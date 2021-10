POSTA! - CARO DAGO, L'ASTENSIONISMO PRIMO PARTITO ALLE AMMINISTRATIVE. L'ITALIA DÀ PROVA DI GRANDE UNITÀ: I POLITICI TUTTI ASSIEME AL GOVERNO, GLI ELETTORI TUTTI ASSIEME A CASA - MA ALLORA GRETA THUNBERG È DI COCCIO? A MILANO HA DATO DA MANGIARE AL PRESUNTO FIDANZATO DELLE CHIPS DI BANANA: NON HA CAPITO CHE LE BANANE NON BISOGNA MANGIARE PERCHÉ ARRIVANO DA LONTANO E PER PORTARLE FIN DA NOI SI PRODUCE UN SACCO DI INQUINAMENTO?

PANDORA PAPERS

Caro Dago, non comprendo tutta questa eccitazione sui "Pandora papers". Ricordi i "Panama papers" di cinque anni fa? C'erano grandi nomi, tra cui molti italiani: Luca Cordero di Montezemolo, Barbarella D'Urso, Valentino e tanti altri. C'era persino il nome del mio amatissimo Carlo Verdone. Molti dichiararono che i soldi erano stati depositati in paradisi fiscali "a loro insaputa". Che fine ha fatto quell'inchiesta? La stessa fine che farà questa nuova.

[Il Gatto Giacomino]

GREEN PASS

Caro Dago, che fine ha fatto l'inchiesta sul medico romano che rilasciava certificati falsi per il Green pass ai vip? È già stata insabbiata?

Ulisse Greco

Caro Dago, un piccolo aereo cade alle porte di Milano: otto morti, tra cui un imprenditore italiano. Alla guida del velivolo il 68enne romeno Dan Petrescu, considerato uno degli uomini più ricchi del suo Paese. Valeva la pena risparmiare i soldi per l'ingaggio di un pilota professionista?

DAN PETRESCU

F.T.

Caro Dago,

Mi chiedo perché in Italia si condannano solo i nostalgici del fascismo, regime morto e sepolto, e non si condannano i fedeli al comunismo, vivo e vegeto in diverse aree del mondo e altrettanto pericoloso...

Un caro saluto,

Mary

giuliano ferrara

Caro Dago, ma a Ferrara dopo tutte le cantonate prese e castronerie scritte, non era stato proibito di parlare di politica?

FB

Ciao Dago, ciao a tutti,

allora, per Sansonetti e Sallusti le inchieste di FANPAGE sarebbero giornalismo che ha toccato il fondo e giornalismo vigliacco.

ALESSANDRO SALLUSTI

Per la serie: quando l’invidia tocca vette celestiali, dovremmo, di contro, aspettarci un giornalismo fatto di sole agenzie e di veline passate dai diretti interessati?

I casi Fidanza, Durigon e Morisi, fosse stato per loro, non sarebbero mai venuti alla luce con buona pace di quella ipocrisia bipartisan che non deve far male a nessuno per fare il bene di tutti…

Certo, dall’alto del blasone di cui godono gli roderà parecchio il culo e allora tacciano di scorrettezza chi, invece, con sagacia, astuzia e molto, molto mestiere, riesce a far venire a galla certe situazioni gravissime: episodi che, da loro, vengono, poi, ovviamente, ridotte a mere ed inutili notiziucole di infima valenza!

PIERO SANSONETTI

Il fatto che i giornali cartacei non li legga più nessuno li mette in una sorta di frustrazione (dopo anni e anni di prostrazione) e di impotenza tanto da perdere il senso dell’obiettività davanti a fatti oggettivamente (non Olgettivamente) importanti e di rilievo politico nazionale.

La morale della volpe e l’uva di Esopiana (e Fedriana) memoria resta sempre uno dei ricorsi storici per disprezzare ciò che non si può avere o ciò che non si è capace di fare!

Così è se vi pare, mettetevi l’anima in fan…pace!!!

Saluti cari

Gianky

matteo salvini e luca morisi 5

Caaaaaro Daaaago! Leggo che,secondo una delle ricerche geniali che trionfano ultimamente:

TROPPO TEMPO LIBERO NON RENDE FELICI. Posso commentare ?

AH AH AH AH AH AH AH AH !!! Lasciatevelo dire da una che se ne intende.

Grazie

Giovanna Maldasia

Caro Dago,

VIRGINIA RAGGI GIUSEPPE CONTE

Insomma, la sinistra dirà che sono loro i vincitori, la destra che c'è un complotto contro di loro, i grillini sentiamo cosa si inventeranno... Una sola cosa è certa, a Roma c'è una disoccupata in più: Virginia Raggi.

Un caro saluto,

Mary

Caro Dago, scarsa affluenza alle Amministrative? Dovevano mettere l'obbligo di andare a votare per poter avere il Green pass per andare a lavorare: ricatto più, ricatto meno...

virginia raggi incerta su chi votare

R.P.M.

Caro Dago, Covid, gli Stati Uniti superano i 700 mila morti. Dopo il mancato raggiungimento del numero di vaccinati promessi, altra figuraccia per Biden: quando si è insediato aveva detto che sarebbero stati 600 mila!

Bug

Dago colendissimo, miracolo a Milano!

greta thunberg con il presunto fidanzato a milano13

50.000 ragazzini capitanati da Greta, accompagnata dalla nuova star africana del “climatic change” fatta subito santa dai media internazionali, hanno sfilato a Milano contestando l'inerzia della politica mondiale, incapace di fronteggiare i cambiamenti climatici.

Dato che tali avvenimenti non cascano dal cielo, sarebbe comunque opportuno che media ed editorialisti entusiasti ci mettessero al corrente di chi ha organizzato e chi ha finanziato. A meno che dobbiamo credere alla favola che i ragazzini si sono autoorganizzati in proprio e autofinanziati con la paghetta!

Intanto rimane il fatto. E può darsi che i partecipanti non abbiano rilevato una piccola incongruenza. Non c'è mai stata nella storia dell'umanità una generazione di giovani come quella di oggi con un tenore di vita di alti consumi di ogni tipo, oltre ad amplissime disponibilità di tempo libero. La manifestazione voleva significare anche che sono contrari al loro stesso tenore di vita? Se si, benissimo! Prendiamoli in parola.

greta thunberg con il presunto fidanzato a milano7

Che comincino a fare a meno di smartphone, social, tablet, cuffie, motorini, moda firmata, vacanze in aereo, case riscaldate/condizionate, divertimenti ad alto tasso di CO2, etc etc. Non vorrei - come in altre situazioni consimili- che la cosa importante consista nel marciare, mentre i sacrifici competono ad altri! La prossima manifestazione bisognerà richiedere ai partecipanti il vero green pass: quello che certifica bassi consumi e quindi minimi livelli di CO2. Altrimenti dove sta il diritto morale di rampognare gli adulti?

Saluti da Stregatto.

MARIO DRAGHI GRETA THUNBERG

Caro Dagos, l'isterismo ideologico della Sinistra, con proiezioni a strascico centriste, offre un ampio ventaglio di paranoie rivelatrici e allucinazioni illuminanti. Giulianone (l'Apostata) Ferrara, che attacca Salvini per ragioni strampalate, stravede per Draghi:

e in un'estasi mariana che gli procura visioni taboritiche del Presidente del Consiglio, scrive di "trasfigurazione draghiana", nientemeno! Richetto Letta lancia in crescendo l'allarme sul nazismo che incomberebbe sul Paese (l'Italia, non la Francia); Cola Fratoianni vede camicie brune marciare a passo d'oca sotto casa sua...

MARIO DRAGHI IN CONFERENZA STAMPA

Allora: se Luca Morisi ha consumato narcotici e se stesso, ma, al momento, non è accusato di spaccio: dei suddetti, invece, che pensare? Che sono consumatori e spacciatori di politica stupefacente e informazione drogata?

E responsabili di elezioni adulterate con sostanze dopanti (in dosi crescenti, causa assuefazione a iperboliche sparate) di questo genere? La crisi di astinenza di consensi popolari andrebbe curata altrimenti che coN I mezzucci propri di un regime che non può permettersi di perdere una sola elezione, a costo di perdere credibilità e legittimità democratica.

domenico arcuri

Raider

Caro Dago, scuola, i banchi a rotelle acquistati dal commissario Arcuri non sono anti-incendio e bisogna rimuoverli. Magari interessano a Travaglio per la redazione de Il Fatto Quotidiano...

Nereo Villa

marco travaglio

Caro Dago, Vaticano, Di Maio: «Contributo leader religiosi sul clima è cruciale». E grazie ai "buoni uffici" di Conte possiamo sperare anche in un contributo dei capi talebani?

Scottie

Caro Dago, Greta Thunberg fidanzata? Durante la manifestazione a Milano, l'attivista è accanto a un giovane con il quale si vede chiaramente che c'è molta intimità. In una foto lei dà da mangiare a lui delle chips di banana. Ma allora la ragazzina è di coccio! Non ha capito che le banane non bisogna mangiarle perché arrivano da lontano e per portarle fin da noi si produce un sacco di inquinamento?

greta thunberg con il presunto fidanzato a milano6

A.Sorri

Caro Dago, incendio a Roma,

alcune immagini allegate all'informativa sull'incidente del "Ponte di Ferro" mostrano un fornelletto a gas sotto la struttura. Beh, se lasci che le persone ci vivano sotto, cosa puoi aspettarti?... L'ultimo "regalo" della sindaca Raggi?

F.G.

Draghi colpisce ancora!

Nel carnet pure la Parigi-Roubaix!

Giuseppe Tubi

Caro Dago, Covid, via la mascherina in classe a Berlino e in Baviera. L'associazione dei pediatri ritiene che questo sia il momento giusto, sottolineando che, anche se i bambini più piccoli non sono vaccinati, il coronavirus ha un decorso grave nell'infanzia soltanto in rarissimi casi. Ma sì, tanto se infettano genitori e nonni chissenefrega?

sonny colbrelli

Maurizio

Caro Dago, duecento docenti di diritto: "Accanimento su Lucano, clima di ostilità verso chi aiuta i migranti'. Sì, infatti Carola Rackete, per aver infranto un sacco di leggi ed aver speronato una motovedetta della Guardia di Finanza per aiutare i clandestini, sta scontando l'ergastolo...

A.B.

MIMMO LUCANO

Caro Dago, grande risultato per Calenda alle elezioni di Roma. Stando agli exit poll potrà giocarsi la finale per il terzo posto con la Raggi.

Casty

Dago Dalle Sacre Logge,

avrai letto l' articolo di Galli Della Loggia in difesa del cardinale Brecciu a giorni sotto processo avanti al Promotore di Giustizia e che ne pensi della notazione fatta dal maestro di Storia e di Politica che ravvede nell' attivismo di Francesco che ha quattro volte cambiate norme e procedure per sanzionare la colpevolezza di Brecciu ?

Accusa dura che stona con il grande favore della stampa mondiale tutta a favore di Francesco nota Galli della Loggia;e che di questo attivismo non ne fa menzione alcuna. Un pensierino modesto: sarà il non aver fatto mai, fino a questo in carica pro tempore, un gesuita successore di Pietro che Santa Romana Chiesa ancora sopravvive ?

ernesto galli della loggia foto di bacco

saluti - peprig -

Sono un vostro lettore "superaccanito”.

Speravo di trovare una vostra nota a margine della prima pagina del Fatto di ieri 3/10 dove in basso a destra c'è una foto del figlio di Dario Fò che racconta

-"PAPA' SCHIOCCAVA L'ALLUCE, MAMMA MENAVA CEFFONI" -

Certo è che Dario Fò, al contrario del figlio era un fenomeno maper schioccare l'alluce bisognerebbe essere un alieno....O no? L'alluce non è nel piede?

Cordialmente

Tazio Furia

anthony fauci

Caro Dago, Covid, l'immunologo americano Anthony Fauci: "Impressionanti i risultati della pillola di Merck". Sarà preoccupato, lui che puntava tutto - forse anche dal punto di vista "economico" - sui vaccini. Questa maledetta pillola potrebbe rovinare la festa a tutti quei politici, esperti e scienziati che coi vaccini avevano progettato di arricchirsi.

Raphael Colonna

Caro Dago, preoccupazione per l'aumento del prezzo del gas? Ma venerdì Greta Thunberg non ha spiegato a Mario Draghi tutto sul riscaldamento globale? E quindi se fa tanto caldo che si sciolgono le calotte polari, perché mai dovremmo aver bisogno di accendere i termosifoni?

Sasha

papa francesco 3

Caro Dago, Papa Francesco: "Dio aiuti quanti rendono più umana la vita nelle carceri". Dio aiuti i poveri e gli onesti che anche se in difficoltà non commettono crimini e non finiscono in carcere.

EPA

Caro Dago Papa Francesco: "Cop26 offra con urgenza risposte efficaci alla crisi del clima". Si potrebbe iniziare programmando un Natale 2021 fresco con una spruzzatina di neve nelle grandi città?

Tony Gal

Topless 2 Brigitte Bardot

Dago darling, Brigitte Bardot ha appena compiuto 87 anni. In una recente intervista ha detto, tra l'altro, che tra gli animali accolti in casa sua a St.Tropez, c'é anche una giumenta che era stata picchiata e violentata dal suo precedente padrone.

Non c'é limite al peggio. E qui da noi, preti cattolici e "guru" della comunicazione che si danno al chemsex in genere omo, si vede che il popper o il "bigger is better" non bastavano più. In tanto caos, una certezza c'é, almeno a Milano: presto (prob. già ora) nei salotti "buoni" si festeggerà la rielezione di Beppe Sala a sindaco. Quando si dice l'usato sicuro. Ossequi

Natalie Paav