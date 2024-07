POSTA - CARO DAGO, DOPO IL PESTAGGIO DEL GIORNALISTA DE 'LA STAMPA' DA PARTE DI ALCUNI COMPONENTI DI CASAPOUND SI ATTENDE UNA SOLENNE REQUISITORIA CON RICHIESTA DI ESEMPLARE CONDANNA DA PARTE DELLA PARLAMENTARE EUROPEA ILARIA SALIS - GLI ELETTORI LO AVEVANO SCELTO CON REGOLARE VOTO ALLE PRIMARIE, MA IL PARTITO FA FINTA DI NULLA E PASSA DAL CANDIDATO BIDEN AL CANDIDATO "BY DEM". E POI VORREBBERO DAR LEZIONI DI DEMOCRAZIA A PUTIN! -

matteo renzi mangia un ghiacciolo alla partita del cuore

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago

il pianeta terra è rotondo. L’ha dimostrato Matteo Renzi che per allontanarsi sempre di più dal PD alla fine è tornato al punto di partenza.

Saluti, Usbergo

Lettera 2

Caro Dago, Presidenziali Usa, boom di donazioni per Kamala Harris dopo il ritiro di Joe Biden. Sicuri non siano i soldi per mandarla in vacanza fino al 6 novembre?

Kyle Butler

Lettera 3

LE COPERTINE DI TIME PRIMA E DOPO L ANNUNCIO DEL RITIRO DI JOE BIDEN

Caro Dago, Joe Biden si ritira dalla corsa per la Casa Bianca e appoggia Kamala Harris. Sulla libreria? Perché la signora ha il carisma di un soprammobile...

Greg

Lettera 4

Caro Dago, col tramonto di Biden per Zelensky è finita la pacchia. Non avrà più il nonno scemo che apre continuamente il portafogli per dargli i soldi che è convinto di non avergli mai dato.

Furio Panetta

JOE BIDEN E ZELENSKY

Lettera 5

Caro Dago, ci hanno tolto il divertimento: Biden si ritira dalle Presidenziali!

Mario Canale

Lettera 6

Caro Dago, miracolo!!! A pochi giorni dalle Olimpiadi di Parigi la Senna è ritornata "balneabile". Alla cerimonia di inaugurazione vedremo Emmanuel Macron camminare sulle acque?

Leo Eredi

matteo renzi elly schlein

Lettera 7

Dago,

Siamo alle solite, le coalizioni non durano, particolarmente quelli con meni voti, stile pri e pli di democristiana memoria, fanno la voce grossa, pretendendo chissà che, invece di pensare a governare per il bene del paese. E la chiamano politica, mi pare invece solo il palesare dei propri interessi personali, partitici ed economici.

MP

Lettera 8

EMMANUEL MACRON E MARIO DRAGHI

Caro Dago, gli eco-idioti italiani, i difensori di chi rompe teste altrui, i difensori dei diritti più assurdi, faranno qualcosa per il coraggioso Paul Watson che si batte contro le atrocità del Giappone nella caccia alle balene? Purtroppo temo proprio di no, troppo impegnativo e poco "remunerativo" dal punto di vista elettorale, l'unica cosa che conta nelle "battaglie"...il ritorno.

FB

Lettera 9

Esimio Dago,

la Lega propone di multare fino a 5000 euro chi usa termini come "sindaca" o "prefetta". Scherzando (ma neanche tanto), non sarebbe più opportuno multare chi usa l'insopportabile espressione "settimana prossima" invece di "la prossima settimana"? Oppure chi usa il pronome personale singolare MASCHILE "gli" invece di "le" quando ci si riferisce a una forma femminile? In questo caso il tanto vituperato maschile sovraesteso va bene?

Bobo

PAUL WATSON

Lettera 10

caro Dago,

dopo il pestaggio del giornalista de 'la Stampa' da parte di alcuni componenti di CasaPound si attende una solenne requisitoria con richiesta di esemplare condanna da parte della parlamentare europea Ilaria Salis.

Tonyborg

Lettera 11

Dago,

Al di là dello schieramento politico, come si può pensare che ottantenni governino nazioni? Di solito sono definiti anziani e come tali considerati e trattati. Anche se in politica, perché' fa comodo, la vecchiaia viene equiparata ad esperienza. Trump che di anni ne ha 78, canta vittoria, ma è vecchio pure lui, tutti i suoi soldi e la sua grinta non cambiano la realtà.

MP

Lettera 12

pogacar

Caro Dago, Presidenziali Usa, Joe Biden si ritira dalla corsa alla Casa Bianca: "Appoggerò Kamala Harris". Molto interessante se si pensa che solo pochi giorni fa l'aveva confusa con Donald Trump...

Rob Perink

Lettera 13

Caro Dago, intanto che il mondo si fa le seghe con il duello Biden/Trump stamani ho telefonato ad una ditta per sapere disponibilità e prezzo di un articolo che dovevo acquistare in una certa quantità: nell'era di internet - anche se spesso guasto - ho ricevuto la FOLLE risposta che la ditta non comunicava i prezzi PER TELEFONO (pericoloso marchingegno moderno) e che se volevo saperli dovevo andare da loro di persona (a diversi km di distanza) !!!!

JOE BIDEN KAMALA HARRIS

Purtroppo non è, come si potrebbe pensare, un fatto collegato al caldo eccessivo di questi giorni, perchè si ripete anche in pieno inverno: è proprio collegato ad un impietoso fenomeno di preoccupante "cambiamento cerebrale" di norma poco rilevato.

Cincinnato 1945

Lettera 14

Dagonzo

Mentre gli altri arrivavano al traguardo stravolti Pogacar sembrava reduce da una scampagnata. Speriamo che sia tutto regolare.

Icj

PAUL WATSON

Lettera 15

Caro Dago, Yvonne Sciò: "Tinto Brass mi voleva per «Il macellaio»". Poi ha trovato la "chianina" perfetta?

M.H.

Lettera 16

Caro Dago, gli elettori lo avevano scelto con regolare voto alle primarie, ma il partito fa finta di nulla e passa dal candidato Biden al candidato "by Dem". E poi vorrebbero dar lezioni di democrazia a Putin!

Marino Pascolo

yvonne scio 69

Lettera 18

Caro Dago, non sono nemmeno in grado di aggiornare il sistema operativo che la scorsa settimana ha mandato in blackout la rete informatica di tutto il mondo e poi vengono a raccontarci di sapere quanto aumenteranno mediamente le temperature nei prossimi decenni a causa dei cambiamenti climatici? Hanno fatto i calcoli con carta e penna?

Mich

Lettera 19

Aeroporto di Fiumicino : 6 fermati e denunciati per tentato furto al duty free. Si sono tutti dichiarati prigionieri politici.

Signoramia