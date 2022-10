POSTA! - CARO DAGO, È DIVENTATO VIRALE IL VIDEO DEI RAGAZZINI CHE A ROMA PICCHIANO UNA SENZA TETTO. COL SINDACO PD LA CAPITALE STA DIVENTANDO SEMPRE PIÙ INTOLLERANTE, VIOLENTA E RAZZISTA - PARE CHE BIDEN SI SIA ARRABBIATO ASSAI CON ZELENSKY PER L'ENNESIMA RICHIESTA DI AIUTI. MA È SUCCESSO AL TELEFONO. E QUINDI NON HA NEMMENO POTUTO "PUNIRLO" CON UN PETO ASFISSIANTE...

Lettera 1

Caro Dago, Usa, Democratici: "Biden dica se intende ricandidarsi". Non lo sopporta più nemmeno il suo partito!

Giacomo Francescatti

Lettera 2

Caro Dago, Covid, il Governo proroga l'obbligo di mascherine in ospedali e Rsa. Sicuri che non valga solo per Halloween?

Samo Borzek

Lettera 3

Caro Dago, è diventato virale il video dei ragazzini che a Roma picchiano una senza tetto. Col sindaco Pd la Capitale sta diventando sempre più intollerante, violenta e razzista.

A.B.

Lettera 4

Caro Dago, pare che Biden si sia arrabbiato assai con Zelensky per l'ennesima richiesta di aiuti. Ma è successo al telefono. E quindi non ha nemmeno potuto "punirlo" con un peto asfissiante...

Theo

Lettera 5

Caro Dago, con tutte queste opposizioni dure la Meloni prima o poi dovrà mettere dei limiti alla vendita di viagra. Cincinnato 1945

Lettera 6

Caro Dago, estate infinita, sulla costa romagnola persone in visibilio: si può prendere il sole e fare il bagno a fine ottobre! Chissà perché la sinistra "gretina", che combatte il cambiamento climatico, le vorrebbe chiuse in casa, con temperature assai più basse e il riscaldamento acceso...

Ricky

Lettera 7

caro Dago,

io a sinistra non la capisco più.

Se gli anticomunisti partecipassero al 25 aprile, i 'rossi' non ci andrebbero più.

in primis perchè sarebbero una ridicola minoranza, e poi , naturalmente, perchè non si degnerebbero mai di accettare gente che la pensa diversamente da loro

Tonyborg

Lettera 8

Caro Dago,

Dopo aver letto e perfino riletto con fatica gli ultimi arzigogoli di Michel* Murg* riportati su Dagospia ho finalmente avuto una folgorante illuminazione che mi ha liberatA dal disagio che ho piu' volte provato quando mi trovavo a "guardare",piu' che a "leggere" ,i suoi dotti ed intricati sproloqui.

Perche' MM non dice assolutamente

NIENTE,

ma lo costruisce con una padronanza di linguaggio incredibile,che mi ricorda quei castelli di sabbia costruiti mirabilmente facendola gocciolare fra le dita, sovrapponendo infiniti pirulini su pirulini.......

Giovanna Maldasia

Lettera 9

Caro Dago, Putin si congratula con Lula: "Cooperazione costruttiva". Chissà che felice Enrico Letta che Vladimir si sia congratulato per la vittoria di Luiz Inácio assai più velocemente (all'istante!) di quanto fatto con Giorgia Meloni (dopo diversi giorni)...

Cocit

Lettera 10

Dago,

Party rave illegale, giovinastri che aggrediscono un senzatetto, studenti che occupano l'universita' per motivi ideologici; se sono questi i personaggi che rappresentano il nostro futuro meglio non avere un futuro. Quello che fa nervoso e' che una certa parte della societa' fa finta di non vedere o e' connivente.

MP

Lettera 11

A Dagospia. Il vero e sostanziale problema di questo momento in Ucraina è il “dopo”. Gli Ucraini, quelli in patria e quelli all’estero (prevalentemente donne e bambini), sono stanchi della guerra e vogliono tornare a vivere in patria.

La contesa tra i belligeranti e gli alleati o sostenitori in genere dell’una e dell’altra parte è sul: “Chi paga?”. Oramai tutti sospettano che gli attuali instabili fronti di guerra si consolideranno in qualche modo dopo il cessate il fuoco, che tutti si aspettano avvenga a breve. Pertanto le vere negoziazioni saranno focalizzate sul pagamento dei danni di guerra.

