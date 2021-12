POSTA! - CARO DAGO, ANCHE CON DRAGHI INSEGUIAMO IL VIRUS. ORMAI DOVREBBE ESSERE CHIARO A TUTTI CHE PER OTTENERE RISULTATI BISOGNA ANTICIPARLO. FORSE IL PREMIER PENSA CHE SAREMO RISPARMIATI DALLA GIÀ PRESENTE VARIANTE OMICRON IN VIRTÙ DEL FATTO CHE SIAMO STATI NOMINATI DALL'ECONOMIST "PAESE DELL'ANNO"? - CHISSÀ SE QUELLI CHE ORA URLANO CONTRO IL CARO-BOLLETTE SONO GLI STESSI CHE A SUO TEMPO VOTARONO LO STOP AL NUCLEARE O L'INTERRUZIONE LA ESTRAZIONE DEL GAS IN MARE VOLUTA DAI GRILLINI…

Lettera 1

Caro Dago,

manifestazione no green pass a torino 6

quando si eliminano i crocifissi dalle aule o non si fanno i Presepi per non urtare le minoranze non cristiane va tutto bene e i progressisti e i FINTO buonisti esultano.

Quando si decide di non far entrare i genitori a una recita di Natale per rispetto verso i genitori non inoculati, che per colpa di un'assurdità come il Green Pass sono discriminati, apriti cielo!

Dove sono adesso i tutori delle minoranze? Vergognatevi e confessatevi!

Alfredo Calogiuri

i senatori del pd intorno a letta dopo il voto sulla tagliola ddl zan

Lettera 2

Caro Dago, Letta: "Ad aprile torniamo alla carica per approvare il ddl Zan". Biiirichino... Non si annuncia un pesce d'aprile con 4 mesi d'anticipo!

John Doe Junior

Lettera 3

Caro Dago, chissà se quelli che ora urlano contro il caro-bollette sono gli stessi che a suo tempo votarono lo stop al nucleare, ignorando che solo in Europa erano attive oltre 400 centrali alcune a pochi km dai nostri confini.

centrale nucleare

E cosa dire di quelli che hanno accolto con entusiasmo, solo due anni fa, l'interruzione alla estrazione del gas in mare voluta dai grillini (altro danno creato dagli scappati di casa) mentre i nostri dirimpettai lo estraggono tranquillamente sulla linea di confine, risparmiando sulla importazione del gas... come tafazzisti siamo imbattibili!

FB

obbligo mascherine aperto

Lettera 4

Caro Dago, Lazio, ordinanza della Regione: test ai sanitari ogni 10 giorni e obbligo di mascherina all'aperto. Il minimo sindacale. Cose che non sconvolgono la vita di nessuno. Molte Regioni e Comuni lo hanno già fatto e non si capisce perché un simile provvedimento non sia stato varato già ad inizio dicembre dal Governo nazionale.

Mario Canale

Brigitte Macron

Lettera 5

Dago darling, non c'è pace all'Eliseo né limite al gossip! Circola nei social (Twitter) il rumor secondo il quale Brigitte Macron sarebbe nata uomo col nome di Jean Michel. La moglie di Macron è molto arrabbiata e avrebbe avviato azioni legali (anche per transfobia) verso chi ha lanciato questo rumor.

Brigitte Macron

In altri tempi sarebbe bastata una commissione di matrone e "sages femmes" per esaminarla a gonna alzata o pantaloni abbassati. Un po' come successe, circa mezzo millennio fa, alla povera diversamente abile e poi santa Giovanna di Valois, moglie del re di Francia Luigi XII, che voleva sbarazzarsi di lei. Ossequi

Natalie Paav

Lettera 6

joe biden

Caro Dago, "Il Covid non rappresenta la stessa minaccia costituita nel 2020": così la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki (forse perché nel 2020 c'era Donald Trump?). "Martedì il presidente Joe Biden tornerà a sostenere la necessità di vaccinarsi". Ma "Sleepy Joe" non aveva detto che entro il 4 luglio 2021 avrebbe vaccinato tutti? Ora è passato agli inviti?

Sonny Carboni

Lettera 7

Caro Dago, Draghi convoca la cabina di regia per il giorno 23 per decidere le nuove misure di contrasto al Covid in base agli ultimi dati. Decisione fuori ogni logica. Da inizio pandemia siamo sempre a inseguire il virus.

mario draghi

Ormai dovrebbe essere chiaro a tutti che per ottenere risultati bisogna anticiparlo. Forse il premier pensa che saremo risparmiati dalla già presente variante Omicron in virtù del fatto che siamo stati nominati dall'Economist "Paese dell'anno"?

Perché altrimenti non si spiega cosa aspetti, per esempio, a imporre tamponi obbligatori per no vax e vaccinati in tutti i luoghi affollati. Ormai è sotto gli occhi dell'universo mondo che vaccinati e non, sono tutti responsabili dell'espandersi dell'infezione. Tant'è che a portare la nuova variante in Italia è stato proprio un vaccinato, non un no vax.

Elia Fumolo

Lettera 8

joe biden a casa col suo cane

Caro Dago, Joe Biden e la first lady Jill hanno annunciato l'arrivo alla Casa Bianca di 'Commander', il loro nuovo cane. Un pastore tedesco. Di sicuro sarà migliore del suo padrone e della vicepresidente Kamala Harris (ci vuole poco!).

P.F.V.

DAVID ROSSI

Lettera 9

Ancora una volta, la Magistratura italiana mostra tutta la Sua integerrima competenza per cui è giustamente nota nel mondo: nonostante l’opposizione di media and company, continua coraggiosamente a indagare sulla tragica morte del dirigente del Monte Dei Paschi volato fuori da una finestra. Complimenti.

Tranquillizza sapersi in buone mani.

Giuseppe Tubi

Lettera 10

Caro Dago,

paolo brosio

sono assolutamente d'accordo col giornalista Paolo Brosio che ha avuto il coraggio di dire una verità lapalissiana: è più "sicuro" chi si è appena fatto un tampone molecolare risultato negativo, rispetto a chi vanta un pezzo di carta che certifica che 7/8 mesi fa si è fatto una dose. Cosa potrebbe essere successo in questi 7/8 mesi? Bho!

Alfredo Calogiuri

Lettera 11

Caro Dago, Omicron, Ema: "È chiaro che c'è calo efficacia dei vaccini". Ma guarda un po'! Già prima non potevano essere definiti 'vaccini", in quanto di fatto non hanno immunizzato nessuno. Ora come dovremmo definirli? Metodo rapido per la raccolta di soldi da parte di Big Pharma? E come mai, se l'efficacia è ulteriormente diminuita, i governi avevano (e hanno) tutta questa fretta di anticipare la terza dose?

S.L.

denise pipitone

Lettera 12

Perché l'indagine a carico di Anna Corona è stata archiviata e con lei la possibilità di scoprire che fine ha fatto Denise Pipitone? C'è una questione di fondo che non piace a nessuno: tutti sanno che la bambina è morta durante o subito dopo il sequestro ma nessuno tra gli inquirenti e la famiglia vuole assumersi la responsabilità di affermarlo pubblicamente, per i primi si aprirebbero scenari più pesanti e faticosi, per la famiglia finirebbero le speranze e, purtroppo qualcuno lo deve dire, anche visibilità e simpatia pubblica (i continui appelli ai "rapitori" ancora in giro stanno diventando stucchevoli).

denise pipitone piera maggio ragazza ecuador

Si va avanti così, a parlare sempre di rapimento di una bambina avvenuto oltre 17 anni fa e a inseguire piste improbabili in giro per il mondo; sarebbe ora che chi di dovere si assumesse le proprie responsabilità, basta speculazioni e teatrini vari.

Lettera 13

Caro Dago, Gb, perplessità e critiche da parte di alcuni scienziati e medici britannici sulla decisione presa ieri dal governo di Boris Johnson di attendere una maggior chiarezza sui dati prima di decidere un possibile giro di vite sulle restrizioni anti Covid per frenare l'impennata di casi della variante Omicron.

boris johnson

Un simil Draghi. Pure da noi si aspetta di vedere se la diga cede per decidere come contenere le acque. Due anni di pandemia non hanno insegnato nulla.

F.G.

MARCO TRAVAGLIO

Lettera 14

Caro Dago, Travaglio-Rattazzi e i commenti su Marchionne. Anche nel film Perfetti sconosciuti, una simpatica battuta fa riferimento alla figura dell’allora Capo del gruppo Fiat. Il breve inserimento verbale nella pellicola, credo che testimoniava l’autorevolezza e la popolarità della persona.

Saluti, Labond

alex zanardi

Lettera 15

Caro Dago, Alex Zanardi è tornato a casa. Carlo Verdelli sul Corriere: "Si candida a essere una delle poche favole belle di questo Natale". Ce lo auguriamo di cuore. Ma anche Michael Schumacher è a casa... E purtroppo non sta bene comunque. Ma speriamo in un miracolo: a volte succedono...

Lino

medici no vax

Lettera 16

Onorevole Dago,

l'Ordine dei Medici di Roma che si affretta a cacciare i colleghi no vax, nonostante la sempre maggiore incertezza sull'efficacia dei vaccini, include ancora tra i suoi iscritti un oculista romano noto alle cronache come narcotrafficante, catturato a Locri oltre un anno fa ed in attesa di giudizio in un carcere americano per avere causato la morte di 700 persone negli U.S.A.

Saluti.

Tuo Ciro

Lettera 17

Caro Dago,

CARLO CALENDA MEME

Calenda dice che "ho provato un po’ a stare in consiglio comunale però non riesco a fare un lavoro serio perché non è compatibile con il fare anche l’eurodeputato". Apperò...

Invece è serio farsi eleggere nell'europarlamento con un partito e poi andarsene, mantenendo però il seggio lautamente retribuito...

Recondite Armonie

FEDRIGA 17

Lettera 18

Caro Dago, Covid, il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga: "Puntare sulla terza dose, no tamponi ai vaccinati". Bravo furbo. Senza tampone ai vaccinati non avremmo saputo nemmeno chi era il paziente zero della variante Omicron!

Theo

Lettera 19

Caro Dago,

mps david rossi

sulla vicenda di David Rossi, il dirigente MPS da sempre e subito palesemente defenestrato, come prevedibile ed evidente, ora si aprono scenari plurimi e sempre più inquietanti.

Ma siamo pur certi che nella ridda di ipotesi future e annose, di indagini, archiviazioni, rinvii a giudizio assoluzioni e condanne e sempre nuovi scoop alcuni veri e altri falsi, nessuno porrà l'attenzione sul PERCHE' le indagini sono state, come dire, "disattente"!

DAVID ROSSI

Quando verbali, indagini, testimonianze, reperti vengono falsati e come sempre il morto è suicida, è sin troppo evidente l'esistenza di una regia "altamente professionale".

Ma tranquilli nessuno mai esorterà la pubblica opinione sul reale movente di questi interventi dall'”Alto" che sarebbe poi l'unica vera chiave di lettura, attirando invece l'attenzione sui dettagli contraddittori, mirando a una confusione finale.

SDM

Lettera 20

Caro Dago,

DAVIDE RICCARDO ROMANO

trovo inquietante che dopo le recenti rivelazioni sulla "disattenzione" dello Stato nell'attentato alla sinagoga di Roma del 1982, ora alla Camera dei Deputati vengano invitati terroristi palestinesi.

C'è un inquietante filo rosso che lega la disattenzione del 1982 a quella di oggi dell'On. Laura Boldrini che - come presidente della sottocommissione dei diritti umani - permette questa offesa alla vita umana. Gaber ci aveva avvertito, inascoltato, del potere dei più buoni e dell'uso cinico che ne possono fare.

Shalom

Davide Romano, portavoce della sinagoga Beth Shlomo