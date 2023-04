IL PONTE SULLO STRETTO COSTERÀ PIÙ DI 15 MILIARDI, MA POSSIAMO STARE TRANQUILLI: I SOLDI NON CI SONO - NEL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA APPARE NERO SU BIANCO CHE NON C'È LA COPERTURA PER IL PONTE SULLO STRETTO DI MESSINA! – IL MINISTERO DEI TRASPORTI: "È OVVIO LA COPERTURA SARÀ REPERITA CON LA LEGGE DI BILANCIO, COME SEMPRE PER LE GRANDI OPERE" - IL COSTO PREVISTO È DEL 60% PIÙ ALTO DI QUANTO PREVISTO NEL 2012, QUANDO L'OPERA VENNE FERMATA DAL GOVERNO MONTI...

meme su Matteo Salvini e il ponte sullo stretto

1. DEF, AD OGGI MANCA LA COPERTURA PER IL PONTE SULLO STRETTO

(ANSA) - Per il Ponte sullo Stretto di Messina "il costo dell'opera oggetto di concessione dagli aggiornamenti svolti risulta di 13,5 miliardi. Le opere complementari e di ottimizzazione alle connessioni ferroviarie, lato Sicilia e lato Calabria, che dovranno essere oggetto del contratto di programma con Rfi, si stima avranno un costo di 1,1 miliardi". Lo si legge in un allegato al Def, in cui si precisa che "ad oggi non esistono coperture finanziarie disponibili a legislazione vigente; pertanto, queste dovranno essere individuate in sede di definizione del disegno di legge di bilancio".

2. FONTI MIT, RISORSE PER IL PONTE NELLA LEGGE DI BILANCIO

(ANSA) - È ovvio che manchi la copertura per il Ponte sullo Stretto: sarà reperita con la legge di bilancio, come sempre avviene per tutte le grandi opere inserite nella programmazione infrastrutturale del Def. Così fonti Mit, spiegando che il Def è un documento di programmazione, non di stanziamento di risorse, facendo anche presente che non c'è ancora nemmeno la società ad hoc

3. UFFICIALE: IL PONTE DI MESSINA CI COSTERÀ PIÙ DI 15 MILIARDI

Estratto dell'articolo di Carlo Di Foggia per "il Fatto quotidiano"

roberto occhiuto matteo salvini renato schifani - ponte stretto di messina

Sembra una barzelletta ma è tutto vero. Il governo, o meglio Matteo Salvini, ha resuscitato il ponte sullo Stretto di Messina e ora ci fa sapere che costerà il 60% in più di quanto previsto nel 2012, quando l’opera venne fermata dal governo Monti dopo che i costi erano già esplosi.

È tutto messo nero su bianco nell’allegato Infrastrutture al Def appena approvato. Come previsto, il documento classifica il ponte come “opera prioritaria e di preminente interesse nazionale” e ne quantifica i costi [...] E dagli aggiornamenti svolti dal ministero delle Infrastrutture esce fuori l’astronomica cifra di 13,5 miliardi di euro di costo preventivato.

[...] A quella cifra, peraltro, vanno aggiunti “i lavori complementari e di ottimizzazione alle connessioni ferroviarie, lato Sicilia e Calabria, che dovranno essere oggetto del contratto”, che il ministero stima in 1,1 miliardi. Tirate le somme, si sfiorano i 15 miliardi di euro. E non è finita, visto che dal conto sono escluse le opere complementari stradali che “verranno dettagliate nell’ambito dei contratti di programma con Anas”.

GIUSEPPE PONTE BY CARLI

[...] A ogni modo, anche ammesso che Bruxelles non abbia da ridire, quei soldi non ci sono. Il governo lo ammette: “A oggi – si legge – non esistono coperture finanziarie disponibili a legislazione vigente”, ma promette di individuarle “in sede di legge di Bilancio”. Come? Stando al documento, chiedendo a Calabria e Sicilia di dirottare sul ponte parte dei fondi di sviluppo e coesione; prevedendo stanziamenti pluriennali e ricorrendo a prestiti bancari (o di Cdp e Banca europea degli investimenti).

Problema: nessun finanziatore privato si è mai fatto avanti, visto che l’opera non sta in piedi dal punto di vista finanziario. Per questo il ministero spera di avere accesso alle sovvenzioni del programma Connecting Europe Facility Cef (il cui bando esce a settembre). Il documento non le quantifica, ma sono numeri molto bassi. Stando ai regolamenti Ue, potrebbe essere finanziato fino a un massimo del 50% del progetto e del 30% dei lavori ma della sola parte ferroviaria [...]

MATTEO SALVINI - PONTE SULLO STRETTO DI MESSINA - BY EDOARDO BARALDI MATTEO SALVINI E IL PLASTICO DEL PONTE SULLO STRETTO PONTE SULLO STRUTTO - BY EMILIANO CARLI salvini ponte sullo stretto