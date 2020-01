15 gen 2020 17:17

POP GIORGIA! – MARIO GIORDANO TANTO PER CAMBIARE INVITA LA MELONI E LE REGALA UN “DISCO SUPER D’ORO” PER L’ORMAI CELEBRE REMIX “IO SONO GIORGIA” – LA DUCETTA DI “FRATELLI D’ITALIA” ORMAI È GETTONATISSIMA COME OSPITE IN RADIO E TV. SOPRATTUTTO A RETE 4: TRE VOLTE IN 5 GIORNI – E PER IL COMPLEANNO FESTEGGIA A “UN GIORNO DA PECORA”: “IL REGALO PIÙ BELLO CHE HO RICEVUTO È STATO…”