PORCA TROIKA – IL BADANTE DI GENTILONI, VALDIS DOMBROVSKIS, MANDA UN PIZZINO A CONTE: "L'INSTABILITÀ POLITICA NON METTA A REPENTAGLIO IL LAVORO SUL RECOVERY PLAN PERCHÉ L'ITALIA È IL MAGGIORE BENEFICIARIO E BISOGNA ASSICURARSI CHE I FONDI ARRIVINO, SONO MOLTO IMPORTANTI PER LA RIPRESA IN ITALIA…"

(ANSA) - BRUXELLES, 19 GEN - "Il lavoro sul Recovery plan italiano è in corso e spero che l'instabilità politica in Italia non metta a repentaglio questo lavoro perché l'Italia è il maggiore beneficiario e bisogna assicurarsi che i fondi arrivino, sono molto importanti per la ripresa in Italia": lo ha detto il vicepresidente della Commissione Ue responsabile per l'euro, Valdis Dombrovskis, al termine dell'Ecofin. Dombrovskis ha poi ricordato di aver parlato del piano italiano con Gualtieri qualche giorno fa, e che i contatti sono sempre in corso.

