Lettera 1

Caro Dago, Rai, Dania Mondini, mezzobusto del Tg1, sostiene che per punirla i suoi superiori l'hanno messa in stanza con un collega che ha problemi di flatulenza. Non sarà che volevano solo convertirla al "bidenismo"?

Furio Panetta

Lettera 2

Per noi la massima autorità è il Papa, che sta al di sopra di ogni cosa. Specialmente dell'imperatore. Per i Russi, il Metropolita è semplicemente capo di un ministero e sottomesso allo Zar. È lo Zar che rappresenta la Patria che è divinizzata.

Da noi, il Papa cancella il senso di Imperatore e di Patria perché rappresenta dio. Per questo, tolto il Re, tolto il dittatore resta uno Stato che non merita rispetto. Visto che il Papa è sempre meno divino.

A darci il colpo di grazia è il tipo di politicante che ci governa in democrazia. Tutto ciò per capire la Russia. Stalingrado non sarebbe stato possibile senza il fanatico amore per la Patria ed il Governo che la rappresenta. Senza autorità religiosa la Russia ha bisogno dell'autocrate. D.S.

Gb Oneto

Lettera 3

Caro Dago, la Casa Bianca: "Nessun intento aggressivo dall'espansione della Nato". Ovvio, come i missili sovietici a Cuba nel 1962: solo coreografia...

Neal Caffrey

Lettera 4

Caro Dago, Spazio, svelata la prima immagine del buco nero della Via Lattea: è la prova che esiste. Tranquilli! Ci avessero detto che era l'immagine sfocata dell'esplosione di un tank russo a Mariupol, ci avremmo creduto lo stesso.

Claudio Coretti

Lettera 5

Caro Dago,

leggo che in Italia si discute sulla mascherina. Sono ora nell'Est Europa e le mascherine qui sono un ricordo lontanissimo. Ti guardano pure male se la indossi al chiuso.

Quindi mi chiedo come sia possibile che da noi i camerieri (!) all'aperto devono portarla, ma a 2 mila km da noi nemmeno al chiuso in un vagone strapieno del treno vada messa? Forse che il Covid conosca le frontiere?

Poi mi permetto di dire che ho massima comprensione per i camerieri che sotto il sole caldo nostro devono correre avanti indietro con le pietanze... Posso dire una frase qualunquista da M5S: ma mandarli a lavorare con la mascherina i nostri sotto il sole?

Saluti dalla mascherina che conosce confini

Lisa

Lettera 6

Dago darling, a St. Tropez Brigitte Bardot sarà contenta perché Eric Zemmour si candiderà alle legislative in quel dipartimento e così lei potrebbe votarlo. Intanto a Parigi Brigitte Macron ha ricevuto all'Eliseo due sue nipotine (come nonna). Era presente ovviamente anche Emmanuel che sarebbe il nonno putativo (o nonnastro?) delle ragazzine. Ossequi

Natalie Paav

Lettera 7

Da “Il Fatto Quotidiano” del 13 maggio 2022, pagina 2: «Conte: “Adesso basta” Anche Salvini contrario». Molto azzeccato l’accostamento Conte-Salvini: sono due intellettuali prestati alla Politica il cui pensiero il mondo ci invidia.

Giuseppe Tubi

Lettera 8

Caro Dago,

Monica Cirinnà vittima di reato per i soldi trovati nella cuccia del cane. Un dubbio: per i soldi trovati nel controsoffitto, anche Fabrizio Corona poteva essere considerato vittima di reato?

Gualtiero Bianco

Lettera 9

Caro Dago, Draghi: "Per la pace in Ucraina serve un tavolo anche con Putin e Biden". In fotografia?

Fritz

Lettera 10

Caro Dago,

il caso di Giulia Ligresti, incarcerata e costretta a patteggiare per poter uscire da prigione e in seguito riconosciuta innocente mi richiama alla mente i processi che secoli fa si svolsero in molti paesi d’Europa contro le streghe o quelli che vennero tenuti dai tribunali della Santa Inquisizione.

Anche allora le persone accusate ingiustamente venivano imprigionate, torturate fino a farle confessare delitti mai commessi e infine inesorabilmente condannate.

La civiltà giuridica in Italia non mi sembra che sia migliorata di molto in questi ultimi secoli. L'unica differenza in positivo è che non si usa più la tortura fisica.

Al giorno d'oggi basta infatti la privazione della libertà personale per convincere innocenti a confessare colpe inesistenti per poter uscire dal carcere.

Sulla questione ho sentito anche il parere di un giornalista ben noto al pubblico anche per le sue posizioni sulla Giustizia sempre allineate a quelle dell’ANM.

Costui, invece di stigmatizzare il fatto che una persona innocente fosse stata ingiustamente incarcerata e costretta a patteggiare reati mai commessi per poter riacquistare la libertà, ha sostenuto che lui, se innocente, mai avrebbe patteggiato dal che si desume che avrebbe preferito restare in carcere per essere assolto al processo.

In pratica, per il giornalista in questione, la colpa di quanto è avvenuto è di Giulia Ligresti che ha patteggiato anche se innocente.

Per lui, evidentemente, dei roghi delle streghe e delle condanne dell’inquisizione non furono responsabili gli accusatori e i tribunali che emisero le sentenze ma i poveri malcapitati che pur sapendosi innocenti confessarono le loro colpe sotto tortura.

Pietro Volpi

Lovere (Bg)

Lettera 11

Dago yakir,

in merito alla sciagura della morte della giornalista di Al Jazeera Shireen Abu Akle c'è ancora qualcuno che osi mettere in dubbio la moralità o quantomeno l'approccio differente alla tragedia delle due parti in campo?

All'invito del Ministro degli Esteri Lapid di "ricerche congiunte" sull'accaduto, il silenzio completo dall'altra parte. In compenso si sentono ancora i latrati di appena sabato scorso del capo di Hamas a Gaza Yahia Sinwar che, da sincero democratico, ha sentenziato: "Gli ebrei sono i nemici, andate e uccidete". Non vorrei che nella foga, tante volte...

C'è chi ha tutti gli interessi a scoprire la verità e a chi invece va già benissimo così. Ne dobbiamo ancora parlare?

Lehitraot

L’ebreo errante

Lettera 12

Caro Dago, notevole la denuncia presentata dalla giornalista Dania Mondini (TG1 Rai) contro alcuni colleghi "puzzettari".

La Procura potrebbe indagare per odori molesti. E mi limito a dirlo così… a naso.

Saluti, Labond

Lettera 13

Caro Dago, ieri sera dopo l'intervista incalzante di Vespa a Zelensky alla Rai avranno fatto un... Brindisi?

Frankie

Lettera 14

Accade che si senta tanto blaterare riguardo al battaglione Azov che fa aperto uso della simbologia della svastica. La rivista Natural History, ad esempio, nel corso degli anni ha dedicato articoli sulle sue origini: "un antichissimo simbolo grafico che compare fin dalla preistoria su documenti archeologici e molteplici etnie". A Grosseto sono state trovate svastiche incise sul tufo risalenti al periodo etrusco. Idem ad Ercolano e Pompei, rinvenute in ceramiche del VII e il III secolo AC.

Nel 1920 Hitler, che aveva le fregole per l'esoterismo occulto e la dottrina del terzo regno, cercava un simbolo che identificasse il nuovo partito nazionalsocialista. Optò per un disegno che gli inviò un dentista di Starnberg che simboleggiava una croce uncinata con gli angoli retti: la svastica.

Il vessillo definitivo fu un drappo rosso, sul quale era posto un disco bianco all'interno del quale era disegnata in nero la croce uncinata. Oggi il significato del suo simbolismo ancestrale viene celato e i Vauro e Nicola Lilin, opinionisti che girano sul loro perno come galletti in cima ad un campanile, mettono in scena una parodia farsesca, diffondendo il concetto che la svastica l'abbia inventata il führer.

Della serie: crassa ignoranza spacciata per conoscenza dei fatti. Che poi siffatti individui adottino simboli inneggianti alla bandiera rossa sovietica su cui campeggiano la falce sovrapposta a un martello, simbolo usato per rappresentare la dittatura del comunismo, in nome del quale Stalin commise crimini inenarrabili, spero non rimanga un dettaglio.

Impeto Grif

Lettera 15

Vecchio, solo, accanito lettore, in misoginia che rasenta la disperazione. Con le notizie di questa inflazione che ci ridurrà tutti sul lastrico, mi sono adeguato e ora le bollette arrivano quasi dimezzate rispetto al Mattarella primo.

Il tipico italo-medioeval-demo-pluto-catto-marxista* sprecava molto e ora le ristrettezze indurranno molti dissipatori di pensioni NON parlamentari, a consumare meno. Cuocio sempre col coperchio, tengo una sola luce per volta, vivo secondo le ore solari, leggo con abat-jour, scambio il calorifero con molta lana, mi lavo con acqua fredda e sapone di Panigale.

Controllo sempre la cuccia del cane caso mai rinvenga qualcosa. Non uso quasi l'auto e porto il dueruote con calma. A far tutti cosi, Gazprom porta i libri in tribunale.

Pelloni Stefano

*Parafrasando il “Candido” di Guareschi

Lettera 16

Caro Dago, Russia, stando all'avvocato che li assiste "Centinaia di soldati rifiutano di combattere". Beh, anch'io rifiuterei di morire per Biden... Ah, no! Per Biden combattono gli ucraini.

Lettera 17

Caro Dago, prima Petrocelli, poi Ferrara, per i grillini "uno vale uno", ma loro sono uno peggio dell'altro...

FB

Lettera 18

Caro Dago, Eurovision 2022, Ucraina favorita. Con "Bella ciao"?

Theo

Lettera 19

Caro Dago, Josep Borrell: "L'Ue darà un contributo ulteriore di 500 milioni di euro all'Ucraina per finanziare l'acquisto di armi". Ma sì, dai. Tanto l'acqua possono continuare a berla dai radiatori...

Gripp

Lettera 20

Caro Dago, Ucraina, Londra sanziona anche la "fidanzata" e l'ex moglie di Putin. Perbacco, tra un po' gli inglesi sanzioneranno anche gli ex amici... Berlusconi e Al Bano stiano in campana.

Ugo Pinzani

Lettera 21

Caro Dago, Erdogan contrario alla Finlandia e alla Svezia nella Nato. Embè, Ucraina docet: "Non aprite quella porta", se non vi piacciono i film horror...

Kevin DiMaggio

Lettera 22

Caro Dago, c'è grande euforia tra i cosiddetti esperti che popolano la tv per l'ormai prossimo ingresso di Finlandia e Svezia nella Nato. Non se ne capisce il motivo visto com'è ridotta l'Ucraina dopo aver ricevuto armi, aiuti e assistenza dall'Alleanza Atlantica.

Forse si spera di avere due nuovi "gladiatori" disponibili a farsi scannare dai russi nel tentativo di infliggere qualche danno a Putin? Magari affondandogli alcune navi? Non sempre chi ti regala armi e munizioni lo fa per il tuo bene...

Cocit