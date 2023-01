POSTA! - CARO DAGO, BEN QUATTRO ESPONENTI DEL PD HANNO FATTO VISITA IN CARCERE AL TERRORISTA ANARCHICO COSPITO IN SCIOPERO DELLA FAME. DOVEVANO CHIEDERGLI CONSIGLIO SU COME VOTARE ALLE PRIMARIE? - L'EX SPEECHWRITER DI PUTIN: "POSSIBILE GOLPE NEI PROSSIMI MESI". NON PRIMA CHE ABBIA BOMBARDATO LONDRA - SE RIESCE A SUPERARE TUTTE LE PATOLOGIE LETALI GLI HANNO DIAGNOSTICATO - E DOPO ESSERE RESUSCITATO DAL DECESSO, DATO PER CERTO, DELLA SCORSA SETTIMANA...

alfredo cospito

Lettera 1

Caro Dago,

il problema non è l’abolizione del 41 bis, quanto l’evitare di andarci: non delinquere e basta.

Saluti, Usbergo

Lettera 2

Caro Dago, il presidente francese Macron non esclude la fornitura di velivoli militari alla resistenza ucraina. Pilotati da chi? Da Brigitte? Ha scambiato gli aerei da combattimento per una Clio "chiavi in mano"? Serve un lungo addestramento!

Sasha

PID-DINO GIARRUSSO

Lettera 3

Caro Dago, ma col Pd al governo Alfredo Cospito, in sciopero della fame, sarebbe finito al carcere di Opera o di Operetta?

Daniele Krumitz

Lettera 4

Caro Dago, Dino, già Iena, già grillino, Giarrusso, come può pretendere di entrare nel

Pd che detesta qualsiasi cosa o persona collegata a Putin?

Bibi

Lettera 5

matteo messina denaro

Caro Dago

si vabbè...l'autista, il concessionario, la domestica e l'amante...il panettiere no ?

ma che indagini di alto livello !! quando usciranno fuori i nomi dei carabinieri, vigili, polizia, politici e magistrati che lo hanno coperto in quel di Trapani e a Palermo dove MMD scorazzava allegramente ? e le dichiarazioni di quel PM originario della bella zona ? agghiaccianti ha definito l'arresto "un dramma" ! una provincia quella di Trapani da commissarriare integralmente !

saluti

LB

Lettera 6

MEME MATTEO MESSINA DENARO

Caro Dago, secondo La Stampa i giovani russi avrebbero escogitato un metodo per evitare di essere arruolati e mandati al fronte: "non vivere all'indirizzo di residenza ufficiale e lavorare in nero per evitare che ti vengano a cercare". In Ucraina, invece, tutti strafelici di immolarsi - soprattutto donne e bambini - affinché Zelenski possa continuare a partecipare ad eventi mondani in giro per il mondo, come il Festival di Sanremo.

E.S.

Lettera 7

Caro Dago, non uno o due, ma ben quattro esponenti del Pd hanno fatto visita in carcete al terrorista anarchico Cospito in sciopero della fame: Serracchiani, Verini, Lai e Orlando. Dovevano chiedergli consiglio su come votare alle primarie?

benedetto della vedova foto di bacco (1)

Marino Pascolo

Lettera 8

Dago memory,

sarò pur da censurare Giarrusso che entra nel PD dopo anni di militanza grillina, ma che dire del percorso politico dell' ever green Benedetto Dalla Vedova ? Inizia con i radicali di Pannella, poi diventa il vice presidente di AN, quindi eminente figura di Scelta Civica di Monti, ora con la Bonino di + Europa eletto in quota PD. Di tutto tranne che monarchico va detto. Oltre l' orizzonte sempre a conferma che la politica è sferica e non piatta come il pianeta Terra.

allegria e pace per tutti - peprig –

Lettera 9

Caro Dago, ora che le navi Ong sono state dirottate da Lampedusa a La Spezia, Zelensky faccia attenzione a come si abbiglia per il vicino Festival di Sanremo. Se si presenta con "Quella sua maglietta fina" e con "quell'aria da bambino", potrebbe essere scambiato per un profugo minorenne non accompagnato!

xi jinping vladimir putin a samarcanda

John Reese

Lettera 10

Caro Dago

Invece di domandarsi a chi darà vantaggio la rottamazione quater, domandiamoci come è possibile che il Fisco ha un credito verso contribuenti di 1.100 miliardi (pari al 40% del debito pubblico).

Quei 1.100 miliardi non sono “evasione” (che essendo evasione è sconosciuta) ma sono tasse dichiarate, liquidate, accertate e mai riscosse da chi deve riscuotere, e relative a redditi percepiti o scambi effettuati.

corteo anarchici a torino per alfredo cospito

C’è qualche problema sostanziale nelle fondamenta del nostro Stato se queste imposte maturate non vengono mai riscosse, specialmente in certe regioni. Poi per carità, bisogna tener conto di interessi e sanzioni che fanno lievitare il conto, ma la sostanza non cambia: lo Stato non ha mia potuto/voluto riscuotere nemmeno quanto dichiarato/accertato dai contribuenti.

Lorenzo B.

Lettera 11

Caro Dago, Mosca annuncia: Xi Jinping in Russia in primavera. Mentre Biden afferma che andrà, non si sa quando, in Polonia, il Papa è partito per il Congo per un "pellegrinaggio di pace". Visto? La guerra non è solo armi ma anche turismo.

giovanni donzelli

Ezra Martin

Lettera 12

Caro Dago, il deputato di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli alla Camera: "Dai documenti che si trovano al ministero della Giustizia, Francesco Di Maio del clan dei casalesi diceva, incontrando Cospito: 'Pezzetto dopo pezzetto si arriverà al risultato', che sarebbe l'abolizione del 41 bis.

MATTEO MESSINA DENARO CASA DI CARTA - MEME BY GNENTOLOGO

Cospito rispondeva: 'Dev'essere una lotta contro il 41 bis, per me siamo tutti uguali'. Ma lo stesso giorno, il 12 gennaio 2023, mentre parlava con i mafiosi, Cospito incontrava anche i parlamentari Serracchiani, Verini, Lai e Orlando, che andavano a incoraggiarlo nella battaglia". Ci auguriamo che i quattro possano smentire, perché se fosse vera sarebbe una cosa gravissima. Come si fa ad essere solidali e incoraggiare chi è condannato per attentati terroristici?

Simon Gorky

Lettera 13

Dago,

Continuiamo a difendere chi mette bombe e gambizza dirigenti. La sinistra ed 'artisti' criticano uno stato e le sue leggi dove possono continuare a fare i loro guadagni indisturbati. Privi di vergogna, giustificano delinquenti che pensano di fare come pare a loro, in nome di una democrazia che sono i primi a calpestare.?

MP

Lettera 14

guido prosecco meme by carli su crosetto

Caro Dago, Ucraina, il ministro della Difesa, Guido Crosetto: "Speravo nella Russia alleata dell'Occidente, avevo torto". Nulla impedisce che abbia torto una seconda volta: dalla padella alla brace è un classico.

Arty

Lettera 15

Caro Dago, il mitico Zingaretti (quello che veniva etichettato come "un buon funzionario ma nulla di più") ha dichiarato che voterà la Schlein, l'unica ragione plausibile è quella di avere un segretario di partito peggio di lui, che al momento resta al primo posto in classifica tra i peggiori...

FB

Lettera 16

Caro Dago, Russia, l'ex speechwriter di Putin: "Possibile golpe nei prossimi mesi". Certo, ma non prima che abbia bombardato Londra - se riesce a superare tutte le patologie letali che i media occidentali gli hanno diagnosticato - e dopo essere resuscitato dal decesso, dato per certo, della scorsa settimana...

Maxu