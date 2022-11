POSTA! - CARO DAGO, MA È PIÙ INCREDIBILE SOUMAHORO, CON COOP MULTIMILIONARIE A SUA INSAPUTA, O DE PAU CHE RIPETUTAMENTE HA TROVATO, IN POCHISSIMO TEMPO, PARCHEGGIO IN PRATI? – REDDITO DI CITTADINANZA, CONTE PROTESTA, MA SOTTO SOTTO GODE. SE VIENE ABOLITO ALLA PROSSIMA TORNATA ELETTORALE POTRÀ PRENDERE UN SACCO DI VOTI PROMETTENDO DI RIPRISTINARLO…

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

giuseppe conte foto di bacco (2)

Caro Dago, reddito di cittadinanza, Conte protesta, ma sotto sotto gode. Se viene abolito alla prossima tornata elettorale potrà prendere un sacco di voti promettendo di ripristinarlo.

Tommy Prim

Lettera 2

Dagovski,

morti sui cantieri. In Qatar sono “Violazioni di Diritti Umani”. Da noi, “Tragici Incidenti sul Lavoro”.

Aigor

Lettera 3

capello qatar ecuador

Caro Dago, Manovra 2023, Letta: "Iniqua e improvvisata, Pd in piazza il 17 dicembre". Bravo. Il luogo dove i dem sono stati mandati dagli elettori che non vogliono vederli far danni in Parlamento!

Sonny Carboni

Lettera 4

CARO DAGO

ma nessuno parla o scrive dei numerosi messaggi che quotidianamente da

tempo si ricevono via sms o registrati da numeri di cellulari non

richiamabili relativi alla proposta truffaldina di investire in azioni

GIORGIA MELONI ENRICO LETTA - MEME BY CARLI

amazon ovviamente non attraverso i soliti ufficiali canali bancari ma

attraverso siti appositi???

elledi 61

Lettera 5

Caro Dago,

non ti crucciare per la povera Melandri trombata al Maxxi...le troveranno

sicuro un altro posto, la sinistra è il miglior poltronificio d'italia, altro che

divani & divani...

saluti

LB

Lettera 6

la casa di giandavide de pau in vendita 6

Caro Dago, sul triplice omicidio in Prati, alza la toga il presidente dell’Ordine degli avvocati di Roma. Alquanto indispettito, non accetta le accuse susurrate soavemente da altre categorie, sulla frequentazione forense di case d’appuntamento. Più che la coda, sembra avere il codice di paglia. Riepilogo aggiornato degli assenti : agronomi-architetti-farmacisti-geometri-ingegneri-insegnanti-medici-ragionieri.

Saluti, Labond

Lettera 7

Caro Dago, Manovra, Conte: "Il M5s non permetterà massacro sociale". Insomma, anche stavolta, come per il Covid, 5 Stelle "Prontissimi"?

GIANDAVIDE DE PAU

Oreste Grante

Lettera 8

Caro Dago

Ma è più incredibile Soumahoro,con coop multimilionarie a sua insaputa, o De Pau che ripetutamente ha trovato, in pochissimo tempo, parcheggio in Prati?

Signoramia

Lettera 9

Dago,

Per i bulli scolastici non ci devono essere pene, non e' mica un tribunale la scuola, dicono i dem. Ma si, lasciamoli fare, cosi come lasciamo fare a chi porta clandestini ogni giorno in italia, accogliamo tutti, proteggiamo tutti, salvaguardiamo i diritti di chi non rispetta le regole, tanto ci viviamo noi in questo casino, i dem vivono nella loro nuvoletta privata, fatta di privilegi ed alti discorsi.

LUIGI DI MAIO MEME

MP

Lettera 10

Caro Dago, parliamo di Luigi Di Maio, con disincanto e simpatia. Questo giovane signore è stato estratto dalla lotteria grillina per entrare in quel Palazzo che doveva aprire...ecc. Da subito ha assunto cariche ed incarichi sovradimensionati alle sue capacità e competenze, vice presidente camera, vice premier, ministro di dicasteri di primissimo livello.

Ora si parla addirittura di un incarico UE nel Golfo Persico per gestire la crisi energetica. Sicuramente il ragazzo sa gestire i rapporti personali a suo vantaggio, ma se le scelte della UE sono queste dobbiamo prepararci a tornare alla carbonella e alle candele...

FB

Lettera 11

LETTA MELONI MEME

Caro Dago, gli affari della moglie e della suocera coi migranti? Non sa nulla, ignora: sulla vicenda Soumahoro è "somaro"?

Guan Morassi

Lettera 12

Caro Dago, Manovra, Iva ridotta su assorbenti e prodotti per l'infanzia. Ottimo. Allora invece che con pane e latte faremo colazione con gli omogeneizzati!

Bobby Canz

Lettera 13

Caro Dago, ai Mondiali di calcio del Qatar è saltata la pagliacciata della fascia arcobaleno. Tra denaro e diritti i calciatori hanno scelto il primo.

Maury

Lettera 14

Caro Dago,

matteo salvini giorgia meloni conferenza stampa sulla manovra

vorrei capire, Saviano sperava di non essere querelato dalla Meloni per averla chiamata bastarda, il direttore del quotidiano Domani, facendo delle insinuazioni fasulle e gratuite, era convinto, essendo l’interessata Presidente del Consiglio, che non avrebbe sporto denuncia e di passarla liscia. I su menzionati personaggi si devono imparare a rispettare le persone, a prescindere dal ruolo, credo, sesso, lavoro, ceto e a non scrivere corbellerie senza prima averle verificate e pesate. La Meloni si è comportata benissimo, avrei fatto altrettanto. Mica si è fessi a porgere sempre l’altra guancia.

Annibale Antonelli

Lettera 15

Caro Dago

massimo gramellini

Ho letto l’articolo di Gramellini sulle polemiche social che hanno investito Selvaggia Lucarelli per la morte della madre. Concordo pienamente con quanto da Lui scritto ma, mi chiedo, tali considerazioni non dovrebbero valere per tutti, e non solo per chi ci é politicamente simpatico e soprattutto, senza apostrafarlo/a di “vittimismo”?

Ah, saperlo!

Con la stima di sempre

Escamillo

Lettera 16

GIANDAVIDE DE PAU

Caro Dago, carburanti, da dicembre sconto scende da 30,5 a 18,3 centesimi. Finalmente una misura per l'ambiente! I signori automobilisti vadano a piedi. Gran parte delle automobili che circolano nelle città potrebbero tranquillamente rimanere parcheggiate. Prime fra tutte le auto di quelle mamme che portano i figli obesi a scuola.

J.R.

Lettera 17

Caro Dago Ucraina, Oms: "Con l'inverno rischiano la vita milioni di persone". L'incredibile flop di Usa, Nato e Ue. Con notevole arroganza pensavano che, grazie alle sanzioni inflitte alla Russia, la guerra sarebbe durata qualche mese. Addirittura avevano stabilito una data: 9 maggio, il giorno della parata a Mosca. Che cialtroni! Zelensky, poveretto, si è fidato e adesso si trova con milioni di connazionali con un piede nella tomba.

Casty

Lettera 18

I SOLDI NELLA CUCCIA DEL CANE DELLA CIRINNA - MEME BY OSHO

Caro Dago,

considerata la passione per la moda della sua signora, non mi stupirebbe scoprire che all’inaugurazione del parlamento il dott. Soumahoro stesse in realtà indossando un raffinato outfit in stile hobo-chic.

Un disincantato saluto,

Silvio

Lettera 19

Caro Dago, l'on. Soumahoro deve andare al più presto a lezione dalla Cirinnà: gli occorre un cane (di paglia, ma vivo) cui intestare le cooperative e nella cui cuccia nascondere i soldi...

Lettera 20

GIORGIA MELONI

In Italia ci sono 3 milioni di giovani under 35 che non studiano e lavorano......certo, aspettano i soldi dei nonni !!!

Bino54

Lettera 21

Caro Dago, Qatar 2022, Alessandro Cecchi Paone sulla scelta della Fifa di vietare ai giocatori di indossare la fascia "one love" a sostegno dei diritti Lgbtq+: ''La Fifa ha venduto l'anima, colpa che sconterà per sempre.

Quello della Fifa è un atteggiamento gravissimo, è un atto clamorosamente discriminatorio. Temo che abbia fatto un patto con il Qatar e si macchia di una colpa grave.

cirinna montino cuccia osho

La Fifa è un po' come il Coni, come l’Onu, sono organismi sovranazionali che non devono subire i diktat dei singoli paesi e dei singoli organizzatori''. E nemmeno delle sungole lobby!!! Non devino subire i diktat di nessuno.

Diego Santini

Lettera 22

Caro Dago, dopo un mese di governo il grande Salvini è riuscito a far rimpiangere...Toninelli. Se continua così la Meloni lo sostituirà con Di Maio che al confronto del "capitone" è uno statista!

FB

toninelli salvini