mohammad hasan akhund 3

Caro Dago, Afghanistan, i talebani vietano lo sport alle donne: "Espone i loro corpi". Bravi, così evitano anche fastidiose tendiniti!

Casty

Caro Dago,

AZZURRI ITALIA INGHILTERRA

A questo punto, vogliamo dirlo che forse gli azzurri hanno vinto perché aiutati anche dalla fortuna e non solo dal talento? Altrimenti, questo triste spettacolo per le qualificazioni al mondiale nel Qatar non si spiega...

Un caro saluto,

leonardo bonucci in italia inghilterra 5

Mary

Caro Dago, Covid, Conte: "Non escludo affatto l'introduzione dell'obbligo vaccinale". La punizione per gli italiani se non votano 5 Stelle alle Comunali?

Claudio Coretti

GIUSEPPE CONTE COME FORREST GUMP - MEME

Caro Dago, Afghanistan, Ue: "Governo dei Talebani né inclusivo né rappresentativo". Manca una Ursula von der Leyen che così poi avrebbe potuto andarsi a sedere tacendo sul divano di Erdogan?

Greg

come sarà andata a finire la figura di palta di regione lazio e laziocrea.it (partecipata di raccomandati) a proposito del exploit della rete interna? sotto quale voce a bilancio figurerà il ransom pagato: consulenze e asfaltatura buchi? ah quién sabe... saluti dago

abdul ghani baradar

Caro Dago,

Papa Francesco ha detto oggi che "le donne non hanno le opportunità degli uomini". Infatti nella Chiesa Cattolica e nell'Afganistan dei talebani hanno la totale impossibilità ad avere posti di potere o di comando.

Giorgio

Dagovski,

Un mistero che Scamarcio e Asia Argento non facciano coppia (in)stabile.

GIUSEPPE CONTE E I TALEBANI - MEME BY SARX88

Aigor

Caro Dago, New York Times: "Piano di Biden per l'energia solare: dal 4% al 45% entro il 2050". Attenti con le percentuali di "Sleepy Joe": aveva promesso di vaccinare gran parte degli americani entro il 4 luglio...

Gary Soneji

Caro Dago,

pierpaolo sileri

se c’era una persona che apprezzavo tra i grillini questi era il sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri. Mi dava fiducia sentirlo parlare con competenze e con pacatezza per cui mi sembrava proprio la persona giusta al posto giusto. Una vera eccezione nel mondo grillino dove troppo spesso l’incompetenza domina.

Adesso, invece, sembra che anche lui abbia degli scheletri nell’armadio e che probabilmente abbia dimenticato il grido di ONESTÀ ONESTÀ che aveva caratterizzato la nascita del movimento grillino.

RISPOSTA DELLA REGIONE LAZIO D AURIGEMMA SU PIERPAOLO SILERI 1

Di certo non si dimetterà dal suo incarico e di certo nessun esponente grillino ne chiederà le dimissioni a gran voce ne il Fatto Quotidiano raccoglierà le firme dei lettori per farlo dimettere come di certo sarebbe successo se qualcosa di analogo avesse visto protagonista un parlamentare che non fosse del M5S o del PD.

Ma tutto questo non mi meraviglia e dimostra soltanto che i grillini non sono quegli stinchi di santo come la loro propaganda voleva farci credere inizialmente ma sono come tutti gli altri con i loro pregi ed i loro difetti.

Pietro Volpi

MARCO TRAVAGLIO E GIUSEPPE CONTE

Caro D, due cose sul Covid

La prima: Travaglio fa il paragone con la situazione di un anno fa ("oggi 71 morti un anno fa 10"). Paragone paraculo, perché sottintende che la situazione odierna sia sovrapponibile a quella di 12 mesi fa, ma la differenza c’è e si chiama variante Delta (estremamente più contagiosa della variante originale), peccato che nessuno glielo faccia notare (e tiro le orecchie anche a tuo titolista, che invece di calare l’asso va a ricicciare argomenti tipo le primule, arcuri e le mascherine). Omettere le cose che non fanno comodo è abbastanza scorretto: è sufficiante evitare di nominare la pancetta, e pure la carbonara diventa un piatto per vegetariani.

SALVINI DRAGHI

La seconda: ma il CTS che fa? Qualche settimana fa proclamano che l’unico portavoce con diritto di parola sarà il presidente Brusaferro. Da quel giorno lui è silente, in compenso parlano tutti gli altri.

Salut'

Wynona’s

Caro Dago, Green pass, Salvini: "Ho parlato con Draghi, nessuna estensione". Insomma Francia, Svizzera, Austria e Slovenia possono stare tranquille...

talebani conquistano valle del panshir 3

Spartaco

Per Umberto Galimberti, professore pure lui, i suoi colleghi Cacciari, Agamben e Barbero sarebbero anti-green pass perché narcisisti in cerca di gloria: per distinguersi, cioè, dai narcisisti come lui, il prof. Galimberti in persona.

Quale gloria cerchino i narcisisti impuniti, è presto detto: attacchi di ogni genere, sfottò di massa, raffinati insulti elitari, dileggio multimediale, foto sbilenche su Dagospia. La spiegazione di Galimberti vale quanto l'accusare i cattedratici allineati di stare con i più forti per non distinguersi troppo e non rischiare il linciaggio, sia pure in effigie. Non ci voleva molto coraggio, per dirlo: non più dell'acume richiesto per arrivare a una conclusione così peregrina. Un senso di equilibrio che dice molto sull'altezza di spirito da cui proviene.

MARCO TRAVAGLIO E GIUSEPPE CONTE

Raider

Caro Dago, Afghanistan, gli Usa: "Giudicheremo i talebani dalle loro azioni". La dottrina Biben sulla difesa dei diritti umani: liberi di fare ciò che vogliono ma rischiano un brutto voto in pagella!

E.Moro

Riparte ufficialmente la stagione televisiva e i Talk Show si ritrovano la stempia di Travaglio a rete unificate con le sue bandierine da piantare. Ieri, poverino non ha avuto nemmeno tempo il tempo per asciugarsi il sudore dalla sua fronte ampia.

travaglio a dimartedì

Peccato che con il fisico striminzito che si ritrova non possa allestire una Stand -up comedy, come sarebbe d'uopo. Non gli rimane altro che fare il Comedian, come da copione, standosene semplicemente seduto davanti al pubblico per far disgustare gli spettatori alla politica.

Impeto Grif

Caro Dago, Bataclan, al via a Parigi il maxi processo per la strage del 2015. Anche in Francia non si può dire che la giustizia viaggi su aerei supersonici. Se va bene arriva su un bateau-mouche...

S.L.

enrico letta a cernobbio

Caro Dago, da una persona seria come Enrico Letta ci si aspetta un chiarimento. Come fa a stare in maggioranza con una forza politica, la Lega, che vota con l'opposizione?

Fabrizio Mayer

Caro Dago, Afghanistan, Di Maio: "Ricercati nel nuovo governo dei talebani è un pessimo segnale". Assolutamente no, così sarà più facile trovarli!

Kevin di Maggio

enrico letta matteo salvini meeting rimini

Caro Dago, Afghanistan, il Mullah Hasan guiderà il nuovo governo talebano. Sembra una personcina a posto. È nella lista Onu dei terroristi! Chissà se Conte ha già iniziato con lui un... "dialogo serrato".

Marino Pascolo

Caro Dago,

3 domande (che rimarranno ovviamente senza risposta);

1) dopo aver scoperto (in maniera scientifica ed inequivocabile) che la copertura vaccinale dura al più 6 mesi, perchè il green pass è stato portato da 9 a 12 mesi per i vaccinati?

2) quando il presidente mattarella dice "chi non si vaccina uccide gli altri" intendeva anche chi si è vaccinato da più di 6 mesi?

incendio torre del moro milano 2

3) perchè chi fa domande è privato di ogni dignità?

Alce

Dago darling, ci voleva tanto a fare la prova del fuoco prima di installare i pannelli esterni sul grattacielo dei Mori a Milano? Pare di sì (troppo semplice!), mentre chissà quanto tempo perso con scartoffie (magari digitali) e permessi vari.

incendio torre del moro milano 15

Alla fine delle fiera, finirà come l'incendio di Notre Dame de Paris, che a tutt'oggi non si sa come sia divampato. Stavolta magari si darà la colpa a qualche screanzato che ha gettato una cicca di sigaretta non spenta dalla strada (ca. 50 metri sotto!) o a una cornacchia (il cielo di Milano ne é pieno) che, impazzita, credeva di potersi cibare di una cicca. Ossequi

Natalie Paav