POSTA! - CARO DAGO, CUOMO SI È DIMESSO PER COMPORTAMENTI CHE SOLO UNA FANTASIA MALATA PUÒ DEFINIRE PREDATORI E ADESSO VIENE ATTACCATO PER UNA FRASE ("SONO SOLO UN ITALIANO") CHE NON HA MAI PRONUNCIATO! UN CLIMA DA CACCIA ALLE STREGHE, IN UN'AMERICA DOVE MANCA SOPRATTUTTO UNA COSA: L'IRONIA (ANCHE QUELLA VERSO SE STESSI), SOSTITUITA DA UNA CUPA IPOCRISIA PURITANA. ALLA LARGA!

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

ANDREW CUOMO E IL SOTTOPANCIA DI FOX NEWS

Caro Dago, in America danno proprio i numeri! Il governatore Cuomo non solo è stato costretto a dimettersi per comportamenti che solo una fantasia malata può definire predatori, ma adesso viene attaccato per una frase - sono solo un italiano - che non ha mai pronunciato!

ANDREW CUOMO SI DIMETTE IN DIRETTA TV

Evidentemente il clima da caccia alle streghe fa venir fuori i complessi di persecuzione, le paranoie di tutti i gruppi etnici che compongono il variegato mosaico Usa, e, con il pretesto di combattere gli stereotipi, in realtà li ribadisce e li fissa nella coscienza collettiva. È come se si dicesse: non se ne può parlare, ma sappiamo tutti che sono veri. In tutto ciò, manca soprattutto una cosa: l'ironia (anche quella verso se stessi), sostituita da una cupa ipocrisia puritana. Alla larga!

Federico Barbarossa

Lettera 2

avanzata talebana in afghanistan 11

Dago, mi sorge spontanea una domanda: ma siamo certi di avere speso bene i miliardi di euro che abbiamo speso in Afghanistan? Una larga parte di questi miliardi sono stati spesi per addestrare le truppe dell'esercito afgano.

Bene, visto come stanno combattendo, anzi come si stanno arrendendo senza nemmeno combattere: non avremmo forse fatto meglio a spendere quei soldi per gli italiani poveri? Ma cosa cazzo abbiamo mandato a morire a fare i nostri soldati in Afghanistan: sono morti per il nulla! Abbiamo buttato 20 anni in quel Paese, questa è l'unica e amara verità!

Francesco Polidori

turisti palermo 3

Lettera 3

caro Dago

ma qualcuno è così svitato da pensare di mettere gialla la Sicilia in AGOSTO? con la chiusura dei locali alle 18 in piena estate? Chi è che desidera così ardentemente che la gente faccia una "presa della Bastiglia" verso i palazzi della Regione dei Comuni delle Prefetture? I signori che comandano desiderano così tanto che la gente metta a ferro e fuoco le istituzioni?

turisti palermo 2

Dopo 1 anno e mezzo di restrizioni idiote e la vaccinazione che procede spedita, ancora hanno il coraggio di parlare di chiusure?

Sono sicuro che "magicamente" qualche parametro sarà ancora favorevole, altrimenti in Sicilia la gente prenderà in mano pistole e fucili, altro che zona gialla. L'unico che faranno diventare giallo sarà il ministro della salute.

Ciao

Lorenzo B.

Autostrade

Lettera 4

Egregio Cav. Dago. Per rendersi conto che gli italiani sono degli analfabeti di ritorno, basta viaggiare in autostrada. Sotto i cartelli che invitano a occupare la corsia libera più a destra stanno tutti a sinistra.

Cordialità.

Phantomas

Lettera 5

Caro Dago,

PAGAMENTI NFC CONTACTLESS POS BANCOMAT SMARTPHONE

la solita tiritera dei bottegai che non vogliono accettare i pagamenti digitali perché troppo onerosi.

Una volta si diceva far lo stolto per non pagar gabella... Per non farsi spennare dalla propria banca "di fiducia" basta spippolare su internet e si scoprano soluzioni che hanno costi irrisori.

Non è che conviene frignare ed intanto continuare ad evadere a più non posso?

Ossequi

A. Francesco

pasolini camilla cederna oriana fallaci

Lettera 6

Dago darling, chissà in quale salotto "buono" meneghino (Inge Feltrinelli?) era Camilla Cederna per festeggiare la gambizzazione di Indro Montanelli. Fra gli "haters" professionali d'antan si distingueva la Cederna. Una vera sparviera che era volata minacciosamente persino sul Colle più alto. Ora al suo posto c'è Selvaggia Lucarelli, che però vola molto ma molto più in basso e sta attenta a non mettere il becco in riserve proibite, specie se abitate da "buoni" certificati come tali da tutti i pass possibili (anche quelli forniti da Mirella Serri). Ossequi gomblottisti

Natalie Paav

Lettera 7

SELVAGGIA LUCARELLI E MARCO TRAVAGLIO

Ma i fans di Travaglio si sono mai accorti della figura di cactus rimediata dalla bandierina del Fatto per aver accolto a braccia aperte Selvaggia Lucarelli, una che su di lui scrisse un Articolo per "Libero" dal titolo: "Per Travaglio c'è posto a "Uomini e Donne"... e fra le righe scrisse "ha anni di esperienza come macchina del fango…"?

Per quanto mi riguarda (malgrado consideri la Lucarelli una che guarda la scheggia negli occhi altrui e non si occupa della propria trave) Travaglio potrebbe essersi sciolto in una rivelazione per lui definitiva.

Impeto Grif

Lettera 8

Caro Dago, si prevede una ondata di profughi dall' Afghanistan. Le Ong resteranno senza lavoro...

FB

registrati 48,8 gradi a floridia

Lettera 9

Caro Dago, ancora una volta primi in Europa: la temperatura più alta è italiana! Gli Inglesi rosicano ancora e non ritirano i termometri.

Mario Orlando

Lettera 10

Caro Dago, in arrivo il bonus terme: fino a 200 euro per tutti, senza limiti di reddito. Meno male. Perché Berlusconi era indeciso se affrontare o meno la spesa...

Greg

Lettera 11

CARLO ROMEO

Dago Marino,

due notizie dalla Marina Militare: a La Spezia il poligono di tiro del Golfo dei Poeti verrà dato ad una cooperativa di miticoltori per fare un allevamenti di pregiate cozze e nel contempo da San Marino si scaldano i candidati alla sostituzione del pensionando Romeo Carlo, che continuerà si legge sui siti locali come "consigliere scientifico" per aspetti legati alla Comunicazione della Marina Militare Italiana. Una volta i radicali erano allergici come la Murgia alle divise.

saluti - peprig

edith bruck foto di bacco (5)

Lettera 12

Caro Dago,

La scrittrice Bruck, testimone dell'Olocausto, sostiene che in Italia si è troppo tolleranti verso i fascisti. E della tolleranza verso i comunisti non ne parliamo?

Un caro saluto,

Mary

papa francesco bergoglio edgar pena parra

Lettera 13

Caro Dago, è stato l'arcivescovo venezuelano Edgar Pena Parra a chiamare Papa Francesco durante l'udienza generale. Gli avrà chiesto se poteva buttare la pasta?

Gripp

INFERMIERA NO VAX

Lettera 14

Caro Dago, in Sardegna sospesi 57 sanitari no vax, ma sono 700 quelli ancora senza una dose. Ma allora i 57 sono stati sospesi perché più antipatici degli altri?

Yu.Key

Lettera 15

Caro Dago, Legambiente: "In mare e laghi inquinato un prelievo su 3". Diminuiscano la campionatura del 30% e i dati risulteranno più soddisfacenti.

Maury

green pass 9

Lettera 16

Caro Dago, la giustizia della Galizia ha dichiarato non valido il requisito di possesso del Green pass Covid per poter accedere a bar, ristoranti e locali notturni in certe zone della regione spagnola, l'ultima nel Paese iberico in cui la misura era ancora considerata vigente. Scommettiamo che stasera nessun tg nazionale darà questa notizia?

Kevin DiMaggio

avanzata talebana in afghanistan 9

Lettera 17

Caro Dago, Afghanistan, Kabul propone ai talebani condivisione di potere. Così le donne dovranno indossare solo mezzo burqa?

Elia Fumolo

Lettera 18

Caro Dago,

un'ultima provocazione e poi giuro che non ti rompo più le balle.

Sai che l'Ue ci sta autorizzando l'uso dei nostri soldi (recovery found) per una serie di progetti su questioni che farebbero rizzare i peli anche a Barbie: ecologia, digitale e minchiate varie, mentre avremmo bisogno di interventi più mirati sulla sanità, la scuola, l'università, le infrastrutture ecc.

ursula von der leyen consegna a mario draghi la pagella di bruxelles al recovery plan italiano 2

La provocazione è questa: se, già 20 anni fa, avevi programmato con i tuoi amichetti mondialisti di dimezzare la popolazione occidentale (e quindi anche quella europea) entro il 2030, la logica dei tagli e delle riduzioni attuate negli ultimi 20anni acquistano un senso compiuto. Perché costruire ospedali, scuole, strade, ferrovie per 60milioni di persone se da qui al 2030 ne resteranno meno di 30?

meme su Mario Draghi e il recovery plan

Capisci Dago? Secondo te le persone che ci hanno massacrato per 4 lustri con tasse e tagli a tutto spiano, iniziate già con il governo del Berlusca, quelli che hanno permesso tutto ciò che è accaduto in Grecia, Portogallo, Spagna ed ora anche in Francia e Germania, quale interesse hanno per "salvarci la vita", loro che stanno spingendo gli stati per tagliare in tutti i modi le pensioni e il welfare in generale?

Mi sa che ti sei rincojonito, Dago...

Spero che tu sveglia al più presto!

Johnkoenig

Lettera 19

Caro Dago, turismo, boom ad agosto, in vacanza 13 milioni di italiani. Siamo troppo ricchi! Bisogna frenare il Pil.

P.T.

Lettera 20

Caro Dago,

giancarlo giorgetti mario draghi stefano patuanelli luciana lamorgese roberto garofoli marta cartabia

con il massimo rispetto per Mario Draghi che ha salvato l'Italia dall'incapacità di Conte & Co. ritengo che anche lui stia commettendo un grave errore mantenendo la Sig.ra Lamorgese alla guida del Viminale. È evidente ormai a tutti la sua inadeguatezza, del resto ad un buon autista di bus non si può far pilotare un aereo...

FB

Lettera 21

Caro Dagos, pare che a mettere a rischio la salute di chi si vaccina sarebbe chi non si vaccina, vero? E a minacciare la democrazia di chi vuole il cosiddetto Green Pass sia chi non vuole il Green Pass: giusto?

green pass 7

Eppure, la somministrazione a tempo indeterminato di vaccini a copertura parziale e temporanea significa che i vaccini hanno una utilità ridotta contro un virus che, caso unico nella storia delle epidemie/pandemie, non perde, nel mutare, capacità/velocità di diffusione e carica letale.

Di questo fenomeno gli scienziati che esigono fede cieca e assoluta e obbedienza pronta e incondizionata non sanno dare una spiegazione. Come la scienza ufficiale e le istituzioni che si avvalgono della facoltà di non fare domande e che non amano gli se ne rivolgano imposero il divieto di autopsie perché esse avrebbero esposto al contagio gli operatori sanitari...

green pass 8

Una spiegazione che è fra le perle più pregiate della storia infinita delle minchiatone col botto, che inficia la credibilità di medicina e governi più di qualunque fake di chi è liquidato come 'complottista' a prescindere. Nessuna spiegazione, invece - per non sparare altre castronerie -, è data del protocollo tachipirina+vigile attesa: Speranza vult! Aifa (non) dixit!

Essendo questo il copione, nei media o canti in coro o taci per sempre. Fa eccezione Dagospia. Conferma la regola: ma ci sono regole che fanno eccezione a questa regola perché non ammettono eccezioni, caro Dagos. Tu le abbatti tutte: sta di fatto che il Green Pass alla libera espressione delle opinioni non è ancora richiesto, a Dagoposta. Meglio così e sempre così sia.

Raider

incendi in california

Lettera 22

Caro Dago, California, gli incendi hanno bruciato 550 case in un mese. Speriamo siano in gran parte ville di attori che sprecano ettolitri su ettolitri di acqua per riempire le loro piscine.

Tommy Prim

guerra ai mozziconi

Lettera 23

Caro Dago, la Francia dichiara guerra ai mozziconi di sigarette. Da ora in poi i produttori di tabacco dovranno contribuire a finanziare la raccolta delle cicche gettate in strada o negli spazi pubblici.

Macron tontolon. Sono i fumatori a gettare in strada i mozziconi mica i produttori! È come per le lattine delle bibite e le carte delle merendine. Piuttosto chieda che paghino le spese sanitarie per le malattie legate al fumo.

A.Sorri