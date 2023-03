PORRO CI HA PRESO GUSTO A DIFFONDERE I VIDEO DI GIORGIA MELONI – DOPO IL KARAOKE DELLA FESTA DI SALVINI, IL GIORNALISTA PUBBLICA IL FILMATO DELLA PREMIER CHE INCONTRA I PARENTI DELLE VITTIME DEL NAUFRAGIO DI CUTRO – ALTRO CHE INFURIATE, NELLE IMMAGINI SI VEDONO LE PERSONE CHE CHIEDONO UN SELFIE A “IO SONO GIORGIA” – PORRO: “PER QUANTO FERITI DAL DOLORE NON SEMBRANO IMPUTARE A MELONI DI AVERE LA MORTE DI LORO CARI SULLA COSCIENZA.…” - VIDEO

Estratto dell’articolo di Giuseppe De Lorenzo per www.nicolaporro.it

E meno male che i parenti delle vittime della tremenda tragedia di Cutro dovevano essere infuriati con Giorgia Meloni. Lo abbiamo letto nei resoconti che si susseguono da settimane sui giornali: la rabbia dei parenti, “ci aspettavamo un omaggio alle bare”, “ci hanno lasciati soli al nostro dolore”. Grandi intellettuali e politici di sinistra ci hanno marciato sopra. Eppure… eppure quanto successo ieri a Palazzo Chigi racconta una storia diversa, decisamente differente, e smentisce in lungo e in largo simili ricostruzioni.

Lo dimostrano le immagini. Un breve filmato, che Nicolaporro.it può pubblicare in esclusiva, mostra infatti i parenti delle vittime (invitati dal governo per un incontro riservato) chiedere al premier di posare per loro in alcuni selfie. I volti sono distesi. Il clima sereno. Ora, tutto si può dire e ogni interpretazione è possibile. Ma pare difficile immaginare che persone “infuriate” con la Meloni possano voler conservare nel telefono un ricordo dell’incontro con lei. Giusto?

Giusto. Infatti chi c’era a quell’incontro racconta di una premier molto emozionata mentre ascoltava i racconti dei superstiti, portati a Palazzo Chigi da alcuni bus della polizia. “Da parte sua c’è stato un forte carico emotivo – racconta all’Ansa uno dei presenti – Ci ha chiesto delle nostre sofferenze e quando le abbiamo raccontate si è messa a piangere. È stata molto partecipativa. Chi voleva raccontare la propria storia ha potuto farlo”. […]

Beh: non solo le ricostruzioni fornite dalla Guardia Costiera su quelle ore smentiscono tanti affrettati teoremi; ma i selfie a margine dell’evento a Palazzo Chigi reprimono anche ogni possibile illazione. Quegli uomini e quelle donne, per quanto feriti dal dolore, non sembrano imputare a Meloni di avere la morte di loro cari sulla coscienza. A differenza di quanto sostiene la sinistra.

GIORGIA MELONI E MATTEO SALVINI A CUTRO