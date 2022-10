POSTA! - CARO DAGO, BIDEN GRAZIA I CONDANNATI PER POSSESSO DI MARIJUANA: "NESSUNO DOVREBBE ESSERE MESSO IN PRIGIONE PER QUESTO". STA PENSANDO AL FIGLIO HUNTER? - SALVINI CHIEDE L’ISTITUZIONE DEL MINISTERO DELLA FAMIGLIA. SAREBBE MEGLIO MINISTERO DELLE FAMIGLIE. IL TRUCE, FRA MOGLI E COMPAGNE UFFICIALI, NE HA SIN QUI COLLEZIONATE 4. E FORSE NON HA ANCORA FINITO….

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

LA DRAGHETTA - BY EMAN RUS

Caro Dago, studenti in corteo a Milano bruciano foto di Meloni e Draghi. Per Letta non serve: si è bruciato da solo!

Gripp

Lettera 2

Caro Dago, Letta si è comportato in maniera infantile durante tutta la campagna elettorale. Per salvare il Pd ci vuole Save the Children.

GS

Lettera 3

Dagovski,

letta meme 56

“Waterloo” Veltroni dispensa consigli al PD.

(da ex-Segretario o futuro Direttore del Corriere della Sera?)

Aigor

Lettera 4

Caro Dago, "fuggiti" in Alaska in barca, due russi cercano asilo negli Usa. In gamba Putin! Approfitta subito della stupidità occidentale per mandare spie sotto copertura.

Gian Morassi

Lettera 5

walter veltroni legge il suo libro con i suoi articoli

Caro Dago, Erdogan: "I diritti Lgbt sono una degenerazione". Bingo! E questo sarebbe l'uomo in cui spera l'Occidente per la trattativa tra Putin e Zelensky? Letta e il Pd sentono ol bisogno di dire qualcosa o preferiscono tacere per motivi diplomatici?

Sasha

Lettera 6

Caro Dago, Biden grazia i condannati per possesso di marijuana

"Nessuno dovrebbe essere messo in prigione per questo". Sta pensando al figlio Hunter?

GIORGIA MELONI - MARIO DRAGHI - VIGNETTA BY ALTAN

Giuly

Lettera 7

Caro Dago,

Una cosetta semplice semplice, e schifosa schifosa, non la dice, non l’ha detta nessuno!! Tutti a cianciare contro questa legge elettorale..perché purtroppo consente, con legittimità, di poter avere una maggioranza…ma la evidente campagna elettorale FUORI LEGGE di Letta era tesa a che nessuno vincesse, e non tanto che la destra perdesse, per poter fare di nuovo come negli ultimi 10 anni: restare al potere, con chiunque fosse…non c’è problema!!!!!

La famosissima Dottrina Bersani, la persona più spregevole “politicamente” di tutti i tempi!!!!!!

Adesso, ovviamente, si farà di tutto, contro la Patria (e chi ne frega) affinché il governo duri qualche mese al massimo, giornali e magistrati sono già pronti….ma lo sono anch’io per la Rivoluzione!!!!!

Lettera 8

mario draghi roberta metsola

Caro Dago, la presidente dell'Eurocamera, Roberta Metsola, ritiene necessario inviare in Ucraina "armi pesanti e carri armati". "Gli Stati membri possono fornire le armi visto che la Russia ha messo in campo una nuova escalation alla sua invasione rendendola più disperata e noi dobbiamo rispondere in maniera proporzionata". Ma perché, siamo ufficialmente in guerra contro la Russia e non ci hanno detto nulla?

J.R.

Lettera 9

Caro Dago, per il nuovo Partitodemocratico, Enrico Letta vuole due capigruppo donne. Per distinguersi da chi ha vinto le elezioni, non sarebbe male che una fosse mora e l’altra rossa/castana. Anche il packaging ha il suo perché.

Saluti, Labond

MATTEO SALVINI

Lettera 10

Quindi, se il Milan fosse in zona retrocessione, l'allenatore dovrebbe

restare e se ne dovrebbe andare solamente dopo aver riconquistato l'alta

classifica! Che ne dice il tifoso Salvini?

Se una azienda, di cui Salvini fosse azionista, stesse per fallire,

l'A.D. dovrebbe rimanere al proprio posto sino al risanamento! Che ne

direbbe l'azionista Salvini?

N.B.1.- non ho mai scritto a Dagospia, pur essendone un lettore, né

credo lo tornerò a fare. Se per caso fortuito la mia mail venisse scelta

per essere pubblicata, per cortesia non indicate il mio nome/cognome,

oppure solamente "ad". Grazie

N.B.2.- l'invio della mail direttamente dal vs sito non funziona.

Saluti

giorgia meloni mario draghi

Adriano Gozzi

Lettera 11

Caro Dago dobbiamo ripagare l'attenzione allo stato di diritto in Italia dichiarato dalla ministra francese Boone con un'immediata sua nomina a Cavaliere della Repubblica anche per cercare di pareggiare le tonnellate di Légion d' Honneur date ai "nostri" che li hanno abituati a permettersi di non farsi gli affari loro.

Amandolfo

Lettera 12

Dago colendissimo,

la Lega by Salvini ha chiesto l’istituzione del Ministero della Famiglia. Un piccolo suggerimento: sarebbe meglio Ministero delle Famiglie. Il Truce, fra mogli e compagne ufficiali, ha sin qui collezionato 4 famiglie. E forse non ha ancora finito….

Saluti da Stregatto

hunter biden con una vispa signorina

Lettera 13

Caro Dago, il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha deciso per la prima volta di monitorare la repressione degli oppositori in Russia e la situazione dei diritti umani nel Paese. Insomma, i Paesi - arabi e africani che ne fanno parte - i cui migranti quando arrivano da noi non possiamo rimandare indietro proprio perché nelle loro nazioni di provenienza i diritti umani vengono sistematicamente ignorati, controlleranno che nel Paese di Putin ciò non succeda?

Leo Eredi

Lettera 14

Caro Dago, Ucraina, Lavrov avvisa gli Usa: "Stop a ulteriori coinvolgimenti". Deve aver pazienza ancora per qualche settimana. Poi ci saranno le elezioni di medio termine e Biden troverà assai poco interessante continuare nella modalità attuale...

Max A.

juliette binoche marillon cotillard e isabelle huppert si tagliano i capelli per supportare le proteste in iran

Lettera 15

Immenso Dago,

tagliatevi pure, care Binoche e Cotillard, le ciocche come segno di solidarietà con le donne persiane, ma tagliate anche ogni nesso col sinistrume francese, padre della "polizia morale" e financo di Pol Pot.

Pcf e Sorbona demonizzarono Reza Pahlavi che cercò di laicizzare l'Iran. Il filosofo Michel Foucault su Khomeini scrisse: « … vecchio santo in esilio a Parigi…Il santo rispetterà la libertà e né lui né il clero sciita prenderanno mai il potere politico, un fattore che a loro non interessa...le libertà saranno rispettate; le minoranze saranno protette e libere di vivere a modo loro... tra uomo e donna non vi sarà disuguaglianza… »..

Zbigniew Boniek DMITRY PESKOV

Pur non arrivando all'empireo del delirio di Foucault, il comunista italiano Adalberto Minucci, direttore di Rinascita e dell’Unità, scrisse: « Quegli ayatollah hanno avuto il grande merito di rompere le catene del regime dello Scià».

Giancarlo Lehner

Lettera 16

Ma Peskov e Boniek sono fratelli?

Giuseppe Tubi

Lettera 17

Caro Dago, ottime notizie per noi sgasati. Quest'inverno in caso di freddo tremendo niente veggio col prete, a letto: basterà passare la notte in piscina. Cincinnato 1945

Lettera 18

GIORGIA MELONI ENRICO LETTA 2

Caro Dago,

trovato un rapido sistema per dimezzare le bollette. Saranno quindicinali.

Saluti, Usbergo.

Lettera 19

Caro Dago,

dopo una campagna elettorale a rincorrere ogni dichiarazione, ogni mossa, ogni iniziativa di Giorgia Meloni, adesso Enrico Letta auspica per il PD una segretaria "donna e giovane". Quando andava a scuola, nessuno ha spiegato al giovane Enrichetto che copiare è scorretto e non si fa?

Gualtiero Bianco

Lettera 20

Caro Dago,

meloni letta

se il fu segretario del PD Letta caldeggia e raccomanda di non modificare il simbolo del partito, in quanto pieno di significati storici, valori fondanti e bla bla bla......come mai per la sua candidatura a Siena si è presentato con un simbolo diverso?

Con questa politica basata sulla incoerenza da basso impero, poi non si lamentino se inesorabilmente i consensi scemano.

Popolo bue va bene, ma Totò diceva "anche il limite ha una pazienza".

SDM