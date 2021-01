I POPULISTI EUROPEI PRO TRUMP ORA SI GIRANO DALL’ALTRA PARTE - SECONDO IL "NEW YORK TIMES" L'ASSALTO AL CONGRESSO HA DANNEGGIATO TUTTI I LEADER DEL CONTINENTE CON IDEE SIMILI - GLI ANALISTI: "IL MESSAGGIO È 'SE LI ELEGGETE GUARDATE COSA POSSONO FARE NEL FOMENTARE LA RABBIA POPOLARE'..." - LE PEN IN FRANCIA, WILDERS IN OLANDA, IL PRESIDENTE DELLA POLONIA DUDA, L'UNGHERESE ORBAN E (PIÙ TIMIDAMENTE) I NOSTRI SALVINI E MELONI SONO STATI COSTRETTI A CANCELLARE OGNI AMBIGUITÀ SUI LORO LEGAMI CON GLI ESTREMISTI...

Articolo del “New York Times” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

manifestanti assediano il campidoglio a washington

Per i populisti europei, la sconfitta elettorale del presidente Trump, che è stato un simbolo di successo, si è rivelata decisamente negativa: il suo rifiuto di accettare la sconfitta e la violenza che ne è seguita sembra aver danneggiato le prospettive di leader con idee simili in tutto il continente – scrive il NYT.

"Quello che è successo in Campidoglio dopo la sconfitta di Donald Trump è di cattivo auspicio per i populisti", ha detto Dominique Moïsi, analista senior dell'Institut Montaigne di Parigi. "Dice due cose: se li eleggete, non lasciano il potere facilmente, e se li eleggete, guardate cosa possono fare nel fomentare la rabbia popolare".

supporter di trump a washington

La lunga giornata di rivolte, violenza e morte mentre i sostenitori di Mr. Trump hanno preso d'assalto il Campidoglio ha presentato un chiaro avvertimento a paesi come Francia, Germania, Italia, Olanda e Polonia nel sottovalutare la forza della rabbia populista e la prevalenza di teorie cospirative rivolte ai governi democratici.

Heather Grabbe, direttore dell'Open Society European Policy Institute di Bruxelles, ha detto che i disordini hanno mostrato come il copione dei populisti sia stato fondato sul "noi contro di loro e porta alla violenza".

donald trump

"Ma è molto importante mostrare dove porta il populismo e come gioca con il fuoco", ha aggiunto. "Quando hai aizzato i tuoi sostenitori con discussioni politiche sul noi contro di loro, non sono avversari ma nemici che devono essere combattuti con tutti i mezzi, e questo porta alla violenza e rende impossibile la concessione del potere".

I populisti europei hanno trovato minacciosi gli eventi negli Stati Uniti, e possiamo vedere la loro reazione: uno ad uno, hanno preso le distanze dai disordini o sono rimasti in silenzio.

MATTEO SALVINI CON MARINE LE PEN A PARIGI

In Francia, Marine Le Pen, capo del Rassemblement National di estrema destra, dovrebbe lanciare un'altra significativa sfida al presidente Emmanuel Macron nelle elezioni del 2022. La signora è stata ferma nel sostenere Trump, ha elogiato la sua elezione e la Brexit come precursori del successo populista in Francia e ha fatto eco alla sua insistenza sul fatto che le elezioni americane sono state truccate e fraudolente. Ma dopo la violenza, che ha detto di averla lasciata "molto scioccata", la signora Le Pen si è tirata indietro, condannando "qualsiasi atto violento che mira a turbare il processo democratico".

Come la signora Le Pen, Matteo Salvini, leader populista del partito italiano della Lega anti-immigrati, ha detto: "La violenza non è mai la soluzione". Nei Paesi Bassi, Geert Wilders, leader di spicco del partito di destra, ha criticato l'attacco al potere legislativo americano. In vista delle elezioni che si terranno nel suo Paese a marzo, Wilders ha scritto su Twitter: "L'esito delle elezioni democratiche deve sempre essere rispettato, sia che si vinca o si perda".

matteo salvini geert wilders

Thierry Baudet, un altro populista olandese di alto profilo, si è allineato con Trump e con il movimento anti-vaccinazione, e in passato ha messo in discussione l'indipendenza della magistratura e un "falso parlamento".

Ma già in difficoltà per i commenti e le posizioni antisemite segnalate nel suo partito, il Forum per la democrazia, anche Baudet ha avuto poco da dire ultimamente.

Tuttavia, il Forum per la Democrazia e il Partito per la Libertà di Mr. Wilders insieme otterranno probabilmente circa il 20 per cento dei voti alle elezioni olandesi, ha detto Rem Korteweg, un analista del Clingendael Institute in Olanda.

ASSALTO CAPITOL HILL

Anche se i leader populisti sembrano scossi dagli eventi di Washington e nervosi per ulteriori violenze all'inaugurazione del 20 gennaio, rimane una notevole ansia tra i politici mainstream per i movimenti politici anti-elitari e anti-governativi in Europa, soprattutto in mezzo alla confusione e all'ansia prodotte dalla pandemia del coronavirus.

Janis A. Emmanouilidis, direttore degli studi dell'European Policy Center di Bruxelles, ha affermato che non esiste un populismo europeo uniforme. I vari movimenti hanno caratteristiche diverse nei diversi paesi, e gli eventi esterni sono solo un fattore della loro varia popolarità, ha osservato.

ASSALTO CAPITOL HILL

"Ora la questione più urgente è Covid-19, ma non è affatto chiaro come si svolgerà la politica dopo la pandemia", ha detto. "Ma - ha aggiunto - la paura del peggio aiuta ad evitare il peggio".

La "stupefacente polarizzazione della società" e la violenza a Washington "crea molta deterrenza nelle altre società", ha detto Emmanouilidis. "Vediamo dove ci porta, vogliamo evitarla, ma siamo consapevoli che anche noi potremmo arrivare a quel punto, che le cose potrebbero degenerare".

Se le economie si accumulano e i populisti guadagnano potere in Francia o in Italia, ha detto: "Dio non voglia che l'Europa affronti la prossima crisi". Questa preoccupazione - con un occhio alle elezioni del 2022 - sembra essere stata in parte il motivo per cui la Cancelliera Angela Merkel è stata così sollecitata dalla Francia e dalle richieste di Macron.

duda

In Polonia, il governo è stato molto favorevole a Trump e la televisione pubblica non ha riconosciuto la sua sconfitta elettorale finché non lo ha fatto lui stesso, ha detto Radoslaw Sikorski, un ex ministro degli esteri e della difesa che ora è presidente della delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con gli Stati Uniti. "Con la sconfitta di Trump, c'è stato un suono udibile di delusione da parte della destra populista dell'Europa centrale", ha detto Sikorski.

Il presidente polacco Andrzej Duda, che ha incontrato Trump a Washington in giugno, ha semplicemente definito la rivolta in Campidoglio una questione interna. "La Polonia crede nel potere della democrazia americana", ha aggiunto.

viktor orban

Allo stesso modo, il Primo Ministro ungherese Victor Orban, un convinto sostenitore di Trump, si è rifiutato di commentare la rivolta. "Non dobbiamo interferire in quello che sta succedendo in America, che è affare dell'America, facciamo il tifo per loro e confidiamo che riescano a risolvere i loro problemi", ha detto alla radio di stato.

Sikorski, l'ex ministro polacco, è un avversario politico dell'attuale governo del suo paese. L'Europa, ha detto, aveva bisogno di "svegliarsi dai pericoli della violenza di estrema destra" e dalle teorie cospirative. "C'è molta più violenza di estrema destra che violenza jihadista", ha detto. "Non possiamo dare per scontato che questo tipo di follia se ne andrà. Dobbiamo toglierci i guanti - la democrazia liberale deve difendersi".

ENRICO LETTA

Enrico Letta, ex primo ministro italiano, oggi preside della Scuola di affari internazionali di Parigi a Sciences Po, ha detto che Trump "ha dato credibilità agli atteggiamenti e agli approcci dirompenti dei leader populisti in Europa, quindi averlo fuori gioco è un grosso problema per loro". Poi è arrivata la rivolta, ha detto, "che credo abbia cambiato completamente la situazione".

Ora, come la signora Le Pen, anche i leader populisti italiani si sono sentiti "obbligati a tagliare i legami con alcune forme di estremismo", ha detto Letta. "Hanno perso la capacità di mantenere questa ambiguità sui loro legami con gli estremisti", ha aggiunto.

ashli babbitt 4

Ma Moïsi, analista dell'Institut Montaigne, delinea una visione più scura. Ha scritto delle emozioni in geopolitica, e vede una pericolosa analogia in quello che è successo al Campidoglio, che potrebbe essere un evento eroico per molti dei sostenitori di Trump.

La rivolta gli ha ricordato, ha detto, il fallito Beer Hall Putsch di Adolf Hitler e del primo Partito nazista a Monaco di Baviera nel 1923.

Quel tentativo di rovesciare il governo bavarese aveva anche elementi di farsa ed è stato ampiamente ridicolizzato, ma è diventato "il mito fondamentale del regime nazista", ha detto Moïsi. Hitler trascorse la pena detentiva che gli fu inflitta dopo la violenza scrivendo "Mein Kampf".

HITLER MEIN KAMPF

Moïsi ha citato la morte di Ashli Babbitt, una veterana militare uccisa da un ufficiale della polizia di Campidoglio. "Se le cose andranno male in America", ha detto, "questa donna potrebbe essere la prima martire".