidamente l’ennesima scritta con cui era stato vandalizzato un blocco di marmo di un monumento funerario”. Alla frase è stata allegata anche un’immagine che evidenzia le differenze tra prima e dopo i lavori di ripristino.

Peccato che il post in questione all’inizio contenesse un errore che è subito stato notato dagli utenti. Il Ministro a quanto pare nel contenuto originale invece di ringraziare i lavoratori del Parco archeologico di Pompei per il lavoro di restauro aveva ringraziato quelli del Colosseo. Una svista da parte dell’autore che ha, però, causato molte discussioni e polemiche.

gennaro sangiuliano colosseo