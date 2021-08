POSTA! - BOBO CRAXI: "CERTAMENTE HO INCONTRATO GIUSEPPE CONTE E L’AMBASCIATORE SESSA NEI GIORNI ESTIVI E MI SONO INTRATTENUTO AMICHEVOLMENTE CON LORO. ESCLUDO DI AVER DATO CONSIGLI ALL’EX PRESIDENTE DEL CONSIGLIO; CERTAMENTE SE LO AVESSI FATTO AVREI SCONSIGLIATO LINEE MORBIDE NEI CONFRONTI DEL GOVERNO TALEBANO COSÌ COME SEMBRANO ESSERE ASSUNTE DAL MOVIMENTO CHE CONTE DIRIGE…"

BOBO CRAXI E GIUSEPPE CONTE A SAN FELICE CIRCEO

Lettera 1

Caro Dago,

Certamente ho incontrato Giuseppe Conte e l’Ambasciatore Sessa nei giorni estivi e mi sono intrattenuto amichevolmente con loro a discutere di temi e problemi di politica internazionale.

Escludo di aver dato consigli all’ex Presidente del Consiglio; ha avuto dimestichezza con dossier importanti in questi anni, non ne ha bisogno.

Certamente se lo avessi fatto avrei sconsigliato linee morbide nei confronti del Governo Talebano così come sembrano essere assunte dal Movimento che Conte dirige.

Viva cordialità.

Bobo Craxi

IL DIALOGO DI CONTE CON I TALEBANI - BY OSHO

Lettera 2

Caro Dago, Covid, ricercatori Sudafrica scoprono una nuova variante. Ma non avevano nient'altro da fare?

Tommy Prim

Lettera 3

Caro Dago, Juventus, ufficiale: "Cristiano Ronaldo al Manchester United per 15 milioni di euro più bonus". Ma poteva averlo anche in Italia il bonus tv!

Giacò

roma le rughe cinghiali

Lettera 4

Caro Dago, Comunali di Roma. Se cinghiali, topi e gabbiani potessero votare non ci sarebbe storia: la Raggi sarebbe ampiamente riconfermata.

Fritz

Lettera 5

Caro Dago, leggo da più parti, compreso il Tuo sito, che Draghi vorrebbe indire un G20 straordinario "allargato a Cina e Russia". Vi do una notizia: Cina e Russia sono membri del G20. Pertanto, c'è ben poco da allargare.

VLADIMIR PUTIN XI JINPING BY EDOARDO BARALDI

[Il Gatto Giacomino]

Lettera 6

Caro D

due cose sull'Afghanistan, la prima: a me, che l'arsenale supertecnologico americano sia finito in mano ai Talebani, preoccupa relativamente poco. Tra un paio di mesi, quando finirà in mano all'ISIS allora sì, sarà ben altro discorso.

La seconda: c'è chi si stupisce che il mondo islamico tenda a non enfatizzare troppo le prese di distanze con l'estremismo di fede islamica. Dico io.. che sono occidentale e cristiano (vabè...), siamo sicuri che prenderei con entusiasmo le distanze da movimenti che, anche se estremi e violenti, in nome di un origine comune alla mia tentassero di prendere il potere o destabilizzare un ipotetico mondo dominato dall'Islam?

GIUSEPPE CONTE E I TALEBANI - MEME BY SARX88

Salut'

Wynona's

Lettera 7

Caro dago,

Quanto è lo sviluppo che la democrazia ha portato agli afghani? noi siamo passati in 20 anni dal fine guerra al 1965. Chiediamoci perché come se ne sono andati gli americani loro hanno scelto i talebani. Gli integralismi sì combattono dando sviluppo non armi e esercito

BERGOGLIO ALL ANGELUS

Ilm'ot

Lettera 8

aro Dago, i 5 stelle hanno dichiarato di andare in parlamento e di aprirlo come una scatola di tonno tra poco troveranno nella scatola delle sardine cosa faranno?

Lettera 9

Caro Dago, Papa Francesco sull'Afghanistan: "Ritiro senza tener conto di tutte le eventualità". Si vede che il Santo Padre non sta più tanto bene: per una volta gli è scappata una cosa giusta. Un lapsus?

lino banfi nello spot timvision 2

Nick Morsi

Lettera 10

Ciao Dago, ciao a tutti,

mi riallaccio ad un argomento da voi trattato, ovvero sulle azioni di censura messe in atto dal MOIGE contro quello spot dove Lino Banfi dice “Porca puttena…” . Adesso, a parte il fatto che la stragrande maggioranza dei bambini neanche sa cosa significhi questa parola detta in dialetto pugliese, ma poi, pure se fosse, ma davvero credono che sia destabilizzante per la crescita di quei minori che spessissimo sono abbandonati per ore ed ore davanti a videogiochi dove squartano le persone, gli tirano fuori le budella, gli tagliano la testa e li bombardano a più non posso?

cinghiali uccisi roma

Bambini che assistono giornalmente a scene di trucida violenza propinate dai telegiornali, dovrebbero veder compromesso il loro processo di crescita per un “porca puttena?”.

Assurdo e desolante che, in un contesto come quello attuale, non trovino altri ambiti d’azione a salvaguardia del benessere fisico e psicologico dei bambini.

IL CANE DELLA CIRINNA - MEME

Per me MOIGE= Movimento Italiano Gente Esaurita.

Salutoni

Gianky

Lettera 11

Caro Dago, noto che la "censura" inizia a farti paura. Ti adegui agli standard mainstream sul vaccino "panacea". Peccato, evidentemente era vero che tutto si può comprare, anche informazione e informatori. Buona inoculazione di vaccino e propaganda governativa.Pero' attento....quelli che ritieni "amici" vedrai te la faranno pagare cara, e tu dovresti ben saperlo. Luciano

I SOLDI NELLA CUCCIA DEL CANE DELLA CIRINNA - MEME BY OSHO

Lettera 12

Caro Dago, cosa ci insegna la storiella della cuccia degli "ortolani" di Capalbio? Che la stragrande maggioranza degli Italiani non è tanto ricca da permettersi di essere de sinistra. Bene, bravi, bis, cari Montino e Cirinnà che vi siete trasformati in possidenti terrieri, quei "padroni" cioè contro cui era nato il vostro partito.

montino cirinna 9

Una preghiera però: smettetela di fingervi e di rappresentare i proletari, godetevi e scorrazzate per vostri possedimenti, ma per cortesia risparmiate i predicozzi contro er popolaccio di reazionari, retrogradi e populisti che - orrore! - non hanno la fortuna di appartenere al vostro status ma soprattutto alla vostra parrocchia ideologica. Che faranno pure i soldi ma che hanno almeno la decenza di non salire sui pulpiti..

VLADIMIR PUTIN E XI JINPING

Antonio Pochesci

Lettera 13

Caro Dago, l'assessore alla Salute della Regione Lazio: "Stiamo studiando un modello per addebitare le spese del ricovero a chi non vuole vaccinarsi". Faranno lo stesso anche con fumatori, obesi, drogati e alcolizzati che non vogliono saperne di smetterla con i loro vizi-dipendenze?

A.B.

Lettera 14

esplosione vicino all aeroporto di kabul

Caro Dago, Green pass, il Viminale: "Ok a manifestazioni, ma no alla violenza". Però così non va bene. Agli allegri giovani che manifestano contro i vari G7, G20 ecc., viene lasciata fare qualsiasi cosa perché "sennò è peggio": lancio di molotov e oggetti contro le forze dell'ordine, incendi a cassonetti e auto in sosta, vetrine in frantumi, distruzione di banche, blocco del traffico. Come mai, invece, si vuole limitare la libertà d'espressione dei No Green pass?

kabul afghanistan

Max A.

Lettera 15

Caro Dago, Afghanistan, bozza Onu: "Rispettare diritti umani, anche di donne e bimbi". Che se poi non si comportano bene si può sempre attaccarli con un drone come ha fatto Joe Biden...

Arty

JOE BIDEN SULL AIR FORCE ONE

Lettera 16

Dago darling, purtroppo se il "cappotto" del grattacielo bruciato a Milano (fortunamente senza vittime) avesse avuto componenti in amianto non sarebbe bruciato.

A volte è difficile capire quale sia il male minore. Insomma dalla padella (amianto) alle brace (materiale altamente infiammabile). E speriamo che il sindaco meneghino Beppe Sala ordini subito controlli per verificare se ci sono altre torri in quelle condizioni. Ossequi

Natalie Paav

afgani cercano di scappare all aeroporto di kabul

Lettera 17

Caro Dago, Austria-Danimarca-Repubblica Ceca: "Aiutiamo gli afghani ma restino là". Ehilà!!! Il discorso di Mattarella ha fatto subito presa... Per i fondelli.

U.Novecento

Lettera 18

Caro Dago,

mi dispiace che il dott. Bassetti sia stato importunato e adesso non si sente al sicuro, ma questo è quello che vive ogni giorno chi ha deciso di non vaccinarsi, grazie alla caccia alle streghe che lui stesso fomenta.

cirinnà montino villa capalbio

Questo clima è stato instillato da politi e virologi, che in tv da mesi additano e danno dell'incivile a chi ha dei dubbi, mettendoci gli uni contro gli altri. La violenza (anche se psicologica) genera altra violenza (purtroppo anche fisica), la repressione genera rabbia.

Alce

Lettera 19

Caro Dago

Pediatri e ginecologi chiedono subito il vaccino per donne incinte e bimbi. Terminate tutte le categorie e le classi di età da vaccinare con una o più dosi, tra poco gli illustri scienziati chiederanno di inoculare il vaccino direttamente nei coglioni e nelle ovaie e così il problema sarà risolto alla radice.

Lettera 20

arsenale in mano ai talebani 7

Caro Davo, Kabul, i talebani: "Vogliamo buone relazioni con gli Usa". Logico! Hanno visto che il pupazzo della Casa Bianca accetta supinamente i loro diktat, ci hanno preso gusto, e quindi vorrebbero poter infierire ancora un po.'

joe biden piange dopo l attentato all aeroporto di kabul arsenale in mano ai talebani 6

Ely Crunch

joe biden afgani in fuga da kabul 2 militari americani all aeroporto di kabul