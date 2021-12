POSTA! - CARO DAGO, CANCELLATI I FESTEGGIAMENTI DI CAPODANNO: MA COME, LA GENTE CHE SI È VACCINATA GIÀ TRE VOLTE VIENE TENUTA IN CASTIGO? NON DOVEVA ESSERE "PREMIATA" A DIFFERENZA DEI NO VAX? - SE LA SINISTRA FACESSE SULL'ARGOMENTO DELLE MORTI BIANCHE UNA CAMPAGNA COME QUELLA SUL DDL ZAN, FORSE LE COSE MIGLIOREREBBERO. MA EVIDENTEMENTE PARLARE DI SICUREZZA SUL LAVORO NON È ECCITANTE COME DIFENDERE GLI OMOSESSUALI...

Lettera 1

tamponi all aeroporto schiphol di amsterdam

Caro Dago, assistiamo a una serie di provvedimenti schizofrenici presi dal "governo dei migliori". Per esempio, in Italia, anche con un tampone negativo, non si può fare nulla senza il green pass "rafforzato".

Invece, chi vuole entrare in Italia da un paese dell'EU, anche se ha il green pass "europeo", non può farlo se non ha un tampone negativo nelle ultime 24 ore.

Chist' so' pazz' overo!

[Il Gatto Giacomino]

Lettera 2

Caro D due cose (brevi e rivedibili):

LOTITO

La prima

Attento... Scrivere nei tuoi titolo "Lotirchio" vuol dire utilizzare la "L" word dei laziali: se sei della Lazio la puoi usare, altrimenti no, devi trovare una versione correct.

La seconda

Non è ironico? Una moglie è temporanea, ma una ex-moglie è per sempre.

Salut'

Wynona's BBB

Lettera 3

Caro Dago,

prenotazione vaccino covid 8

ottima l'idea di quell'insegnante napoletano che, di fronte alla guerra dichiarata dal governo a quelli che legittimamente non si vogliono vaccinare, ha pensato di fare guerriglia con uno dei pochi mezzi rimasti a disposizione del popolo: esibire la prenotazione del vaccino e non andare a vaccinarsi.

Non è la soluzione definitiva, ma intanto si guadagna qualche settimana, sperando che in futuro questa guerra insensata finisca.

CAPODANNO COVID

Lettera 4

Caro Dago, Covid, come l'anno scorso anche quest'anno azzerate le feste in piazza per il Capodanno. Com'è che dicevano? "I vaccini consentiranno un ritorno alla vita normale". Come no, abbiamo visto...

Soset

CAPODANNO COVID

Lettera 5

Caro Dago, per il secondo anno di fila il Covid cancella i festeggiamenti di Capodanno in molte zone d'Italia. Ma come, gente che si è vaccinata già tre volte tenuta in castigo? Ma chi si è vaccinato non doveva essere "premiato" a differenza dei No vax? È questo il premio? Che non si può andare a festeggiare il Capodanno in piazza nonostante la cosiddetta immunizzazione?

Marino Pascolo

IMMIGRAZIONE CLANDESTINA IN AEREO

Lettera 6

Caro Dago, per contrastare la pandemia l'UE chiede un approccio coordinato tra tutti gli Stati. Come il contrasto alla immigrazione clandestina?...

FB

Lettera 7

Caro Dagos, a quanto pare di capire, poco ci manca che, se non sei gay friendly, sei considerato omofobo. E detto questo, non si capisce perché dedicare reiteratamente cronache editorial-mondane milanesi-romane, domani non so ancora dove, al libro di un'attrice che racconta di erotismo lesbico.

gay pride

Non sembra nemmeno una grande novità: è così brava? Scrive meglio di Barbara Costa - se basta come garanzia di qualità scrittorie? Si sta portando avanti una causa, anzi, l'unica: quella, come dice Chomsky dopo il fiasco della sua grammatologia acclarato a livello planetario e già da anni e anni agli atti, contro il maschio bianco, purché etero e il maschilismo bianco, purché solo quello?

gay pride 2

E se uno non è d'accordo e non compra il libro, non vede il sesso come panacea e tuttavia, non lo considera un lenitivo né una forma di compensazione e non tributa osanna all'Lgbqti+ non so che altro come il vertice della storia e della civiltà umana? Che succede? In alternativa, la Lucarelli in lode dei cosiddetti Ferragnez? Se un altro mondo è possibile, per favore, non fateglielo sapere a tutta questa eletta schiera d'élite.

Raider

Lettera 8

Caro Dago

salario minimo 3

una voce fuori dal coro, noi liberi professionisti paghiamo una segretaria 1.450 euro di busta paga, NETTA, al mese, BASE, per 14 mensilità, e da lì a salire, ma chi sono quelli che prendono 5, 6, 8 euro l'ora quando a noi una segretaria costa 3 mila euro al mese e infatti stanno sparendo?

La verità è che i CCNL andrebbero rivisti tutti, alcuni sono fuori mercato, come quelli di cui sopra, e tra tasse e contributi sono davvero esagerati, altri evidentemente sono sotto pagati...

salario minimo 1

Bisognerebbe dunque anche avere il coraggio di rivedere quei contratti che non hanno alcun senso di esistere oggi, troppo cari, e alzare quelli che è chiaro vengono pagati pochissimo: c'è troppa discriminazione nei settori grazie ai troppi sindacati...

saluti

LB

Lettera 9

super green pass

Caro Dago, Covid, come altri Paesi europei anche la Grecia impone il tampone molecolare a tutti i viaggiatori in ingresso. Quindi se tutti i Paesi hanno una fottuta paura dei vaccinati che arrivano dall'estero, significa che riguardo le vaccinazioni ai propri cittadini i governi stanno raccontando un sacco di balle. È un dato di fatto.

Giuly

SILVIO BERLUSCONI - IL PATRIOTA - MEME

Lettera 10

Caro Dago,

Corsa al Quirinale: ma i nostri brillanti strateghi politici hanno pensato a cosa succederebbe allo spread all'indomani dell'ascesa del Cav al Colle? O sono troppo impegnati a trovare il modo di "monetizzare" il proprio voto, consapevoli dell'ormai scontata mancata rielezione nel 2023?

Templeton

Lettera 11

Caro Dago,

Mi sono calmata prima di scriverti e capirai il perché leggendo.

Da domani mattina la nuova ordinanza di Speranza diventerà realtà. Firmata nel cuore della notte del 14/12/21 chiunque entri in Italia deve presentarsi con tampone o PCR o rapido. Chissene del green pass o Passanger Locator Form.

confine italia svizzera 1

Ciò varrà anche per la Svizzera. Frontalieri inclusi. Chiunque come me che lavora con la Svizzera, ieri sera (cioè il 14 stesso) ha dovuto prendere decisioni repentine e spararsi centinaia di km per chiudere gli ultimi affari prima della pausa natalizia.

Chiedo ad un/una parlamentare regionale che conosco se interverrà la Regione Lombardia sul tema. Anche perché non vedo nulla sulla stampa ufficiale. Vengo dapprima molto simpaticamente rimbalzata al/la PR che così mi risponde:

confine italia svizzera 2

“da quando la Lombardia si occupa della salute dei cittadini svizzeri?”

treni svizzera 1

Io giuro che emigro. In Svizzera, dove la Lombardia non mette bocca sulla mia salute… ma anche sulle mie tasse. Come si fa a pagare gente del genere che non ha nessuna idea che solo in Lombardia 71 mila persone ufficialmente ogni santo giorno pendolano per guadagnarsi il pane…? E tutte le imprese come la mia che vivono dei rapporti con la vicina Svizzera?

confine italia svizzera

Saluti dalla Lombardia che non pensa alla salute degli svizzeri,

Lisa

PS non mi aspetto che tu pubblichi alcunché ma stasera è tanta la voglia di dire veramente mollo tutto e vado.

VARIANTE OMICRON 19

Lettera 12

Caro Dago, Commissione Ue uniformerà a 9 mesi durata validità del Green pass. Scommettiamo che a gennaio, causa Omicron, dovranno accorciare a 6 mesi?

Ice Nine 1999

Omicron nel Regno Unito

Lettera 13

Caro Dago, Draghi alla Ue: "Decise restrizioni per mantenere vantaggio su Omicron". Ma certo, tanto saranno i clandestini in arrivo dall'Africa a darci una mano per diffonderla in tutta Italia.

Licio Ferdi

Lettera 14

Caro Dago, Letta e Conte assomigliano sempre più a due compagni di bevute che si sostengono a vicenda per non cadere, ma nessuno dei due sa dove andare...

FB

Lettera 15

ursula von der leyen

Caro Dago, Calenda: "Penso a maggioranza Ursula per Draghi bis". E se qualcuno fa l'Erdogan, per Super Mario niente poltrona ma solo un posto sul divano?

Nereo Villa

Lettera 16

Caro Dago,

non seguo nulla di politica o cose affini. Vivo ai margini mentale del sistema umano disconoscendo tutto e tutti, ma da qui dove mi trovo voglio dirti: io sto con chi sciopera, in un paese con politici con pensione dopo 4 anni, con stipendi da 15.000 euro in su, senza doppio mandato, venduti assieme a tutti i loro amici imprenditori o finanzieri.

SCIOPERO LANDINI

Io sto con chi chiede 50/100 euro in più in busta paga. Una miseria rispetto a quanto viene rubato.

Io con chi sciopera. Uno, 10, 100 giorni di sciopero Ora

Lettera 17

Caro Dago, record di giornalisti detenuti nel mondo, sono 488. Non si saranno fatti imprigionare per fare un'inchiesta sulla vita nelle carceri?

Ricky

morti sul lavoro 1

Lettera 18

Caro Dago, incidenti lavoro: Ischia, cade da impalcatura, muore operaio. Se la sinistra facesse sull'argomento una campagna come quella sul ddl Zan, forse le cose migliorerebbero. Ma evidentemente parlare di sicurezza sul lavoro non è eccitante come difendere gli omosessuali.

J.R.

Lettera 19

Dago,

dopo anni austeri indotti dal patto di stabilità con loden - Monti messo con la cariola al posto dell'eletto Banana da Merkel e Sarkò, ieri Draghi ha detto che quelle tematiche erano dannose e pensare di rimetterle in atto è sbagliato.

SARKOZY E MERKEL RIDONO DI BERLUSCONI

Le Macron approva, i due propositori di quel patto austero stanno uno a casa col braccialetto e l'altra in quiescenza perenne, il solo che resiste ancora visibile e fisso sulla cadrega senatoriale è il porta loden. Beati gli svizzeri fuori dalla UE con la loro valuta.

saluti - pegrig -

franco locatelli foto di bacco (2)

Lettera 20

Caro Dago, Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico: "Il vaccino anti-Covid per i bambini è decisamente sicuro. Lo si evince da tutti i dati, sia dallo studio che ha portato all'approvazione, sia dall'impiego dei Paesi che hanno iniziato a somministrarlo prima di noi, come gli Usa".

Non faccia il furbo. Negli Stati Uniti, 5,5 volte la popolazione dell'Italia, è stato somministrato solo a 4 milioni di bambini. È come se da noi i bimbi vaccinati fossero meno di 730 mila su un totale di under 12 di 3 milioni e 260 mila (dati 2019): il 22%!!!

Bug