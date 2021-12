POSTA! - CARO DAGO, BERLUSCONI: "IL GOVERNO DRAGHI DEVE ANDARE AVANTI TUTTO IL TEMPO NECESSARIO FINO AL 2023, MA È DESTINATO A RIMANERE UN'ECCEZIONE GIUSTIFICATA DALL'EMERGENZA". COME NO, FINO AL PROSSIMO CIAMPI O DINI... - I DIRIGENTI DELLA JUVENTUS DOPO AVER PERSO DUE SCUDETTI PER LE INTERCETTAZIONI CI SONO RICASCATI CON LE PLUSVALENZE: INVECE CHE PER IRREGOLARITÀ DOVREBBERO ESSERE PROCESSATI PER…

Lettera 1

medici no vax

Caro Dago, Covid, i Nas scoprono 281 medici e sanitari non vaccinati. Il segreto di Pulcinella! Ma è credibile che una categoria che aveva percentuali bassissime di vaccinazione antinfluenzale, all'improvviso sia corsa a immunizzarsi contro il Covid? Il problema è che si vaccinano tra loro, hanno il coltello dalla parte del manico. Quindi non dico tutti, ma tanti...

Covid Sudafrica

Lettera 2

Caro Dago, Covid, in Francia registrati nove casi di Omicron. L'anno prossimo i francesi potranno scegliere: Omicron o Macron. Ma per ora devono tenerseli entrambi.

Mich

P.F.V.

Covid Sudafrica 5

Lettera 3

Caro Dago, Covid, secondo uno studio la variante Omicron può reinfettare i malati. E quindi chi è guarito da sei mesi può continuare ad avere il Green pass come chi è vaccinato?

L'impressione è che gli studiosi siano completamente andati nel pallone. Sono loro a creare confusione sul virus. Prima di diffondere studi alla pisello di cane si consultino tra loro, che sarà meglio per tutti.

Giacomo Francescatti

paulo dybala 3

Lettera 4

Dagovski, ci sta che nel 2021 lo sponsor principale della Juve sia un Fuori-Strada.

Aigor

Lettera 5

Caro Dago, poi daranno la colpa ai no-vax. Ma volevo segnalare che dopo le 10 di sera, nei centri cittadini, girano gruppi di 3, 4, 5, fino a 10 giovani col volto tranquillamente scoperto.

I più disciplinati, assai rari, hanno la mascherina sotto il mento o appesa al polso, quasi fosse un monile. Però non voglio accusare la ministra Lamorgese per il mancato controllo: sicuramente a quell'ora dorme...

Gary Soneji

Lettera 6

IL PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA CARLO BONOMI

Caro Dago, Manovra, il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi: "Fiducia nel Governo, ma deluso dai partiti. Quando vedo che presentano più di 6mila emendamenti per la gestione del fondo di 8 miliardi, su cui dicevano di aver trovato un accordo, rimango colpito". Benvenuto sul pianeta Terra!

Lauro Cornacchia

Lettera 7

Stimabile Dago,

vista la classe politica che abbiamo, fa piacere vedere le cavolate degli altri: Il Presidente Micron, con una toccante cerimonia, l’occhietto umido rivolto verso la bara, ha fatto entrare le spoglie di Joséphine Baker al Panthéon.

josephine baker 4

Il giorno dopo abbiamo saputo che in realtà la bara era piena di terra, un pensiero va ai gloriosi militari che l’hanno trasportata a spalla, perché la famiglia, giustamente non ha voluto portarla via da Monaco dove lei volle essere sepolta in eterna riconoscenza alla principessa Grace che l’aveva sostenuta e aiutata finanziariamente nei momenti peggiori!

C’era stato un precedente simile che riguardava George Sand, non ricordo chi fosse il Presidente all’epoca, ma quella volta finì che si annullò tutto.

josephine baker 1

Invece Micron è inarrestabile e creativo, anche perché è in campagna elettorale: gli rifiutano il corpo? Si riempie la bara in altro modo e… via!

Non c’è più limite alla vergogna e alla stupidità: questi non hanno capito che ormai non possono più fare le loro porcherie di nascosto, perché le cose ormai vengono fuori… TUTTE!

Saluti a tutti e non arrendiamoci

Laura F.

terapie intensive

Lettera 8

Caro Dago, Covid, chi comanda e decide, in Italia in Europa e nel mondo, si è messo nei pasticci da solo. Per mesi durante il lockdown ci hanno detto che c'erano milioni di asintomatici. Evidentemente i 150 milioni di europei che non si sono ancora vaccinati - sulla base della "evidenza scientifica" - pensano che nel caso si ritroveranno a essere tra questi.

Arty

Lettera 9

terapie intensive

Caro Dago, tutti i no-vax finiti in terapia intensiva ne escono guariti e pentiti, esortando i vecchi sodali a vaccinarsi. Se oltre al pentimento mettessero mani al portafogli per pagare i 2.800 euro al giorno che la comunità paga per un giorno di intensiva sarebbe una cosa lodevole...

FB

Lettera 10

Caro Dagos, non sorprende che anche le giornaliste Rai siano sottoposte a pressing libidinoso, sexting iper-hard, molestie a scopo copulatorio, ricatti a sfondo sessuale: la Rai non è diversa, in questo, dal resto del mondo aziendale.

barbara carfagna sara farnetti foto di bacco

Ma ben si sa come la stessa intraprendenza, di assedio concupiscente in forme esasperate e mefitiche, veda protagonisti in negativo anche gay e lesbiche: la tendenza a 'provarci' prevaricando, con violenza più o meno soft, stressante e volgare, l'attitudine sessuo-predatoria non è caratteristica genetico/culturale solo degli etero, specie nella variante diabolico-iperbolica maschilista.

barbara carfagna

Eppure, assai più dei freni inibitori con cui civilizzare l'eros e beneducare il sesso, l'omertà sulle avances sgradite, in merito, è molto forte: gli Lgbqti sono immuni dalla tabe, al di sopra di ogni sospetto. Il tabù politicamente corretto funziona. Chissà perché. L'indignazione di genere non lo prevede e il ddl Zan non ne teneva conto. Chissà perché. Meglio non indagare. Sappiamo perché.

Raider

I LIBRI DEI GRILLINI

Lettera 11

Caro Dago, oramai tutti scrivono libri, ma nessuno li legge.

bobilduro

Lettera 12

Caro Dago, ma che sorpresa! Apprendiamo che, dopo le calciatrici, ci sono anche pugilatrici che rivelano di essere lesbiche. Chi se lo sarebbe mai aspettato!

L. A. Voisin

Lettera 13

Stimato Roberto,

sarri mourinho

vista la Roma di Bologna e la Lazio con l'Udinese, salta agli occhi che José Mourinho e Maurizio Sarri non sono all'altezza del campionato nazionale. Potrebbero esprimersi meglio in un campionato regionale del Lazio, affrontando avversari come il Frosinone o il Coccia di Morto football club.

Giancarlo Lehner

Lettera 14

Allora, Precly, qui casca l’asino: ora si scoprirà se davvero il tuo sito ha un seguito! Se scoppierà un pandemonio per le parole del tuo lettore che ha scritto di “infornate in rete di omosessuali” “così gli unici molestati saranno i maschi ex molestatori”, insinuando il concetto “omosessuale/molestatore”, allora vorrà dire che sei letto dalla intelligencija, altrimenti, mi spiace, “ciccia”…

Giuseppe Tubi

Lettera 15

Caro Dago, segnali di ripresa dal mercato della casa, compravendite a +21,9%. A sinistra hanno cominciato ad acquistare appartamenti per ospitare i migranti?

John Doe Junior

Giustizia

Lettera 16

Caro Dago,

Da sempre il male incurabile della giustizia italiana è la lunghezza dei processi (civili e penali): ogni giorno devono farci i conti cittadini e imprese, e periodicamente se ne lamentano i politici e gli stessi magistrati.

Per tagliare i tempi – oggi condizione anche per ottenere i fondi del PNRR – una soluzione ci sarebbe: più risorse, leggasi più magistrati. Altro che riforme di leggi, codici e codicilli.

GIUSTIZIA 2

A luglio 2021 si è finalmente svolto, dopo due anni di attesa, un nuovo concorso per l’accesso alla magistratura. 310 posti: una goccia nel mare dei 1.300 posti vacanti, ma comunque un’occasione da non perdere per la giustizia italiana.

Ebbene, sono da poco usciti i dati provvisori sulle correzioni e per il momento è risultato sufficiente meno del 6% dei candidati. Se le proiezioni sono valide, a superare il concorso alla fine saranno poco più di 200 persone.

GIUSTIZIA 3

In soldoni, addirittura un terzo dei posti messi a bando rimarrebbe scoperto. Eppure tra i concorrenti ci sono centinaia se non migliaia dei più validi e determinati laureati in giurisprudenza, che hanno sulle spalle anni e anni di costosissimi corsi di preparazione (ovviamente privati).

Cosa direbbe il CSM, che non perde occasione di denunciare le carenze d’organico? Cosa pensa la Ministra di questo uso dei tanti soldi pubblici spesi per imbastire una procedura concorsuale straordinaria in tempo di Covid?

Come reagirebbe l’opinione pubblica se ogni anno mancassero un terzo degli ingegneri o un terzo dei medici, professioni altrettanto se non più delicate? Mancano candidati validi o qualcosa nei meccanismi del “sistema” non funziona? Aspetta, questa mi sembra di averla già sentita…

Lettera 17

Caro Dago,

mattarella 1

i senatori del PD Parrini, Zanda e Bressa hanno depositato una proposta di legge costituzionale, di cui nessuno sentiva l’esigenza, che vieta la rieleggibilità del presidente della Repubblica.

Sembra tuttavia che il vero obiettivo di questo disegno di legge non sia quello di impedire in futuro che un presidente della Repubblica possa essere rieletto come successe con Napolitano.

L’obiettivo vero, come anche riportato dai media, sarebbe invece quello di convincere Mattarella, che ha più volte ripetuto di non voler essere rieletto, ad accettare, se la situazione politica lo richiedesse sulla base degli interessi del PD, un secondo mandato presidenziale.

mattarella universita di siena

Si chiede di modificare la Costituzione per evitare la rielezione di un presidente della repubblica proprio per riuscire a ottenere il consenso di Mattarella a essere rieletto.

Se così stessero le cose è sbagliato parlare di istituzionalizzazione dell’ipocrisia? Non si capisce infatti per quale motivo tale divieto dovrebbe valere per i successori di Mattarella e non per Mattarella.

Pietro Volpi

Lettera 18

Caro Dago,

sbarco in normandia

La ministra della difesa inglese si mostra vestita da sbarco in Normandia su un carro armato e dichiara che siamo pronti a contrastare la Russia.

In questo bel momento di crisi economica, rincaro dei prezzi alle stelle, pensioni da fame, licenziamenti e pandemia vagante vogliamo anche entrare in guerra e dissanguare ulteriormente le nostre finanze traballanti per fare contenti, come sempre, i nostri alleati della Nato in qualche trionfale impresa tipo Afghanistan, Libia, Irak e Siria, dove abbiamo ottenuto solo disastri, contro avversari di ben altra portata come Russia e Cina?

E i giornalisti e giornaliste televisivi occupati a svergognare palpatori vaganti cosa dicono?

Buona giornata

Giovanna Maldasia

salvini giorgetti

Lettera 19

Toc, toc. Raffica di dichiarazioni per Salvini e Giorgetti sul caro energia e sulla crescita dei prezzi delle materie prime. I due sono finiti sotto i forconi delle imprese del Nord, soprattutto le medio-piccole, incarognite per la crescita dei prezzi delle materie prime e della corrente.

giancarlo giorgetti e matteo salvini 1

Salvini ha chiamato il consulente super-esperto Gianclaudio Torlizzi, titolare della T-Commodity. Poi è stata la volta del Ministro a convocare il consulente. Torlizzi ha appena dato alle stampe Materia rara (Guerini e Associati).

I due leghisti sono andati da Draghi spiegando che servono soldi per coprire i rincari pena la crisi industriale e che sulle politiche green va tirato il freno a mano perché contribuiscono alla dinamica dell’inflazione.

matteo salvini e giancarlo giorgetti 8

Il verde è solo una nuvola temporanea, così la considera Giorgetti seguito da alcuni consiglieri di Palazzo Chigi. La spesa va prevalentemente per dissesto idrogeologico, qualche pala eolica e pannello solare, per ristrutturare le case (i quartieri di lusso delle grandi città sono in sollucchero), e qualche sussidio/incentivo industriale.

matteo salvini e giancarlo giorgetti 7

La rivoluzione verde, grande bluff, può attendere. Bisogna solo fingere pensano nelle stanze che contano, evitando politiche verdi mortali per l’industria italiana, al fine di ottenere i fondi europei.

Di fatti, il PNRR è molto cosmetico sul tema altro che Greta e le illusioni della sinistra. Cosa farà Ursula che ha tanto puntato sulla transizione ecologica oggi smontata dai vari governi nazionali? Ah, saperlo. Nel frattempo Draghi su questo segue i due leghisti (spalleggiati da Marattin e il sempre destro Renzi)…

BRACCIO DI SILICONE

Lettera 20

Caro Dago, ma come si fa ad essere così stupidi da presentarsi alla vaccinazione per il Covid con un braccio di silicone? Senza voler dare suggerimenti, era più logico che con quanto speso per acquistare l'arnese in questione si tentasse di corrompere l'operatrice sanitaria...

F.T.

cristiano ronaldo e andrea agnelli 3

Lettera 21

Caro Dago, i dirigenti della Juventus invece che per irregolarità dovrebbero essere processati per... stupidità. Dopo aver perso due scudetti per le intercettazioni ci sono ricascati con le plusvalenze...

FB

Lettera 22

Caro Dago, violenza sulle donne, il Cdm dà il via libera al disegno di legge. Siamo ancora al disegnino... Ci vuole la mannaia, non uno scarabocchio su un foglio!

Bibi

VARIANTE OMICRON

Lettera 23

Caro Dago, Oms: "Ancora nessun decesso segnalato legato a Omicron". E quindi, sulla variante, un riflesso pavloviano che innesca una tempesta in un bicchier d'acqua. A chi serve? Forse ai produttori di vaccini per vendere di più?

Elia Fumolo

silvio berlusconi lamberto dini

Lettera 24

Caro Dago, Berlusconi: "Il governo Draghi deve andare avanti tutto il tempo necessario fino al 2023, ma è destinato a rimanere un'eccezione giustificata dall'emergenza". Come no, fino al prossimo Ciampi o Dini...

R.Porfiri

andrea scanzi 3

Lettera 25

Caro Dago, vaccinazioni, oggi si terrà l’udienza davanti al gup di Arezzo per decidere se il procedimento contro il "saltafila" Andrea Scanzi finirà o andrà avanti. E nel frattempo, spingendo e sgomitando, il giornalista sarà riuscito a farsi inoculare già una quindicina di dosi?

Oreste Grante

Lettera 26

Conan Visser a inizio sfida Conan Visser a fine sfida

Caro Dago, Conan Visser, fanatico del fitness di Brisbane, in Australia, voleva verificare cosa sarebbe successo mangiando tutti i suoi pasti nei fast food KFC. Ha scoperto così che con la sua dieta a base di hamburger, patatine fritte e pollo fritto, è ingrassato un chilo ogni tre giorni, per un totale di otto chili in 30 giorni. Dà la colpa a KFC anche delle sue carenze in matematica?

Piero Nuzzo