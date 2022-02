POSTA! - CARO DAGO, MICHELE GIARRUSSO DICE: "LEI MI STA CHIEDENDO DEL MIO VACCINO? MA COME SI PERMETTE? IO PER CASO LE CHIEDO CHE ANTICONCEZIONALE HA USATO LEI O SUA MOGLIE?". BÈ, SENATORE, TRA LO SPERMATOZOO E IL CORONAVIRUS C’È UN PO’ DI DIFFERENZA. E NON USANDO IL PRESERVATIVO CON MIA MOGLIE AL MASSIMO POSSO METTERE INCINTA LEI, MICA IL RESTO DEL MONDO - CHE IMPORTA DI GAS ED ELETTRICITÀ ALLE STELLE. LA PRIORITÀ È IL “CARO-OMBRELLONE” SULLE SPIAGGE. CI SIAMO DETTI TUTTO…

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

PALAZZO PITTI A FIRENZE

Caro Dago, Firenze, turista francese tenta di entrare a Palazzo Pitti con una pistola: arrestato. Ma vada a tentare di stringere la mano a quel pistola di Macron!

Sasha

Lettera 2

Dago darling, in questi tempi di pandemia, venti di guerra, "morti viventi", terrorismo sanitario, ecc. ecc., ci voleva proprio la grandissima Drusilla Foer. Racconta favole con grazia e linguaggio molto curato. Non avrebbe sfigurato alla corte di Versailles in compagnia di Madame de Sevigné e tante altre "preziose".

drusilla foer 3

Forse però si sarebbe scontrata con l'abate di Choisy, che spesso si vestiva da donna e anche lui raccontava favole di gossip e non per questo era condannato dalla chiesa cattolica gallicana.

Scontrata nel senso di chi è "la più smart del reame". Speriamo solo che non si schianti nel trash di molti talk o nei trabocchetti di altre "she-male" aventi qualche visibilità ma meno di lei e quindi invidiose. Ossequi

Natalie Paav

Lettera 3

joe biden emmanuel macron 2

Caro Dago, crisi Ucraina, Macron e Biden: "Verificare il ritiro russo". Giusto. Invece che il presidente francese e quello americano non abbiano mantenuto e non stiano mantenendo le promesse elettorali è un dato di fatto. Non c'è bisogno di alcuna verifica.

Lucio Breve

MARCO CAPPATO PROMUOVE IL REFERENDUM EUTANASIA

Lettera 4

Caro Dago, la Corte Costituzionale ha bocciato il referendum sull'eutanasia. Ma perché, negli ospedali ai pazienti senza più speranza continuano a somministrare il nutrimento endovena e a mettere loro sul volto la mascherina per l'ossigeno, con tanto di rubinetto aperto, affinché possano continuare a respirare? Non c'è forse una "strategia" per liberare posti letto che altrimenti potrebbero rimanere impegnati per mesi? Sono solo domande.

Diego Santini

Lettera 5

Caro D due cose (bacchettone come al solito)

la prima:

Mucche pascolano

Caro Dago, arriva "COW" documentario (udite udite) dal punto di vista della mucca. Ancora con queste morali in chiave antropocentrica sulle sofferenze degli animali? Come se una mucca o un polpo fossero consapevoli che esiste una alternativa alla realtà che in quel momento li circonda, e avessero la capacità di rendersi conto che una cosa è giusta o sbagliata (o come se l'alternativa bovina all'allevamento non fosse, sostanzialmente, la prospettiva di una quotidiana gara contro un predatore che, già appena sei venuto al mondo, ha il solo scopo di mangiarti, possibilmente iniziando dal buco del culo).

festini a base di coca 1

Che visione distorta, scemo chi ci crede: il cefalopode avrà pure un cervello funzionante come quello umano, ma non gli serve certo per cogitare sul senso della vita (la sua o la nostra), bensì lo usa per sfuggire ai pericoli, perché la vita in natura è una vita di merda, e noi fortunatamente ce lo siamo dimenticati.

La seconda:

Caro Dago ma possibile che è così pieno di 50-60 enni omosessuali (e ricchi) che ancora si fanno i festini come a 17 anni? Ancora con la coca e le orge? Poi si lamentano se uno rimpiange la famiglia nucleare.

Salut'

WBBB

Lettera 6

boris johnson

Caro Dago, dopo la fine di ogni restrizione e la revoca dell'obbligo di mascherina decisa dal governo di Boris Johnson, in Gran Bretagna è confermato il calo della mortalità fra i pazienti Covid. I morti scendono sotto la media pre-pandemia. Basterebbe copiare. Ma il nostro governo nemmeno di quello è capace. Siamo a livello Neanderthal.

Benlil Marduk

JOE BIDEN VLADIMIR PUTIN MEME

Lettera 7

Caro Dago, Ucraina, Joe Biden: "Con attacco il costo strategico per la Russia sarà immenso". Per la Russia o per l'Europa? Ah già, di noi se ne frega. A lui interessa solo il suo calo di popolarità nei sondaggi.

Bibi

Lettera 8

Storie parallele in fieri, caro Dagos: c'è gente che ama la pace, la giustizia e la diffusione "colorata" (arcobaleno) della democrazia, che prevede l'invasione russa dell'Ucraina: e con gli stessi istinti dissuasori - un booster atomico: o un cluster, magari - con cui ha disseminato dal Baltico al Mar Nero fungaie di missili puntati contro la Russia e fatto di tutto per destabilizzare le repubbliche ex sovietiche in Asia Centrale, spedisce in Ucraina armamenti, istruttori e truppe scelte, creando motivi d'allarme in modo che la profezia si autoavveri: la Nato deve pur servire a qualcosa!

Poi, ci sono scienziati dalle doti divinatorie che parlano sempre più apertamente di mutazioni del covid che esigeranno vaccinazioni a tempo indeterminato, che si tratti di previsioni da menagramo, di complotti orditi da orde di virus o di lungimiranti visioni del futuro anticipate dagli oracoli che vaticinano collegialmente a Davos.

Il falso che propizia un disastro: e il vero che viene negato o nascosto perché un incubo non abbia fine. E mi raccomando: dàgli ai no vax: e dàgli ai complottisti. E cin-cin cin con i vaccini a gò-gò.

meme di maio kiev

Raider

Lettera 9

Caro Dago, Ucraina. Di Maio dice che esiste spazio per una soluzione diplomatica. Io in Giggino ho una fiducia cieca: se ci affidiamo a lui di sicuro ci porta a sbattere.

Greg

Lettera 10

Crisi Ucraina, Biden: "Pronti a negoziare accordi scritti con la Russia". Sì, come no. E magari inviati per posta...

Marino Pascolo

principe andrea

Lettera 11

Caro Dago,

ho letto l’articolo di Gramellini, da te pubblicato, sul principe Andrea e sulla “giustizia pagata” dei ricchi. Nulla da osservare, in linea di principio, ma due osservazioni mi sorgono spontanee.

La prima: nei Paesi anglosassoni la possibilità che, pagando un forte indennizzo alla presunta vittima, la “querela” (uso il termine in senso non proprio) venga ritirata e non si proceda ad azione penale è molto frequente.

Non solo ma, poiché quella era una causa civile e non penale, con il risarcimento del danno (vero o presunto che sia) si chiude il tutto. Può piacere o non piacere, ma questo dice la legge e, a mio avviso, non si può essere “legalisti” a fase alterna a seconda che chi è coinvolto ci sia o meno simpatico.

Poi, premesso che non ho particolari simpatie per le monarchie in genere e quella inglese in particolare, se una persona viene accusata di un fatto penalmente rilevante accaduto decenni prima e questo fatto viene suffragato solo dalla parola della presunta vittima senza che alcuna altra prova venga portata a carico del presunto colpevole se non una campagna mediatica a senso unico dettata dal momento storico, beh in questo caso credo che chiudere la partita, anche se innocenti, sia l’unico modo di uscirne vivi. Alla faccia della giustizia “pagata” di Gramellini.

Con la stima di sempre

Escamillo

MARIO MICHELE GIARRUSSO

Lettera 12

Dagosapiens, il senatore Michele Giarrusso dice: «Lei mi sta chiedendo del mio vaccino? Scusi, ma come si permette? Io per caso le chiedo che anticoncezionale ha usato lei o sua moglie?».

Bè, caro senatore, tra lo spermatozoo e il coronavirus c’è un po’ di differenza. E non usando il preservativo con mia moglie al massimo posso mettere incinta lei, mica il resto del mondo.

Vittorio Lamammadeicretini... ExInFeltrito

MARIO MICHELE GIARRUSSO

Lettera 13

Dago,

Che il senatore Giarrusso pervicacemente non voglia vaccinarsi è una sua libera scelta, si è mai chiesto se chi l'ha votato sia d'accordo con le sue scelte? Come da lui stesso affermato è un rappresentante del popolo!!

Se chi ci dovrebbe rappresentare è il primo a non dare l'esempio, impossibile sperare che questo paese dimostri il senso civico necessario a una convivenza civile. I discorsi sulla dittatura sanitaria, sul fascismo sono i classici argomenti di chi vuole fare casino perché non ha motivazioni valide. Come il gradasso che alza la voce per intimorire.

MP

olaf scholz joe biden

Lettera 14

Caro Dago, 16 febbraio 2022, nessuna invasione dei russi in Ucraina, come prospettato da Biden. "Sleepy Joe" ha controllato che non abbiano mandato modellini di carri armati in scala ridotta?

John Reese

intervista di alec baldwin alla abc

Lettera 15

Caro Dago, la famiglia della direttrice della fotografia morta sul set ha fatto causa ad Alec Baldwin. Chissà che contenti i Dem di avere nelle loro file di sostenitori un "pistolero" così famoso.

Sandro Celi

giuseppe conte canta generale di francesco de gregori 3

Lettera 16

Caro Dago, ma il Conte che dichiara che "la politica non è una professione ma un servizio che si può fare solo per un tempo determinato" è lo stesso che dichiarava, appena nominato premier per la prima volta, "terminata questa esperienza tornerò alla mia attività" e invece sta facendo di tutto per mantenerlo il lavoro di politico con grande sprezzo del... ridicolo.

FB

jens stoltenberg

Lettera 17

Caro Dago, Ucraina, "La Nato non ha notato nessun segno chiaro di de-escalation sul terreno". Lo ha detto il segretario generale dell'Alleanza Jens Stoltenberg. Ma dai! Come quei mariti che non si accorgono che la moglie è stata dal parrucchiere...

Bug

Lettera 18

Dago Magister vitae, visto che la Corte Costituzionale ha rigettato il referendum popolare sull'eutanasia e considerando quanto da decenni avviene (o non avviene) nel nostro Paese, penso sarebbe opportuno modificare l'articolo primo della Costituzione.

Modifica che permetterebbe anche ai politici, il colore è indifferente, di smetterla di fare dichiarazioni del tipo: "il Parlamento deve intervenire subito" - "questa è una nostra priorità" ecc. fingendo di avere a cuore noi sudditi.

EUTANASIA LEGALE REFERENDUM

Senza poi fare nulla, palleggiandosi le colpe. Il testo modificato: "L'Italia è una Repubblica cattolica che tutela le diseguaglianze sociali ed economiche, gli evasori, i corruttori, la sanità privata e marginalizza i deboli e gli anziani". Un po' di coerenza, perbacco!

Un suddito

bicchiere di vino

Lettera 19

Caro Dago, vino, l'Europarlamento cancella riferimenti al cancro dalle etichette. "C'è differenza tra consumo nocivo e moderato di bevande alcoliche e non è il consumo in sé a costituire un fattore di rischio". È un po' come per le armi. Non è la detenzione in sé a costituire un fattore di rischio...

Gaetano Lulli

Lettera 20

Caro Dago, Ucraina, Stoltenberg (Nato): "Vediamo altre truppe di Mosca in arrivo". Se poi aggiungiamo che l'amministrazione Biden vedeva per oggi l'inizio dell'invasione... Siamo in buone mani!

Samo Borzek

Lettera 21

concessioni balneari

Dagovski,

Che importa di gas ed elettricità alle stelle. La priorità è il “caro-ombrellone” sulle spiagge. Ci siamo detti tutto.

Aigor

Lettera 22

Caro Dago, Ucraina, Ursula von der Leyen: "Trovare soluzione. Ma in caso di aggressione russa pronti a rispondere con sanzioni". Non compriamo più il gas e stiamo al freddo, al buio e senza cucinare?

Axel

gherardo colombo

Lettera 23

Caro Dago,

beh Gherardo Colombo c'ha un bello spacco per lungo in faccia!!

La prova, vuole lui!!! Che dici, il fatto che il PDS e la Sinistra democristiana siano risultate del tutto illese dallo tsunami giudiziario più grande di sempre è una prova leggermente attendibile o nooooooooooooo???

antonio di pietro gherardo colombo francesco greco piercamillo davigo

È come se, per l'appunto, a Fukushima, il suddetto tsunami avesse, come per miracolo, distrutto tutto, tranne le (tante, circa la metà) case di quelli che si chiamano Takumi!!

Il fatto che Gerardo D'Ambrosio, Di Pietro e tutti gli altri magistrati (quelli che contavano, non Titti la Rossa, per intenderci) che hanno fatto politica si siano seduti su scranni mancini è l'ultima delle prove, però una prova anch'essa!

gherardo colombo e francesco greco 2

E le cagate sulla CIA, gli USA che volevano farla pagare a Craxi ecc ecc sono per l'appunto delle gran cagate!!!! È stata tutta una cosa interna, italo/sovietica (cioè "emiliana"), con una leggera spintarella degli "apparati" finanziari, anzi di Cuccia proprio, giusto per fregare la più grande azienda agricola/chimica d'Europa (Montedison/Ferruzzi) e papparsela a gratis...

rendendo, in un battibaleno, la famiglia ravennate, da Sovrani imperiali a poco più che contadinotti (gli lasciarono giusto qualche ettaro di terra nella pampa), giusto per fargli capire che al peggio non c'è fine, e quello non sarebbe stato che l'inizio se cominciavano a piagnucolare!!!

Che paese di... vabbeh, quella cosa che esce dalla bocca di Gherarduccio ogni volta che parla!!!

Lettera 24

mattia vittorio feltri

Caro Dago, che delusione Mattia Feltri! Lo apprezzo molto come giornalista dai tempi in cui scriveva su "Il Foglio". Però mi sembrava un tantino più sveglio.

Possibile che fino a ieri abbia pensato che tutti i milioni di non vaccinati abbiamo le stesse idee di quelle poche decine di migliaia di pirla che scendono in piazza tirando fuori argomenti stravaganti per evitare l'inoculazione?

Vada un po' in strada a parlare con le persone, anziché limitarsi a leggere i giornali, seguire i social e ascoltare quello che vogliono far passare in televisione.

J.N.