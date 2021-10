POSTA! - CARO DAGO, INVECE DI PENSARE AL VOTO AI SEDICENNI, LA "DOTE" AI MAGGIORENNI, ROMPERSI IL MUSO CON IL DDL ZAN, LETTA ESCA DAL NAZARENO E VADA TRA LE PERSONE - PRENDI L'OMOSESSUALITÀ, CHE VEDE IL PAESE REALE MOLTO PIÙ AVANTI DEL TEATRO DEI PALAZZI DEL POTERE, AGGIUNGI IL BIGOTTISMO FASULLO DELLA DESTRA DI OGGI, METTICI UN PIZZICO DI OPPORTUNISMO DEI POLITICI CHE PASCOLANO "IN CENTRO", LA PROTERVIA DEI DIRIGENTI DEL PD ED ECCO UN'ALTRA INUTILE FRITTATA...

Lettera 1

MANIFESTAZIONE A FAVORE DEL DDL ZAN

Caro Dago, Enrico Letta è favorevole al Ddl Zan solo a parole. Nei fatti ha agito consapevolmente in modo che il provvedimento venisse affossato. Un politico di esperienza come lui non poteva non sapere quel che stava facendo.

L'obiettivo è far credere alla comunità Lgbt che si sta battendo per le loro istanze e contemporaneamente strizzare l'occhio ai cattolici di sinistra lasciando intendere che non devono preoccuparsi: nonostante tutta la propaganda e le dichiarazioni battagliere su famiglie omosessuali e teoria gender, certi provvedimenti non passeranno mai perché non ci sono i voti.

Baldassarre Chilmeni

Catania dopo alluvione 2

Lettera 2

Caro Dago, maltempo, Ue: "Pronti a fornire assistenza alla Sicilia". E come? Chiederanno alle navi delle Ong tedesche, francesi e spagnole di portarci ancora più migranti?

Jonas Pardi

ALESSANDRO ZAN

Lettera 3

Caro D due cose (sul Ddl Zan).

La prima:

tutti sorpresi, come se non si aspettassero questo risultato, ma chi ci crede? Come ha detto Renzi, era matematico, lo sapevano tutti e adesso fanno le maschere per non uscire dal personaggio.

In realtà ai partiti (in castigo perenne, rinchiusi in sala di attesa come dei bambini mentre i grandi parlano nell'altra stanza), visto che Draghi gli ha fatto capire di lasciar perdere sulle le questioni economiche, per fare un po' di casino non è rimasto molto altro che cose di "costume" (ora... anche un solo caso di violenza contro un gay è troppo, ma trasformare la cosa in un'emergenza nazionale mi sembra un tantino esagerato).

MANIFESTAZIONE A FAVORE DEL DDL ZAN

La legge Zan (o similia) serve sotto elezioni, l'hanno solo spostata in avanti di un annetto, sempre che tra 12 mesi non abbiano trovato un altro argomento extra economico su cui giocare tutti insieme. L'affossamento del Ddl è solo la conferma che non si vedono elezioni all'orizzonte.

La seconda:

la gente sente LGBTQ+ e si immagina un felice e resiliente movimento unito, in realtà somiglia di più alla ex Jugoslavia: ogni lettera di questo illeggibile acronimo cerca di fare gli interessi esclusivi della propria lettera, e fosse per lei scaricherebbe gli altri in un nanosecondo.

Salut'

Wynona's Big Brown Beaver

Lettera 4

Egregio sig. Dago.

massimiliano romeo voto ddl zan

A proposito del ddl Zan. Che poi finiva come l'omicidio stradale o il codice rosso. Ammazzi due ragazze mentre fai una gara di velocità? Quattro giorni di galera e adesso via... libero come il vento o come quell'altro, il cantante che secca una vecchietta? Manco un minuto dentro.

Non parliamo del codice rosso. Avete sentito di condanne all'ergastolo per violenza carnale? Distinti saluti

Antonio

agnelli nedved

Lettera 5

Esimio Rob,

la mia oscena goduria per la doppia sassuolata in bocca a Nedved, sarà piacevolmente completata con la versione di Mughini, che attendo con libidinosa forza ondulatoria.

Giancarlo Lehner

ENRICO LETTA

Lettera 6

Caro Dago, Letta ne deve mangiare di pastasciutta prima di diventare leader politico! Invece di pensare al voto ai sedicenni, la "dote" ai maggiorenni, rompersi il muso con il ddl Zan, esca dal Nazareno e vada tra le persone... imparerà molto!

FB

Lettera 7

Caro Dago, Afghanistan, Cina: "I Talebani sono aperti al dialogo con il mondo". Anche col mondo Lgbtq?

Mich

maria elena boschi tommaso cerno alessandro zan foto di bacco

Lettera 8

Dago darling, DDL Zan e diritti negati. Chissà se tra i diritti negati c'è anche quello di ripristinare l'adorazione del dio Priapo di notte al Colosseo e in molti altri posti (specie boschetti).

Come si poteva fare prima che i sedicenti progressisti decidessero di imborghesire i gay impedendo loro di divertirsi qui e là dove capitava purché al riparo da occhi indiscreti. Ossequi

Natalie Paav

joe biden

Lettera 9

Caro Dago, la presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, si è detta sicura e fiduciosa che gli Stati Uniti difenderanno l'isola in caso di aggressione della Cina. Bisogna vedere se "Sleepy Joe" si ricorda il suo nome e di quale Paese è alla presidenza.

Nereo Villa

quando le sardine volevano occupare la sede del pd coi sacchi a pelo

Lettera 10

Dago,

al picnic delle sardine, il "panino per la libertà di culto" era alla mortazza (Bolognese come il capo-banco), al sanguinaccio di San Miniato, o al lampredotto? (tutti alimenti vietati dal Corano. Chissà se l'imam di Pisa approverebbe queste delicatezze, o semplicemente un panozzo al crudo e brie?).

Sarà mica che lo scarso risultato del crowdfunding sia dovuto allo scarso appeal del menù halal? Mattia faceva meglio a rivolgersi a Matteo, che con le sua conoscenze altolocate in Arabia i soldi li avrebbe trovati in un batter di pinne.

Deboss

Lettera 11

ddl zan

Be', sì, caro Dagos, la sconfitta parlamentare brucia a tutto l'arco(baleno) politico e vippettistico che si è speso per il ddl Zan: hanno vinto elezioni col trucco, visto che il risultato è venuto da defezione al 50% dell'elettorato, che non si presta a dare una copertura democratica a procedure di svuotamento/svilimento delle istituzioni da parte di derive nemmeno plebiscitarie a opera di inténdence/providence alto-tecnocratiche;

ddl zan rocco siffredi

dal logoramento (concertato e concentrico) della Lega, con annessa incriminazione (palesemente infondata) di Salvini; finte inchieste finto-giornalistiche a orologeria per colpire FdI e Meloni in ascesa sondaggistica; mobilitazioni di massa quando non era consentita la propaganda elettorale, con manifestanti bus-dotti, trenocarrozzati e aviotrasportati dalla CGIL, che rimane pur sempre un formidabile comitato elettorale, per assembrare impunemente un sacco di vaccinati smascherati da fregola elettoralistica, cosa a cui i galantuomini da Parigi e Bruxelles scesi a miracol italiano mostrare, da Letta alla pattuglia di Leu, da Boldrini a Renzi (la sua razione di legnate via urne l'ha beccata pure lui: ben gli sta), non pensano mai.... Sssé!

ddl zan alessandra mussolini

A Fedez è sbiadito più di un tatuaggio: quello che gli strozza il collo è visibilmente appassito. Ma è supremamente bello soprattutto vedere scornati i Cdx a tradimento, dalla Mussolini - non deve più nascondere, povera stellina, i propri veri spiriti, deve solo nascondersi lei, che ha fatto la vittima di chi l'ha eletta pensando fosse un calesse e invece, era love is love - a un infiltrato come Elio Vito, tutti coloro che hanno sempre tifato per le battaglie dei 'diritti' della Sinistra.

Vada come vada: ma con il Capitano e Giorgia, per quanto il regime sia forte per le ragioni che anche Monia Ovadia conosce: e gli piace così, alla faccia della democrazia, della Costituzione, della Sinistra dell'uguaglianza e consimili baggianate da retorica ove gli convenga.

Raider

mario draghi

Lettera 12

Caro Dago, la caduta di un mito, Draghi in pensione con "Quota 99", a 59 anni. Lo scrive Il Fatto Quotidiano. Insomma, più sono inflessibili con gli altri più sono privilegiati nelle vicende che li riguardano.

Edy Pucci

Lettera 13

Caro Dago, la vicenda è arrivata anche in Parlamento, al Senato. A Trieste due Centri di salute mentale su quattro dimezzeranno l'orario di apertura da 24 a 12 ore. Questo perché tra pensionandi in ferie e pensionati non sostituiti, dipendenti in malattia, gravidanze e 11 sospensioni per mancanza di rispetto dell'obbligo di vaccinazione, mancano all'appello 47 operatori.

E certo. Se psichiatri, psicologi e personale vario, devono essere impiegati per fornire "assistenza psicologica" ai migranti sulle navi e nei centri in cui vengono ospitati, non possono essere disponibili per rimpiazzare gli assenti che dovrebbero fornire lo stesso servizio agli italiani. Ecco perché Calderoli ha ragione quando dice che i 52 mila clandestini arrivati quest'anno - il doppio del 2020 - costituiscono un problema sociale.

E.S.

Lettera 14

ddl zan 9

Ieri sera e stamattina ho ricevuto diverse attestazioni da parte di vari conoscenti sublettori circa il mio intervento di ieri sul fu-decreto Zan. Mi invitano ad essere più continuo nelle presenze anche se in realtà soffro qualche censura di troppo e non ho sempre tempo.

Comunque torno subito al sodo per quello che ho visto ieri sera e soprattutto cosa mi è toccato sentire. Al tavolo della Gruber il famoso professore Montanari, uno che vive nel mondo dei sogni e cancella le foibe perché non gli piacciono, il giulivo Giuli, il figlio di Aroldo Tieri, e udite udite la immunologa Viola dell’Universita di Padova.

ddl zan 7

Una delle più grandi sciagure della pandemia sono appunto queste figure di virologi che appestano le tv, ma la Viola ha superato se stessa non parlando di virus ma del decreto Zan. Rivolta incazzata al giulivo Giuli ha detto, testuale: "Se io domani mi alzo e mi sento uomo, nessuno deve dirmi nulla…”.

Come a dire che lei può sentirsi uomo e comportarsi da uomo (come possa farlo non so), così di punto in bianco. Può corteggiare una ragazza, magari una studentessa oppure una collega da uomo. Pazzia pura. Cose turche. Povera Università di Padova finita nel ridicolo!

Luciano

Lettera 15

Green pass in azienda

Caro Dago, Covid, ma se il Green pass è stato istituito per limitare la trasmissione del contagio, perché anche chi è vaccinato non fa il tampone prima di recarsi al lavoro o in luoghi affollati?

I vaccinati contraggono il virus in forma generalmente lieve e raramente mortale, però non sembra che se infettati siano meno pericolosi per gli altri dal punto di vista della trasmissibilità.

S.L.

fumo sigaretta 2

Lettera 16

Secondo l'Istituto nazionale dei tumori di Milano un tabagista che fuma per otto minuti di fila inquina da quattro a sei volte più di un autotreno. Ora capisco perché c'è tanta sfiducia nella scienza. Una cosa del genere non sarebbe vera nemmeno se fosse vera. Quando accendo il caminetto d'inverno immagino che io faccia danni simili a quelli di una centrale a carbone. Urge vietare.

Saluti

SR

ddl zan 6

Lettera 17

Caro Dago, faccio parte di quella tapina frangia di popolo che, per età anagrafica e retroterra culturale, davanti a due giovani dello stesso sesso che si baciano, se si sforza di concentrarsi sul sentimento che li unisce, riesce perfino a sorridere intenerita, ma fa fatica ad accettare l’immagine di due ispidi visi che si strusciano.

È vero, siamo sostanzialmente dei talebani, se ancora ci diamo di gomito tra maligni risolini alle spalle del collega effeminato, così come anche all’indirizzo del collega notoriamente cornificato dalla moglie. Non è una cosa né bella, né giusta (neppure nei confronti del povero cornuto).

ddl zan 3

E neppure è giusto che gay e lesbiche vivano in clandestinità la propria dimensione sessuale, discriminati e perseguitati anche per legge, al pari dei cristiani ai tempi di Nerone.

Il problema è che, in Italia, è quasi una regola far diventare obbligatorio ciò che non è più vietato (vedi, per l’appunto, alla voce "Cristianesimo"…) e, quindi, non vorrei tra qualche tempo ritrovarmi in un mondo in cui i miei conoscenti gay si diano di gomito, sogghignando nell’additarmi come “quello etero”… Scherzo.

ddl zan 2

Credo che ci sia una bella differenza tra l’attuare una sacrosanta normalizzazione dell’universo LGBT, affinché più nessuno si senta “sbagliato”, e il subire questo spasmodico condizionamento mediatico, al quale, da qualche tempo, siamo tutti sottoposti.

Diamine: ormai non c’è più un film, una serie TV, uno spot che non strizzi l’occhio alla nuova tendenza, inglobando immancabilmente una parentesi arcobaleno. Penso all’aberrazione della transizione sessuale imposta a taluni personaggi dei fumetti e dei cartoni animati.

Penso agli assurdi ortografici della Murgia, fissata con il neutro dello schwa, che rendono di fatto illeggibili i suoi scritti (oddio, non è che prima…). Insomma, per me, il recentissimo fallimento del ddl Zan passa anche da qui.

Saluti, Reb.

ddl zan 12

Lettera 18

Ciao Dago,

prendi un argomento come l'omosessualità, che vede il paese reale molto più avanti del teatro dei palazzi del potere, aggiungi il bigottismo fasullo della destra di oggi, poi mettici un pizzico di opportunismo dei politici che pascolano "in centro" alla ricerca di strane alleanze trasversali, non dimenticare mai la protervia dei dirigenti del Pd, destinati a governare per sempre come la vecchia democrazia cristiana e non saper più leggere la verità delle cose... ed ecco un'altra inutile frittata...

rob

Lettera 19

DI MAIO MATTARELLA

Si avvicina la notte di Halloween, e c'è molto traffico di zucche vuote in giro. Oggi Di Maio durante "L'aria che tira" con il costumino di ministro degli affari esteri dice che "Mattarella è l'uomo di Stato che l'Italia aspettava da tanto tempo" dopo che ne aveva chiesto "l'impeachment e lo Stato d'accusa".

Se voleva impaurire qualcuno ci riuscì benissimo quando si fece eleggere alla Farnesina e se ne andò in Francia ad abbracciare Chalençon, il leader del movimento dei gilet gialli.

Impeto Grif

voto sul ddl zan al senato

Lettera 20

Preclaro Dago,

certo che a sinistra hanno uno strano concetto di democrazia… quando il parlamento approva quello che piace a loro, casomai per il solo voto in più di un senatore a vita (perciò mai eletto...) va tutto bene… è la democrazia ragazzi!

Adesso che il parlamento respinge ciò che piace a loro, e con ben 23 voti di scarto tutti provenienti dai promotori della legge, si grida alla pagina buia del parlamento, alla morte della democrazia, si chiamano animali, retrogradi, fascisti, persone di m..., e altri epiteti “gentili” i loro colleghi che la pensano diversamente… Ma “compagni”, è la democrazia questa… anche se il vostro faro sono le “democrazie” maduriane... qui siamo in Italia ed Europa…

Asgaqlun

nino cartabellotta FONDAZIONE GIMBE

Lettera 21

Caro Dago, Covid, Fondazione Gimbe: "Si inverte curva, +43% nuovi casi e aumento ricoveri". E quindi di che cosa parlava ieri il commissario Figliuolo dicendo che con l'86% di vaccinati over 12 siamo tanto avanti rispetto al resto d'Europa?

Tommy Prim

ambra allegri

Lettera 22

Insomma, Allegri è stato beccato con la prova del capello

Saluti,

Genio Armeno

Lettera 23

Caro Dago, Usa, stop arresti migranti in luoghi protetti come scuole, ospedali, luoghi di culto, campi da gioco, centri ricreativi, manifestazioni e raduni. Praticamente potranno arrestarli solo se dovessero entrare a Fort Knox?

Sonny Carboni

Lettera 24

denise pipitone

Il fatto che la vicenda della scomparsa di Denise Pipitone in pratica dall'inizio dell'anno sia tornata sotto i riflettori ha fatto emergere una serie di contraddizioni che portano a dubitare della genuinità di chi chiede la verità sulla scomparsa della bambina:

- sin dall'inizio il reato ipotizzato è stato solo quello di rapimento e così è stato per il processo alla sorellastra celebrato anni dopo;

- nonostante le numerose incongruenze prima delle indagini e poi anche del processo (tra collusioni e testimoni che parlavano al cellulare mentre deponevano o si rifiutavano di rispondere) la parte civile non risulta aver mai promosso richiesta di spostamento del processo ad altra sede per legittima suspicione, ovvero per sospetti di condizionamenti ambientali.

DENISE PIPITONE

Sembra che al di là di tanti appelli, accuse e proclami la parte lesa abbia sempre omesso di lanciare, come dire, un affondo finale che avrebbe determinato un cambio di rotta..dopo la pista russa sembrava che la cosa fosse fatta tra intercettazioni riviste, sopralluoghi, macchine bruciate ritrovate e nuovi testimoni, invece tutto si è sgonfiato di nuovo.

Perché?

Lettera 25

nicola zingaretti enrico letta

Caro Dago, come sono modesti e generosi i politici del PD! Letta si è "sacrificato" a candidarsi a Siena perché "lo hanno chiesto i compagni senesi".

Zingaretti si candiderà alle suppletive di Roma se "lo chiederà l'alleanza". In pratica questi personaggi fanno quello che gli chiedono gli altri. Speriamo solo che le richieste provengano sempre da gente... per bene.

FB

Lettera 26

Caro Dago, Mattarella: "Riconoscenti a ruolo essenziale missionari italiani". Ma certo, tutti apprezzano la posizione del missionario... Anche perché è una delle più comode...

Jantra

giorgio armani

Lettera 27

Dagovski,

Elkann compra Giorgio Armani. Seguirà il rebranding Armansterdam, per spostare la sede in Olanda.

Aigor

leghisti felici dopo il voto sul ddl zan

Lettera 28

Caro Dago, Zan: "L'applauso da stadio della destra al Senato, che esulta per aver affossato una legge sui diritti ha fatto il giro del mondo, consegnando un'immagine arretrata dell'Italia". Chissà che immagine progressista, invece, ha consegnato una sinistra che ha ancora problemi col pallottoliere...

Ulisse Greco

matteo salvini voto ddl zan

Lettera 29

Caro Dagospia,

dopo che è stato affossato con la tagliola dal Senato, il disegno di legge Zan ora si chiama disegno di legge Zac.

Lettera 30

Caro Dago,

Anche i franchi tiratori che hanno aiutato ad affossare il DDL Zan sono fascisti?!

Un caro saluto,

Mary

Lettera 31

ENRICO LETTA CHE TEMPO CHE FA

Caro Dago, Ddl Zan, Letta: "Diritti compressi, Italia allineata a Polonia e Ungheria". L'ennesima bur-Letta. Ci sono più diritti ora di quanti ce n'erano quando lui stava a Palazzo Chigi (unioni civili). Come mai sul tema, all'epoca, rimase fermo e muto come un paracarro? Sembra una di quelle attricette che si ricordano di essere state stuprate con 20 anni di ritardo.

Tuco

max allegri 9

Lettera 32

Allegri alla Juventus per quattro anni con un contratto milionario in tasca è più barzelletta delle voci che giravano intorno a lui in merito alla panchina del Real Madrid.

Impeto Grif