POSTA! - CARO DAGO, MATTARELLA-DRAGHI ALZANO LA COPPA DI CAMPIONI D'EUROPA, CONTE-TRAVAGLIO... IL BICCHIERE DI MAALOX! - GLI INGLESI SI SONO DIMOSTRATI GENTAGLIA DEDITA ALLE SBRONZE E ALLA VIOLENZA, INCAPACI DI PERDERE CON SPORTIVITÀ. D'ORA IN AVANTI, RICORDIAMOCI CHE IL TERMOMETRO NON È LA REGINA MADRE, MA IL SIMPATICO HOOLIGAN COL FUMOGENO IN CULO - AVRANNO CAPITO, ORA, CHE FISCHIARE L’INNO ITALIANO PORTA MALE?

Lettera 1

conte travaglio

Caro Dago, Mattarella-Draghi alzano la coppa di campioni d'Europa, Conte-Travaglio... il bicchiere di Maalox!

FB

Lettera 2

Madonnarumma!!!!

Ciao a tutti, è che non capisco perché mo' rosicano dal momento che ci hanno fatto perfino un referendum per uscire dall’Europa!

italia inghilterra 18

E lo hanno fatto neo peggiore dei modi: da presuntuosi quali sono, togliendosi immediatamente la medaglia dal collo; ….e certo, abituati come sono a vincere, pure a letto se la sarebbero dovuta portare!!!

Noi gli siamo grati per aver inventato non il calcio ma come si perde a giocare a pallone!!!

Bello lo stadio, bello il pubblico, belli i cori, bello il vantaggio, but now, home!! Anzi, già ci state!

E che ne capissero proprio poco, lo dimostra il fatto che abbiano fatto entrare alla fine dei tempi supplementari due ragazzini per tirare i rigori (entrambi sbagliati…).

Try again, nex time will be the same!

Bye Gianky

italia inghilterra 16

Lettera 3

Cavo Dago, giù i Berrettini (con onore): l'Italia del calcio è Campione d'Europa!

Fritz

tom cruise

Lettera 4

Caro Dago, meglio il sincero Tom Cruise - che onestamente ha tifato per Djokovic nel pomeriggio a Wimbledon e per l'Inghilterra la sera a Wembley - meglio lui , dicevamo, della presidente Ue Ursula von der Leyen, per l'occasione assai più "attrice" del protagonista di Mission Impossible, che ha finto di tifare Italia alla finale dell'Europeo. Che adulatrice: non le crederemmo nemmeno se la vedessimo avvolta nel Tricolore!

Nereo Villa

Lettera 5

italia inghilterra a milano 10

Caro Dago, italiani impeccabili nell'applicare i consigli della ministra Lamorgese durante i festeggiamenti dopo la vittoria agli europei. Nessun assembramento e tutti rigorosamente con la mascherina... Del resto quale credibilità può avere una signora che fa sbarcare 600 migranti alla volta senza prima accertarsi che non siano terroristi, criminali di guerra o appartenenti a qualche altra organizzazione malavitosa che vengono qui - recitando la solita filastrocca su fame, guerra e povertà - solo per organizzare i loro loschi traffici?

Raphael Colonna

Disordini tra le tifoserie dopo Italia Inghilterra 6

Lettera 6

Caro Dago,

Ci siamo mangiati noi la Coppa invece della nonna Liz e abbiamo assistito ad un'esibizione del famoso "British fair play" (l'hanno inventato loro che bisogna perdere con eleganza) nell'esplosione di violenza contro i tifosi italiani da parte dei perdenti padroni di casa e negli insulti razzisti al ragazzino di colore che ha mancato di segnare il rigore.

Boria Johnson ha deprecato gli insulti razzisti e se qualcuno lo ha sentito scusarsi per il pestaggio degli italiani per favore me lo dica

Intanto godiamoci la vittoria!

Giovanna Maldasia

Lettera 7

CAMBIAMENTO CLIMATICO

Caro Dago, Conferenza internazionale sul cambiamento climatico: "Crescita sostenibile, accelerare gli investimenti verdi e nuovi meccanismi per un prezzo del carbonio adeguato alla emissioni".

Sempre buone notizie. Così tra qualche mese - grazie alle storielle sul clima è al fatto che le nostre fonti energetiche inquinano parecchio - invece di aumentarci le bollette del 15% magari potranno aumentarle del 30 o 40%. Viva la Green economy che ci lascia al... verde.

Maury

ENRICO LETTA

Lettera 8

Caro Dago,

visti la rete di relazioni, le consulenze e gli incarichi già ricoperti dall'attuale segretario del principale partito della sinistra italiana, possiamo dire che i lavoratori del nostro paese possono stare sereni, Letta il "nemico" lo conosce bene e dall'interno. Ora si comprende anche la nuova linea "progressista" del PD: avanti tutta sui diritti civili (che fanno brand e mercato) e zitti per carità su diritti sociali e mercato del lavoro. Saluti.

SR

Lettera 9

mattarella

Dagosapiens, per favore, non chiamare più "mummia sicula" il nostro Mattarella. E, anzi, tu che sei a Roma, va sotto al Quirinale a dirgli quanto siamo orgogliosi per la compostezza con cui ha rappresentato a Londra il nostro (forse ex) disgraziato Paese. Digli di fare uno sforzo e di continuare ancora. Digli di non farci cadere di nuovo in mano a buffoncelli e sbruffoncelli visionari. Grazie!

Vittorio Bastapizzaemandolino! ExInFeltrito

luciana lamorgese

Lettera 10

Caro Dago, ogni tanto leggiamo storie terribili che riguardano immigrati che vengono sfruttati nei campi per 10-12 ore con paghe di pochi euro, e alcuni muoiono dalla fatica. È questa la vita che le ONG che li trasportano in Italia promettono? E i campioni dell'accoglienza, PD in testa, sono d'accordo su questo trattamento?

Chiedo alla signora Lamorgese e al dott. Gabrielli se non sia il caso di capire se ci sia qualcosa che non torna nel furore dell'accoglienza e dei trasferimenti delle ONG (rigorosamente in Italia mai in altri paesi) oppure se tutto… torna. Grazie

FB

Lettera 11

povia

Caro Dagos, trattare Povia da accattone e magnificare mr. 24 milioni di like è un esercizio di maramalderia: sempre di gran moda, in Italia. Ma, una volta tanto, si potrebbe approfittarne per fare non qualche esamuccio di riparazione di coscienza, che arriva, al massimo, al display, avendo lo stesso spessore: ma un confronto non impari fra chi ha tutti contro e chi maramaldeggia che più siamo, meglio è.

Povia si è giocato tutto per le sue idee: Fedez ha tutto da guadagnare, da idee che non deve neppure pensarsele, gli vengono dal Pensiero Unico, lui deve metterci solo facili il telefonino e qualunquismo che più populista non si può perché elitariamente griffato: ma a ritmo di rap- o trap- che sia, cose per cui non è richiesta né ispirazione né originalità né stile. E non si lascia sfuggire nessuna occasione per esibirsi, con e senza consorteria. Provi Fedez a osare davvero di mettere a rischio popolarità e dinero per una ragione 'sbagliata': allora, hai voglia legge Mancino e altro che ddl Zan, non lo difenderà nessuno. Provi l'effetto che fa. Anche solo a immaginarselo. Meglio Povia (e non c'entra, ma nessuno lo ricorda e allora: meglio di Fedez, l'indimenticato Pino D'Angiò).

Raider

italia inghilterra 14

Lettera 12

Avranno capito, ora, che fischiare l’inno italiano porta male?

Specie in presenza del Presidente…

Giuseppe Tubi

Lettera 13

Grande Dago, non sai quanto piacere mi ha fatto vedere così tanti Paesi diversi supportare la nostra nazionale. Gli inglesi si sono dimostrati gentaglia dedita alle sbronze e alla violenza, incapaci di perdere con sportività.

D'ora in avanti, ricordiamoci che il termometro non è la regina madre, ma il simpatico hooligan col fumogeno in culo.

Un caro saluto,

Nick Pagnotta

ITALIA INGHILTERRA - SERGIO MATTARELLA A WEMBLEY

Lettera 14

Caro Dago, non si è capito. Hanno tanto rotto le palle con quanto forse bravo e bello Pertini nel comportarsi come un qualsiasi tifoso alla finale dei Mondiali del 1982, lasciandosi andare ad un entusiasmo smodato, e invece adesso lodano lo stile e la sobrietà di Mattarella, che ha appena accennato qualche gesto di gioia ed esultanza per la vittoria dell'Italia alla finale del Campionato Europeo. Non potevano dirlo più brevemente e senza tante ipocrisie? Quando al Quirinale c'è un capo di Stato di sinistra, qualsiasi comportamento abbia è sempre perfetto.

Ezra Martin

italia inghilterra 5

Lettera 15

Caro Dago, momenti di terrore allo stadio di Wembley durante l'Euro finale Italia-Inghilterra. S'è temuto che durante l'esultanza per il gol di Bonucci il presidente Mattarella potesse subire la lussazione di una spalla...

Nino Pecchiari

Lettera 16

Caro Dago,

mattarella berrettini italia inghilterra

Euro 2020 verrà ricordato per essere stato il campionato dell'ipocrisia, in cui nazioni a noi da sempre ostili come Francia e Spagna (tanto per citarne alcune), per andare contro i cattivoni della Brexit, tifavano gli azzurri.

Torneo concluso, riflettori spenti, obiettivo raggiunto, ora giù la maschera dell'ipocrisia...

Un caro saluto,

Mary

italia inghilterra 13

Lettera 17

King Dago,

se la sconfitta provoca lacrime agli angli + sassoni uniti, così scrivono i media locali, un pensierino gentile all'educato e gentile bimbo che stava nel palco reale, chissà cosa avrà capito. Lunga vita al prossimo monarca che verrà dopo la bisnonna, nonno e padre, fra decine di anni in un Regno Unito con o senza Scozia e Irlanda del Nord.

Italia, la Repubblica che ha sconfitto le Corone di Belgio, Spagna e UK (compreso il Galles). Onore ai giocatori e tecnici, tutti modestamente italiani di nascita o discendenza, senza contributi dei nativi dei territori oltremare, già Colonie delle Corone di ieri e di oggi e di domani.

God Save All.

Saluti - peprig -

italia inghilterra a bologna 84

Lettera 18

Caro Dago, Italia Campione d'Europa! Abbiamo vinto 4-3, non 5-0, e nel primo tempo abbiamo lasciato che gli inglesi facessero quel cazzo che gli pareva. Quindi è stata una vittoria sostenibile e rispettosa dei diritti altrui.

Stef

Lettera 19

Caro Dago,

La vittoria dell'Italia, segna l'inizio di una nuova variante, quella azzurra!

Un caro saluto,

Mary

donnarumma azzurri al quirinale

Lettera 20

Caro Dago, calcio, Campioni d'Europa con una squadra di bianchi, etero e con la quota rosa determinante: Donnarumma. Cosa si può volere di più?

Lino

Lettera 21

Caro Dago, il sempre più vacuo Corrierone ci informa che Carla Bruni "splendida splendente" tifa Italia sulla Croisette, sfoggiando un anello con pietre bianche, rosse e verdi. Ma il giornale cairota si guarda bene dal ricordare che si tratta della stessa signora che, rinunciando alla nostra cittadinanza, si dichiarò lieta di non essere più italiana, attirandosi la splendida - questa sì! - risposta di Francesco Cossiga: "Anche noi siamo ben lieti, anzi felici, che Carla Bruni non sia più italiana; ma chissà che un giorno, nel corso della sua burrascosa vita, non sia costretta a richiedere la cittadinanza italiana". Federico Barbarossa

Lettera 22

vaccini personale sanitario

I giornaloni sono ripartiti con la previsione sulla quarta ondata, poco importa se decessi e ricoveri sono in calo grazie alla campagna vaccinale, la variante delta oggi come l'inglese ieri e la qualunque domani è lì per preoccupare, minacciare la ripresa economica la vita sociale e il ritorno alla completa normalità.

Sarebbe davvero il momento di prendere come riferimento soltanto il numero dei casi gravi. Del resto i governi e icts di riferimento avevano stabilito fin da subito che lo scopo delle restrizioni era non mettere il sistema sanitario in difficoltà e se questa malattia non sarà più in grado di ucciderci nel giro di qualche mese a quel punto anche un milione di raffreddori potrebbe farci una pippa.

Gianni Aronne Mozzelin

italia inghilterra a bologna 74

Lettera 23

Caro Dago

Ma esultare per una squadra nazionale non è un esempio di bieco sovranismo? Non dovremmo tifare semplicemente Europa?

Glinder