Lettera 1

Caro Dago, ci hanno risparmiato Prodi al Quirinale, ma l'inflazione è tornata al 4,8%, come nel 1996 quando governava il Mortadella...

Marino Pascolo

Lettera 2

Caro Dago, Lorena Cesarini esattamente chi è? A parte il colore della pelle, di cui non me ne frega niente, posso dire senza timore di essere smentito, che: non è brava, non è bella, parla come un navigatore satellitare e si muove come un automa degli anni '80.

Non ricordo la sua presenza in nessun film di qualità, a parte la sua partecipazione come personaggio secondario alla serie televisiva "Suburra". Ma forse il mistero della sua partecipazione al Festival di Sanremo sta proprio nell'elemento di cui non mi frega niente: è nera.

Mi risulta che la prossima co-conduttrice è transgender. Chissà per quale motivo anche costei salirà su quel palco.

[Il Gatto Giacomino]

Lettera 3

Caro Dago, Festival di Sanremo, Lorena Cesarini ha portato un monologo sul razzismo da lei subito a causa del colore della pelle. "Una pagina triste - dicono nei tg Rai - dell'Italia di oggi e non di 50 anni fa". Forse perché 50 anni fa per trovare un nero o una nera in Italia, li dovevi cercare col lanternino?

F.T.

Lettera 4

Caro Dago, Istat: inflazione gennaio +4,8%, top da 26 anni. Fortuna che Draghi è rimasto a Palazzo Chigi. Così a febbraio potrà fare come Amadeus a Sanremo: battere se stesso.

Carlo Gradi

Lettera 5

Sanremo dei santi politicamente corretti che non avrai altro presentatore all'infuori di Amadeus e futti lu vicinu di canale: ai pedagoghi della mistica antifa, così iper-sensibili iper-corretti, vanno bene le provocazioni con immunità ideologica di voci in cerca di visibilità come ristampe anastatiche di David Bowie (e volendo, di Renato Zero, anche) e glam rock con 50 anni di ritardo; va bene uno che, nello spirito e nella dottrina politically correct di rito sanremese cantato (male, ma l'importante è apparire), si fa gran sacerdote di se stesso come dio unico di se stesso; ma non va bene Zalone che zaloneggia anziché sciacalleggiare come Fiorello il giorno prima, quando ha potuto lanciare sua pietra ai no vax dandogli dei fascisti senza che Selvaggia Lucarelli battesse tweet.

Per finire col pianto in diretta, manco alla tv larmoyante dei bei dì, ma perché? La cancel cultute non è abbastanza veloce? Oh santa impazienza! La cancel culture farà piazza pulita dei bianchi, razzisti e non: la demografia parla chiaro e per chi non è bianco, il futuro è roseo. Enjoy!

Raider

Lettera 6

Caro Dago, Ariston e Zalone: festival di trans-remo.

Obrigado, Labond

Lettera 7

Caro Dago, nuove norme anti-Covid sulla scuola, la Lega non partecipa al voto del Cdm perché le nuove regole "discriminano i non vaccinati". E allora l'obbligo di vaccinazione con multa per gli ultracinquantenni? Chi l'ha votato? Mia nonna?

Cocit

Lettera 8

Caro Dago, Covid, il ministro Speranza: "Nessun limite per i vaccinati in zona rossa". Allora deve aver parlato col prof Massimo Galli, che interpellato riguardo la fine pandemia a marzo ha risposto: "Cautela. Non mi sento di uscirmene con proclami di tipo ottimistico".

Pop Cop

Lettera 9

Caro Dago, Corea Nord: Gran Bretagna, Francia e Germania condannano test missilistici. E pensano così di spaventare Kim Jong-un?

Eli Crunch

Lettera 10

Caro Dago, la scomparsa di Monica Vitti. Incredibile! Nei tg hanno fatto vedere per intero la scena del film "Amore mio aiutami" in cui Alberto Sordi, a causa di un tradimento, la riempie di botte sulla spiaggia di Sabaudia. E al ritorno in studio il conduttore stava pure sorridendo compiaciuto.

Ma per i canoni del "politically correct", della "cancel culture" e del "MeToo", una scena del genere, al giorno d'oggi, non andrebbe censurata e fatta sparire per sempre?

Camillo Geronimus

Lettera 11

Caro Dago,

Sanscemo è fatto passare come un preludio al "finalmente ci rilassiamo dopo la pandemia", allegria allegria.

Sembra invece il naturale sviluppo del "pane et circenses" con cui gli imperatori romani rabbonivano la folla, manca solo la schiettezza di Caligola che guardando il popolo sibilava "vorrei che aveste una testa sola per tagliarla".

I capi supremi oggi invece parlano e sparlano di diritti umani e dissanguano i cittadini con tasse, bollette, partecipazioni a guerre fallimentari e adesione a sanzioni verso paesi coi quali facciamo affari, così in nome della "democrazia" andiamo verso la fame.

E in questo momento disastroso la domanda cruciale che si fanno gli italiani è: Chi vincerà Sanscemo?

Giovanna Maldasia

Lettera 12

Caro Dago, anche in quest'ultima elezione ci siamo dimostrati i soliti allocconi italiani. Le immagini di scatoloni, mobilio in procinto di partenza, localizzazione di nuove magioni in affitto, applausi e cori vari (spintanei?): "resta, caro presidente", presentazione a rotta di collo e intempestiva di un ddl del PD contro la rielezione del presidente della Repubblica, altro non servivano se non a dissimulare i due forni sostenuti da Mattarella e dal Premier, con l'aiuto fondamentale del PD.

Forno A: elezione di Draghi come PdR; forno B: rielezione del presidente uscente. Esistenza dei due forni confermata dalla mancanza di una dichiarazione chiara, univoca e perentoria di Mattarella di non voler essere rieletto.

Paloma

Lettera 13

Caro Dago, "Il ministro degli Esteri è impegnato in una discussione interna al partito, ma c'è una grave crisi internazionale. Il mio suggerimento è che il ministro degli Esteri si occupi di Farnesina e un po' meno del Movimento cinque stelle". Matteo Renzi parla per conto di Beppe Grillo?

S.d.A.

Lettera 14

Caro Dago, Covid, in Germania consigliata quarta dose a fasce esposte. Da noi, invece, con terza dose tutti liberi di fare ciò che si vuole. Chi avrà ragione?

S.L.

Lettera 15

Caro Dago, Putin a Mattarella, "Fiducioso in sviluppo cooperazione". Per forza. Noi senza di loro siamo alla canna del gas senza il gas.

Nino

Lettera 16

Caro Dago, e così pure Bettini si è reso conto che il Conte politico è un bluff! A sostenerlo resta ormai il solo Travaglio dopo per Conte si riapriranno le porte... dell'insegnamento, se ci saranno studenti disposti ad ascoltarlo!

FB

Lettera 17

Caro Dago Di Battista: "Il M5s non è nato per diventare un Pd buono". Per diventare buono come il tonno?

Casty

Lettera 18

Caro Dago, Festival di Sanremo, Amadeus da record, raggiunto il 55,8% di share, oltre 11 milioni gli spettatori. Potrebbe fare il terzo Polo, Casini arriverebbe di corsa.

Edy Pucci

Lettera 19

Gentile Redazione di Dagospia,

volendo fare una super sintesi della rielezione di Sergio Mattarella, si può dire che è stata la sconfitta della Banda dei 4. I 4 sono Salvini, Meloni, Conte e Letta. Volevano andare ad elezioni anticipate e si erano accordati sul nome di Belloni per far saltare il banco.

Poi è scoppiata la rivolta di coloro che non volevano perdere la pensione (che matura il prossimo settembre) e non accettavano un presidente proveniente dai servizi segreti, e i 4 hanno fatto retromarcia.

Il primo a sfilarsi è stato Letta. A seguire gli altri. Forse è questa la lettura più semplice e più veritiera di ciò che è accaduto la scorsa settimana. La Banda dei 4 ha cercato di rifilare il bidone delle elezioni anticipate alla maggioranza dei parlamentari, che non ha abboccato, confermando Mattarella.

Cordiali saluti

Rocco Di Rella

Lettera 20

Caro Dago, Covid, l'allarme degli oncologi: "Verso ondata dei casi avanzati per i ritardi causati dalla pandemia". Ne chiedano conto al Governo, che nonostante i milioni di persone vaccinate, non si sa perché, ha dato indicazione agli ospedali di dare priorità ai colpiti dal virus. Forse per scatenare l'odio contro i no vax che rappresentano circa due terzi dei ricoverati?

Lino

Lettera 21

Caro Dago,

via, cerchiamo di non bercele tutte. Alla Tesla “si moltiplicano gli episodi di discriminazione”? No, ce n’è stato uno nel 2015 e forse un altro ora. Certo, se al manovratore di ascensori Owen Diaz sono andati 136 milioni di dollari perché forse qualcuno gli aveva detto delle male parole, è ovvio che a chiunque sia nero, meglio se anche donna e omosessuale, venga voglia di provarci.

A chi crederanno i giurati, a un’afroamericana o a dei maschi bianchi? Idem quel Brian Flores, che fa un colloquio per essere assunto come allenatore dai New York Giants, viene rifiutato e fa causa. Vogliamo credere che tutti i neri che non sono assunti è stato per il colore della pelle, e quindi possono far causa?

L. A. Voisin