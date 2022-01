POSTA! - CARO DAGO, COVID A MELBOURNE, DIMINUITA AL 50% CAPIENZA PER AUSTRALIAN OPEN. UNA TROVATA INGEGNOSA PER LASCIAR FUORI TUTTI I TIFOSI DI DJOKOVIC? - CERTO, VIRGINIA GIUFFRE E IL PRINCIPE ANDREA, UN ORRORE SENZA FONDO. PERÒ, UN PO’ DI CINISMO FA VEDERE LA VICENDA IN UN’ALTRA LUCE. LA RAGAZZA AVEVA 17 ANNI, NON ERA UNA BAMBINA. CI HA RIPENSATO, HA FATTO UN ACCORDO PROMETTENDO IL SILENZIO IN CAMBIO DI 500.000 DOLLARI. POI CI HA RIPENSATO DI NUOVO E ORA TORNA ALLA CARICA (MA AVRÀ RESTITUITO I 500.000 DOLLARI?)

Lettera 1

SERGIO MATTARELLA MEJO DI BERNIE SANDERS

Caro Dago, Quirinale, Conte: "No a bandierine di partito, soluzione condivisa". E per lui sarà già un'impresa riuscire a condividerla con mezzo Movimento 5 Stelle...

Kevin DiMaggio

Lettera 2

Caro Dago, rinnovabili, Ursula von der Leyen: "Nucleare e gas necessari per la transizione". Uuuh!!! Verdi... Di rabbia.

ursula von der leyen e greta thunberg 8

F.G.

Lettera 3

Caro Dago, Quirinale, durante le votazioni in Aula al massimo 200 parlamentari. E mi raccomando: vietato copiare!

Theo

JOE BIDEN SCONSOLATO RIENTRA ALLA CASA BIANCA

Lettera 4

Caro Dago, Usa, il gradimento di Biden ai minimi storici: scende al 33%. Avrà inciso anche il vizietto di scoreggiare in pubblico?

John Doe Junior

Lettera 5

Caro Dago, da oggi in Ungheria c'è la possibilità per chiunque lo richieda di ricevere la quarta dose del vaccino contro il Covid. E noi ancora alle prese con le terza. Persino Viktor Orban ci fa mangiare la polvere!

VIKTOR ORBAN SI FA VACCINARE CON IL CINESE SINOPHARM

Flavio

Lettera 6

Caro Dago, Quirinale, Gianni Letta: "Guardare agli interessi del Paese e non di parte". Lo spieghi a suo nipote!

Scottie

Lettera 7

Caro Dago, energia: Grillo: "Governo in Ue si opponga al nucleare". È un comico... Qualche anno fa consigliava una casalinga al Ministero dell'Economia!

beppe grillo al mare in sardegna 11

Tommy Prim

Lettera 8

Caro Dago, Covid a Melbourne, diminuita al 50% capienza per Australian Open. Una trovata ingegnosa per lasciar fuori tutti i tifosi di Djokovic?

Piero Nuzzo

Lettera 9

Dagosapiens, leggendo i tuoi titoli e quelli dei giornali viene una stretta allo stomaco: Berlusconi Presidente? Ma hanno la testa a posto quelli che lo sostengono? Più che con le schede scherzano col fuoco.

Se mai dovesse succedere che l’Immarcescibile dovesse essere eletto, hanno idea di cosa succederebbe dopo in questo disgraziato Paese?

Djokovic arriva a Melbourne

Vittorio Noncivogliopensare ExInFeltrito

Lettera 10

Caro Dago, la Regione Lombardia ha chiesto al ministero della Salute di non contare, nel bollettino quotidiano sull'andamento del coronavirus, i ricoveri di pazienti ospedalizzati per altre patologie e poi risultati positivi. Un po' come quando uno fa un secondo lavoro e al fisco racconta solo dei soldi guadagnati con il primo?

J.R.

Lettera 11

Caro Dago, da giorni non si trova più nelle farmacie italiane l'antibiotico più utilizzato per i malati di Covid sia a casa che in ospedale, lo Zitromax ed il generico. Abracadabra che magheggio! Chissà se il Governo vaccino-maniaco è triste o contento...

Bibi

zitromax

Lettera 12

Caro Dago, vaccini, il prof Andrea Crisanti: "Non si possono fare iniezioni ogni 3 o 4 mesi, non fa bene al sistema immunitario". Però fa bene al Pil!

Giacomo Francescatti

Lettera 13

Caro Dago, Erdogan: "La Turchia ha salvato l'Ue dalla crisi migratoria". Sì, diciamo tutta l'Unione Europea tranne quegli imbecilli di italiani!

andrea crisanti

Berto

Lettera 14

Meno male che ieri sera la Juventus ha ridicolmente perso (guardare Alex Sandro e Chiellini nell’azione del goal subito) la finale di Supercoppa, altrimenti ci saremmo dovuti sorbire le esternazioni dell’aprostata su “virile atteggiamento”, “stoica difesa”, “ferrea volontà”, “abnegazione totale” e via sproloquiando.

Giuseppe Tubi

finale di supercoppa inter juventus

Lettera 15

Caro Dago, a Roma Gualtieri altre 85 assunzioni con 2 portavoce, li paghiamo tutti noi con aumento di tasse regionali e comunali. A Napoli almeno Lauro regalava pasta, riso e scarpa sinistra prima del voto poi la destra, almeno il commercio ne guadagnava bobilduro

Lettera 16

Covid, Altems: "In un mese spesa ricoveri di 140 milioni per mancato vaccino". Ministro Speranza, quanto ci costi: tutti i giorni in tv e ancora non sei riuscito a convincerli!

Greg

Lettera 17

ROBERTO GUALTIERI

Caro Dago, ma Gualtieri invece che sindaco di Roma, pensa di essere stato eletto presidente della sua amata URSS?

Oggi uno staff di 80 persone non lo ha nemmeno Putin ! Peccato che non ci siano più i grillini di una volta che per questo scandalo avrebbero costretto Gualtieri ad una vergognosa marcia indietro...

FB

Lettera 18

Caro Dagos, Gramellini se la prende con Cacciari, che ha frequentazioni sbagliate, non all'altezza del non essere il Platone dei nostri giorni per potere stare a fianco di Socrate, accontentandosi, pensate un po' che tristezza, di un Agamben qualunque, invece di Gramellini e di chi dice Granmellini.

MASSIMO GRAMELLINI

Non solo: non ha capito neppure, Cacciari, che Socrate sapeva di non sapere, mentre l'Accademico della Serenissima pensa che siano gli altri a non sapere. Già: Cacciari dovrebbe sapere da Gramellini, le cui frequentazioni non al di sotto di Socrate non mette conto censire, che a sapere tutto sono i Gramellini e loro guru filosofico-sanitari di riferimento. Una migliore lezione di cultura (e di modestia) da Minculpop-panti Gramellini non avrebbe potuto darla. Non c'è che dire, Gramellini fa bei sogni anche a occhi aperti. Continui così e ora, che è al Corsera, intitolo la sua rubrica come gli si conviene; Buonanotte.

MASSIMO CACCIARI UGO MATTEI

Raider

Lettera 19

Caro Dago,

certo, Virginia Giuffre e il principe Andrea, un orrore senza fondo. Però, un po’ di cinismo fa vedere la vicenda in un’altra luce. La ragazza aveva 17 anni, abbastanza per sapere come vanno le cose del mondo, non era una bambina. Le hanno offerto di entrare in un ambiente di VIP, con jet privati, isole dei Caraibi e feste, con un certo prezzo da pagare, ma relativo, credo che non siano poche le diciassettenni cui piacerebbe incontrare Bill Clinton o Bill Gates o un principe inglese.

il principe andrew, virginia giuffre, ghislaine maxwell

Poi ci ha ripensato, e ha fatto un accordo promettendo il silenzio in cambio di 500.000 dollari. Poi ci ha ripensato di nuovo e ora torna alla carica (ma avrà restituito i 500.000 dollari?). Insomma, Virginia sarà una vittima, ma a me non mi commuove più di tanto.

virginia giuffre' oggi il principe andrea nega di aver fatto sesso con virginia giuffre

L. A. Voisin