PORO SHENKO - INDOVINATE CHI IMBRACCIA I MITRA, È UN COMICO TV, È POPULISTA, E HA APPENA VINTO LE ELEZIONI CON IL 73% DEI VOTI? VLADIMIR ZELENSKY, NUOVO PRESIDENTE UCRAINO. POROSHENKO AMMETTE LA SCONFITTA - IL SUO PARTITO SI CHIAMA 'SERVITORE DEL POPOLO', COME LO SHOW IN CUI INTERPRETAVA UN SEMPLICE PROFESSORE CATAPULTATO ALLA GUIDA DEL PAESE. IERI È ENTRATO NEL SUO QUARTIER GENERALE CON LA SIGLA DEL PROGRAMMA - LA RUSSIA PRONTA AL DISGELO

VLADIMIR ZELENSKY

UCRAINA: IL PRESIDENTE POROSHENKO AMMETTE LA SCONFITTA

(ANSA) - Il presidente ucraino in carica Petro Poroshenko ha ammesso la sconfitta nei confronti dello sfidante Vladimir Zelensky. "Il mese prossimo lascerò la mia carica, questa è la scelta degli ucraini: accetto questa decisione ma voglio sottolineare che non abbandonerò la politica", ha detto. Lo riporta Interfax.

UCRAINA: RISULTATI PARZIALI CONFERMANO VITTORIA ZELENSKY

(ANSA-AP) - Con poco più della metà dei seggi elettorali ucraini scrutinati, un comico la cui unica esperienza politica consiste nel recitare in tv un ruolo da presidente si sta avviando a una vittoria schiacciante nel ballottaggio delle elezioni presidenziali di ieri in Ucraina. La star di sitcom Volodymyr Zelensky è al momento avanti con il 73% dei voti, mentre il presidente uscente Petro Poroshenko è molto indietro con circa il 25%. Si tratta di una dura condanna dei cinque anni in carica di Poroshenko e di una forte reazione contro la corruzione radicata nel Paese e al basso tenore di vita.

MEDVEDEV, POSSIBILE MIGLIORI RAPPORTI CON KIEV

VLADIMIR ZELENSKY

(ANSA) - "Non ho alcun dubbio: per quanto riguarda la Russia, il nuovo presidente ucraino aderirà alla retorica che ha usato durante la campagna elettorale". Lo ha detto il primo ministro russo Dmitri Medvedev commentando la vittoria di Vladimir Zelensky. "Ci sono però ancora possibilità di migliorare la cooperazione con il nostro paese", ha aggiunto sottolineando come sia necessario da parte del nuovo presidente "un approccio pragmatico e responsabile, un approccio che tenga conto della situazione politica in Ucraina, innanzitutto nell'est del Paese". "Ecco perché - ha concluso - è importante augurare alla nuova leadership ucraina di usare il buon senso". Lo riporta la Tass.

UCRAINA:EXIT-POLL INCORONANO ZELENSKY PRESIDENTE

ZELENSKY

(di Mattia Bernardo Bagnoli) (ANSA) - Il comico Vladimir Zelensky - candidato del partito 'Servitore del Popolo', come l'omonimo show in cui interpretava i panni di un semplice professore catapultato dagli eventi alla guida del Paese - avrebbe sbaragliato il presidente in carica Petro Poroshenko e sarebbe il nuovo presidente dell'Ucraina. L'exit-poll nazionale pubblicato alla chiusura dei seggi gli assegna infatti il 73,2% dei favori contro il 25,3% raccolto da Poroshenko.

poroshenko

Il condizionale è d'obbligo, trattandosi di stime, peraltro riferite a dati raccolti sino alle 18:00, ma l'entità del distacco è tale da lasciare pochi dubbi riguardo all'esito finale, considerando anche che al primo turno gli exit-poll erano stati davvero molto precisi. Il Servitore del Popolo, che nel corso del duello fra candidati allo stadio olimpico di Kiev si era definito "una persona semplice" ma decisa a "spezzare il sistema", piagato dalla corruzione e dominato dagli oligarchi sin dall'indipendenza dall'Unione Sovietica, ce l'avrebbe dunque fatta.

elton john e petro poroshenko

"Oggi vincerà l'Ucraina, abbiamo unito il Paese", ha dichiarato sorridente dopo aver votato, accompagnato dalla moglie. Neofita totale, Zelensky ha trasformato la sua inesperienza in un asset, promettendo al Paese un profondo cambiamento e migliori condizioni di vita, il tutto conducendo una campagna elettorale spregiudicata e a tratti surreale.

angela merkel petro poroshenko

L'ultima stoccata proprio oggi, quando ha mostrato la scheda elettorale compilata - col suo nome sbarrato - ai giornalisti, infrangendo così le norme. Quando la polizia si è presentata al suo quartier generale, ha firmato il verbale di buon grado e ha commentato: "Giusto così, la legge deve essere uguale per tutti". Ora pagherà la multa. 'Nuovo presidente, nuove regole', è il ritornello. Ora si attende solo lo spoglio dei voti, la conferma della Commissione Elettorale e l'ammissione di sconfitta da parte di Poroshenko. Poi un nuovo corso avrà inizio.

poroshenko a davos