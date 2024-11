POSTA - CARO DAGO, DOPO L'ACCOLTELLAMENTO DEL CAPOTRENO A RIVAROLO, POSSIAMO CONCORDARE CON LA MAGISTRATURA SUL FATTO CHE L'EGITTO NON È UN PAESE SICURO. PERCHÉ CI ABITANO GLI EGIZIANI - CINA, MEDIA: "SCIENZIATI SVILUPPANO NUOVA ARMA A ONDE ELETTROMAGNETICHE". E QUINDI RISPETTOSA DELL'AMBIENTE ED ECO SOSTENIBILE: A BRUXELLES ANDRANNO IN BRODO DI GIUGGIOLE!

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

michael jackson quincy jones

Caro Dago penso che più che gli scritti per ricordare chi era Quincy Jones basti il video di We Are The Word dove lui dirige tutte le superstar allineate e coperte....

Amandolfo

Lettera 2

Caro Dago, Genova, capotreno accoltellato durante il controllo dei biglietti. Arrestato un egiziano di 21 anni. Fare il capotreno coi migranti provenienti da Paesi "non sicuri" non è come fare il magistrato barricato dietro al metal detector dei tribunali...

Edy Pucci

volodymyr zelensky foto lapresse

Lettera 3

Caro Dago, Kiev: "Ci aspettiamo 15mila soldati della Corea del Nord in Ucraina". Hanno preparato i bed and breakfast?

Fritz

Lettera 4

Caro Dago, voto Usa, nei discorsi pubblici Joe Biden confondeva la sua vice con Donald Trump. Farà così anche nel segreto dell'urna?

Marella

Lettera 5

EMMA BONINO PAPA FRANCESCO

Caro Dago, dopo l'accoltellamento del capotreno a Rivarolo, possiamo concordare con la magistratura sul fatto che l'Egitto non è un Paese sicuro. Perché ci abitano gli egiziani.

Il Gatto Giacomino

Lettera 6

Dago,

per Sala l’onorevole Renzi non è federabile, Calenda e Bonino in attesa. Le maglie larghe che si stringono attorno ad un progetto condiviso? In attesa di un tramaglio sul Tevere lanciato da Bettini. Chissà chi pescheranno. Un saluto alla nuova paranza di terra per i naufraghi del terzo polo. Buena suerte a vossia.

Peprig

papa francesco fuori casa di emma bonino 1

Lettera 7

Caro Dago, avanti di questo passo e per i magistrati se un clandestino prima di venire in Italia al suo Paese avrà litigato col suocero, non potrà più essere rimpatriato?

L.Abrami

Lettera 8

Caro Dago, elezioni statunitensi.

Tutti pronti, sulla 7, per la maratona Mentana.

Il Comitato Olimpico pensa di inserirla come nuova disciplina.

Saluti, Labond

Lettera 9

Dago colendissimo,

di tanto in tanto i giornali ci informano di episodi di violenza a bordo dei treni da parte di “extra”. Quand’è che un giudice dichiarerà che i treni non sono luoghi sicuri?

Saluti da Stregatto

PS I sindacati scioperano: al solito le vittime sono i lavoratori che si muovono sui treni.

Lettera 10

GIORGIA MELONI E MATTEO SALVINI

Caro Dago, l'aggressione con coltello di un egiziano al capotreno che voleva controllare il biglietto? Perché sono state tagliate le risorse per la sicurezza, sul treno non c'è nessuno che la garantisca, i posti di polizia nelle stazioni non ci sono più eccetera eccetera... Non ci sono i fondi? In compenso spendiamo miliardi di euro per soccorrere, salvare, accogliere ed ospitare tanti migranti: la loro sicurezza garantita al posto della nostra con le nostre tasse. Il mondo al contrario.

J.N.

Lettera 11

fabio fazio

Caro Dago, dopo l' accoltellamento alla spalla subito da un capotreno a Genova ( e vari episodi simili precedenti ) il ministro dei trasporti Salvini ha pronta la soluzione : " verranno assunti solo capitreno pluriamputati tetraplegici a cui daremo in dotazione il giubbotto antiproiettile con appuntata la spilla di alberto da giussano e autografato da me . I viaggiatori violenti hanno i giorni contati !!! "

Marco di Gessate

Lettera 12

Caro Dago, risultano chiare, rimarcate e forti espressioni di lutto, solidarietà, offerte e invio di aiuto ovvero proposte di iniziative benefiche da parte delle istituzioni, formazioni politiche e associazioni varie Italiane nei confronti della Spagna, per l'immane tragedia subita in seguito alle recenti alluvioni?

Sarò forse io che sono un po' distaccato dai giornali, ma a me non pare proprio di averle notate! Laddove fossero veramente mancate o del tutto insufficienti, sarebbe da sottolineare come, in fatto di dialettica diplomatica e morale, i nostri rappresentanti siano veramente inadeguati.

Leo Sclavo

Lettera 13

ultimo comizio di kamala harris prima delle elezioni philadelphia foto lapresse1

Caro Dago, Cina, media: "Scienziati sviluppano nuova arma a onde elettromagnetiche". E quindi rispettosa dell'ambiente ed eco sostenibile: a Bruxelles andranno in brodo di giuggiole!

John Doe Junior

Lettera 14

Caro Dago , stasera in prima serata su rai 2 " se mi lasci non vale " programma-inchiesta dove si intervistano persone comuni che dichiarano di aver abbandonato la visione della tv pubblica ed ora sono telespettatori unicamente di canali commerciali .

conducono fabio fazio con amadeus con bianca berlinguer con flavio insinna con corrado con mike bongiorno con emilio fede.

Marco di Gessate

KAMALA HARRIS IN VANTAGGIO IN IOWA

Lettera 15

Dagovski,

Tutti “Servitori dello Stato”.

(Ma lavorano nel Privato).

Aigor

Lettera 16

Caro Dago, Julia Roberts: "Nelle urne tradite i vostri mariti e votate Kamala Harris!". Quante donne seguiranno i consigli elettorali di una diventata famosa interpretando un film in cui la vita delle prostitute viene rappresentata come una "favola"? Buona fortuna, signore!

Frankie

Lettera 17

Caro Dago, ultimo comizio, Kamala Harris assieme a tre star dei poveri: Oprah Winfrey, Lady Gaga e Ricky Martin. Pensa che mostrarsi sul palco senza alcun uomo tra i piedi sia una scelta vincente?

Pat O'Brian